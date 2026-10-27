Формула-1’да триумф: Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида сенсацион ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Mercedes» жамоаси вакили Андреа Кими Антонелли Остиндаги АҚШ Гран-присида ғолиб чиқиб, фаолиятидаги энг ёрқин натижалардан бирини қайд этди.
- Иккинчи ўринни «Ferrari» етакчиси Шарл Леклер эгаллаган бўлса, кучли учликни «Ред Булл» пойгачиси Макс Ферстаппен якунлади.
- Пойга давомида Валттери Боттас, Франко Колапинто ва Оливер Берман техник муаммолар сабабли маррага етиб кела олмади.
Остин шаҳрида жойлашган машҳур «Трасса Америк» (Circuit of the Americas) автодромида Формула-1 бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 18-босқичи — АҚШ Гран-приси муросасиз ва кутилмаган натижалар билан якунланди.
Поул-позициядан старт олган «Mercedes» жамоасининг ёш италиялик пилоти Андреа Кими Антонелли пойга давомида совуққонлик ва юксак тезлик кўрсатиб, фаолиятидаги энг ёрқин ғалабалардан бирини қўлга киритди. Иккинчи поғона «Ferrari» етакчиси Шарль Леклер томонидан банд этилган бўлса, совриндорлар учлигига «Red Bull»нинг нидерландиялик пойгачиси Макс Ферстаппен якун ясади.
АҚШ Гран-приси қаҳрамонлари ва асосий бурилишлар
Пойга аввалидан то сўнгги айланагача бўлган кескин кураш мухлисларга катта ҳаяжон бағишлади:
Антонеллининг тўлиқ ҳукмронлиги: Поул-позицияни эгаллаган Кими Антонелли стартданоқ етакчиликни қўлга олиб, рақибларининг кетма-кет босимларига қарамасдан марра чизиғини биринчи бўлиб кесиб ўтди;
Шоҳсупа учун кураш: Шарль Леклер («Ferrari») 2-ўринни сақлаб қолган ҳолда жамоаси учун муҳим очколарни келтирди, Макс Ферстаппен («Red Bull») эса тажрибаси эвазига 3-ўриндан жой олди;
Хэмилтон шоҳсупа остонасида: Етти карра жаҳон чемпиони, айни пайтда «Ferrari» шарафини ҳимоя қилаётган Льюис Хэмилтон анча фаол пойга ўтказди, аммо якунда тўртинчи ўрин билан кифояланди;
Мағлубиятга учраганлар ва авариялар: Айрим пилотлар учун Остиндаги пойга муддатидан олдин якунланди — Валттери Боттас («Cadillac»), Франко Колапинто («Alpine») ҳамда Оливер Берман («Haas») турли техник муаммолар ва ҳодисалар сабабли пойгани охиригача етказа олмади.
АҚШ Гран-приси: Топ-19 пойгачилар рўйхати
Пойга якунидаги ўринлар ва жамоалар кўрсаткичи:
1-ўрин: Андреа Кими Антонелли («Mercedes») — Пойга ғолиби
2-ўрин: Шарль Леклер («Ferrari»)
3-ўрин: Макс Ферстаппен («Red Bull»)
4-ўрин: Льюис Хэмилтон («Ferrari»)
5-ўрин: Ландо Норрис («McLaren»)
6-ўрин: Исак Хажар («Red Bull»)
7-ўрин: Оскар Пиастри («McLaren»)
8-ўрин: Жорж Расселл («Mercedes»)
9-ўрин: Лиам Лоусон («Racing Bulls»)
10-ўрин: Пьер Гасли («Alpine»)
11–15-ўринлар: Нико Хюлькенберг («Audi»), Арвид Линдблад («Racing Bulls»), Габриэль Бортолето («Audi»), Эстебан Окон («Haas»), Ланс Стролл («Aston Martin»)
16–19-ўринлар: Фернандо Алонсо («Aston Martin»), Александр Албон («Williams»), Карлос Сайнс («Williams»), Серхио Перес («Cadillac»)
Кими Антонеллининг Остиндаги ғалабаси «Mercedes» лагери учун мавсумдаги энг муҳим ютуқлардан бири бўлиб, ёш авлод вакиллари чемпионат етакчиларига қарши тўлиқ тенг кураша олишини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…