Формула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришди

·16·Спорт
Формула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Mercedes» жамоаси вакили Андреа Кими Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида ғолиб чиқиб, фаолиятидаги энг ёрқин натижалардан бирини қайд этди.
  • Иккинчи ўринни «Ferrari» етакчиси Шарл Леклер эгаллаган бўлса, кучли учликни «Ред Булл» пойгачиси Макс Ферстаппен якунлади.
  • Пойга давомида Валттери Боттас, Франко Колапинто ва Оливер Берман техник муаммолар сабабли маррага етиб кела олмади.

Остин шаҳрида жойлашган машҳур «Трасса Америк» (Circuit of the Americas) автодромида Формула-1 бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 18-босқичи — АҚШ Гран-приси муросасиз ва кутилмаган натижалар билан якунланди.

Поул-позициядан старт олган «Mercedes» жамоасининг ёш италиялик пилоти Андреа Кими Антонелли пойга давомида совуққонлик ва юксак тезлик кўрсатиб, фаолиятидаги энг ёрқин ғалабалардан бирини қўлга киритди. Иккинчи поғона «Ferrari» етакчиси Шарль Леклер томонидан банд этилган бўлса, совриндорлар учлигига «Red Bull»нинг нидерландиялик пойгачиси Макс Ферстаппен якун ясади.

АҚШ Гран-приси қаҳрамонлари ва асосий бурилишлар

Пойга аввалидан то сўнгги айланагача бўлган кескин кураш мухлисларга катта ҳаяжон бағишлади:

  • Антонеллининг тўлиқ ҳукмронлиги: Поул-позицияни эгаллаган Кими Антонелли стартданоқ етакчиликни қўлга олиб, рақибларининг кетма-кет босимларига қарамасдан марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди;

  • Шоҳсупа учун кураш: Шарль Леклер («Ferrari») 2-ўринни сақлаб қолган ҳолда жамоаси учун муҳим очколарни келтирди, Макс Ферстаппен («Red Bull») эса тажрибаси эвазига 3-ўриндан жой олди;

  • Хэмилтон шоҳсупа остонасида: Етти карра жаҳон чемпиони, айни пайтда «Ferrari» шарафини ҳимоя қилаётган Льюис Хэмилтон анча фаол пойга ўтказди, аммо якунда тўртинчи ўрин билан кифояланди;

  • Мағлубиятга учраганлар ва авариялар: Айрим пилотлар учун Остиндаги пойга муддатидан олдин якунланди — Валттери Боттас («Cadillac»), Франко Колапинто («Alpine») ҳамда Оливер Берман («Haas») турли техник муаммолар ва ҳодисалар сабабли пойгани охиригача етказа олмади.

АҚШ Гран-приси: Топ-19 пойгачилар рўйхати

Пойга якунидаги ўринлар ва жамоалар кўрсаткичи:

  • 1-ўрин: Андреа Кими Антонелли («Mercedes») — Пойга ғолиби

  • 2-ўрин: Шарль Леклер («Ferrari»)

  • 3-ўрин: Макс Ферстаппен («Red Bull»)

  • 4-ўрин: Льюис Хэмилтон («Ferrari»)

  • 5-ўрин: Ландо Норрис («McLaren»)

  • 6-ўрин: Исак Хажар («Red Bull»)

  • 7-ўрин: Оскар Пиастри («McLaren»)

  • 8-ўрин: Жорж Расселл («Mercedes»)

  • 9-ўрин: Лиам Лоусон («Racing Bulls»)

  • 10-ўрин: Пьер Гасли («Alpine»)

  • 11–15-ўринлар: Нико Хюлькенберг («Audi»), Арвид Линдблад («Racing Bulls»), Габриэль Бортолето («Audi»), Эстебан Окон («Haas»), Ланс Стролл («Aston Martin»)

  • 16–19-ўринлар: Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Александр Албон («Williams»), Карлос Сайнс («Williams»), Серхио Перес («Cadillac»)

Кими Антонеллининг Остиндаги ғалабаси «Mercedes» лагери учун мавсумдаги энг муҳим ютуқлардан бири бўлиб, ёш авлод вакиллари чемпионат етакчиларига қарши тўлиқ тенг кураша олишини яна бир бор исботлади.

Формула-1АҚШ Гран-присиАндреа Кими Антонелли
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антонелли Канададан кейин пешқадамликни яна мустаҳкамладиАнтонелли Канададан кейин пешқадамликни яна мустаҳкамлади25 май 06:33Чехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишладиЧехия президенти Формула-1 пойгасида фотограф бўлиб ишлади31 июл 03:57Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлди8 июн 18:1019-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди19-ўриндан шоҳсупа чўққисига: 20 ёшли Антонелли Монцада мўъжиза кўрсатди7 сентябр 20:23Ўзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари нуфузли G6 Гран-присида шоҳсупага кўтарилди12 октябр 20:05Формула-1 оламида янги юлдуз: Андреа Антонелли пешқадамлик қилмоқда...Формула-1 оламида янги юлдуз: Андреа Антонелли пешқадамлик қилмоқда...19 май 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди