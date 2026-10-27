Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди

·31·Жамият
Тошкентда 100 та жамоат ҳожатхонаси қуриладиган манзиллар маълум бўлди

Тошкент шаҳрининг 12 та туманида 100 та янги жамоат ҳожатхонасини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Уларнинг жойлашуви бўйича манзилли рўйхат тасдиқланган. Бу ҳақда халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 23 октябрдаги қарорида белгиланган.

Янги санитария-гигиена шохобчалари давлат-хусусий шериклик асосида, соддалаштирилган тартибда ташкил этилади. Лойиҳалар учун ажратилган ер участкалари тадбиркорларга 10 йилгача муддатга берилиши мумкин.

Ҳожатхоналар қайси туманларда ташкил этилади?

Тасдиқланган рўйхатга кўра, янги шохобчалар туманлар бўйича қуйидагича тақсимланган:

  • Бектемир — 2 та;

  • Мирзо Улуғбек — 8 та;

  • Миробод — 10 та;

  • Олмазор — 9 та;

  • Сергели — 5 та;

  • Учтепа — 10 та;

  • Чилонзор — 6 та;

  • Шайхонтоҳур — 12 та;

  • Юнусобод — 12 та;

  • Яккасарой — 4 та;

  • Янгиҳаёт — 12 та;

  • Яшнобод — 10 та.

Қайси манзилларда пайдо бўлади?

Жумладан, янги шохобчаларни Қўйлиқ метро бекати орқасида, «Компас» савдо маркази автотураргоҳи олдида, «Янги Ўзбекистон» боғи автотураргоҳида, «Олой» деҳқон бозори яқинида, Хотира майдонида ҳамда Турон ва Машинасозлар метро бекатлари атрофида ташкил этиш режалаштирилган.

Шунингдек, шохобчалар пойтахтнинг кўплаб кўчалари, тураржой мавзелари, бозорлар, тиббиёт ва таълим муассасалари яқинида жойлаштирилади.

Қарорга мувофиқ, янги объектларни ташкил этишда шаҳарсозлик меъёрлари ва қурилиш қонунчилиги талабларига риоя қилиниши керак. Ер участкаларининг аниқ чегаралари кадастр ҳужжатлари ёки тегишли чизмалар асосида белгиланади.

Тошкент шаҳар ҳокимлигижамоат ҳожатхоналаридавлат-хусусий шерикликшаҳарсозлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Тошкентда иситиш тизими декабрь ойида ёқиладими?Кеча 12:55Тошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказдиТошкентда қулаган девор қабр тошларига зарар етказди23 октябр 14:46Қашқадарёда янги шаҳар қуриш ва метро барпо этиш режалари билдирилдиҚашқадарёда янги шаҳар қуриш ва метро барпо этиш режалари билдирилди23 октябр 16:29Шавкат Мирзиёев БМТ-Ҳабитат ижрочи директори билан учрашдиШавкат Мирзиёев БМТ-Ҳабитат ижрочи директори билан учрашди18 май 22:27Шавкат Мирзиёев шаҳарларни барқарор ривожлантириш бўйича ташаббусларни илгари сурдиШавкат Мирзиёев шаҳарларни барқарор ривожлантириш бўйича ташаббусларни илгари сурди18 май 21:26Тошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этиладиТошкентда 100 та янги жамоат ҳожатхонаси ташкил этилади5 октябр 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?