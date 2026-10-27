Камёб касаллик туфайли 16 ёшли қиз бувисига ўхшаб қолди

·12·Дунё
Камёб касаллик туфайли 16 ёшли қиз бувисига ўхшаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Филиппинлик 16 ёшли Раизел Калаго прогерия касаллиги гумони сабабли тез фурсатда қариб, ташқи кўриниши ўзгариб кетди.
  • Илгари гўзаллик танловларида қатнашган қизнинг танасида тошмалар пайдо бўлганидан сўнг терисида ажинлар юзага келди ва ўсиш жараёни секинлашди.
  • Эндокринолог доктор Джеймс Ёунг томонидан қўйилган дастлабки ташхисга кўра, бу касалликнинг жисмоний ўзгаришларини ортга қайтариш имкони йўқ.

Филиппинлик 16 ёшли Raizel Calago кам учрайдиган касаллик сабабли ташқи кўриниши жиҳатидан ўз ёшидан анча катта инсонга ўхшаб қолди. Унда тери қариши ва ўсишнинг секинлашиши билан намоён бўладиган прогерия касаллиги гумон қилинмоқда. Қиз ҳали ўсмир бўлишига қарамай, кўпчилик уни ёши катта аёл, ҳатто бувиси деб ўйлайди.

Маълум қилинишича, атиги икки йил ичида Raizel ҳаётида катта ўзгаришлар юз берган. Илгари у гўзаллик танловларида иштирок этадиган, ташқи кўриниши билан эътиборни тортадиган ёш қиз бўлган. Бироқ танасида тошмалар пайдо бўлганидан бир неча кун ўтиб, терисида ажинлар кўрина бошлаган.

Қизнинг танасида қизарган, қичишадиган ва оғриқ берадиган доғлар пайдо бўлган. Шифокор кўригидан ўтганида, дастлаб бу ҳолат ҳашарот чақиши билан боғлиқ экани айтилган. Унга дори-дармонлар берилган, аммо даволаш кутилган натижани бермаган. Кўп ўтмай, Raizel ўз ташқи кўришидаги бошқа ўзгаришларни ҳам сеза бошлаган. Ҳозир эса унинг атиги 16 ёшда эканини кўринишидан билиш қийин.

Қизнинг онаси, 36 ёшли Joela, қизининг аҳволи ва одамларнинг муносабатидан қайғуради.

«Одамлар қизим мендан ҳам каттароқ кўринишини айтишганда, бу менга оғир ботади. Баъзан унинг қариб қолган даврини тасаввур қиламан ва у келажакда қандай гўзал бўлиши мумкинлигини ўйлайман», — дейди у.

Аёлнинг сўзларига кўра, Raizel чақалоқлигиданоқ гўзал бўлган. Аммо касаллик сабаб юзи ва ташқи кўриниши ўзгариб, аввалги қиёфасидан анча фарқ қила бошлаган.

Ташқи кўринишидаги ўзгаришлардан кейин қиз дўстлари билан аввалгидек вақт ўтказишдан уяладиган бўлган. У, шунингдек, юзининг катта қисмини ниқоб билан беркитмасдан кўчага чиқишдан қочади. Raizel бир неча йил олдинги ҳаётига қайтишни, дўстлари билан яна бемалол учрашишни истайди.

«Одамлар мендан нима учун ташқи кўринишим қариб қолганини сўрашади. Мен уларга жавоб бермайман, чунки ўзим ҳам нима бўлганини билмайман. Ҳар доим соғайиб кетишимни, терим ва аввалги кўринишим қайтиб келишини сўраб дуо қиламан. Шунда дўстларим билан яна бирга вақт ўтказа олардим. Ҳозир эса ташқи кўринишимдан уяламан», — деди Raizel GMA Network телеканалига берган интервьюсида.

Яқинда Raizel Calago машҳур «Kapuso Mo, Jessica Soho» теледастурида ҳам иштирок этди. Дастур ижодкорлари уни эндокринолог, доктор James Young қабулига олиб боришди. Мутахассиснинг дастлабки ташхиси прогерия бўлган.

Прогерия жуда кам учрайдиган касаллик бўлиб, терида ажинлар пайдо бўлиши, унинг эрта қариши ва ўсишнинг секинлашиши билан кечиши мумкин. Шунингдек, ушбу ҳолат юрак хуружи, юрак етишмовчилиги ва инсульт каби юрак-қон томир муаммолари хавфини оширади.

Афсуски, прогерия туфайли юзага келган жисмоний ўзгаришларни ортга қайтариш имкони йўқ. Шу сабабли шифокорлар асосан юрак-қон томир асоратларининг олдини олишга, шунингдек, касаллик билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган остеопороз ва бўғим муаммоларини даволашга эътибор қаратишади.

Raizelнинг оиласи зарур тиббий муолажалар харажатларини қоплаш учун етарли маблағга эга эмас. Шу боис унинг яқинлари қизга ёрдам беришни истаган саховатли инсонларга мурожаат қилиб, даволаниш харажатлари учун хайрия қилишга чақиришган.

Райзел КалагоПрогерияФилиппинТиббиёт
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этдиКамёб касаллик билан курашган беш ёшли блогер вафот этди2 октябр 09:20Туб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқдаТуб бурилиш: Қозоғистон ва Жанубий Корея хомашё сотишдан тўлиқ саноат циклига ўтмоқда22 сентябр 08:53Хитойлик тадбиркор мотоциклда сув устида 40,74 километр йўл босиб, жаҳон рекордини ўрнатдиХитойлик тадбиркор мотоциклда сув устида 40,74 километр йўл босиб, жаҳон рекордини ўрнатдиБугун 21:43Қозоғистонда волейбол мураббийи мусобақа вақтида ёш спортчи қизга қўл кўтарди (видео)Қозоғистонда волейбол мураббийи мусобақа вақтида ёш спортчи қизга қўл кўтарди (видео)Бугун 21:36Ҳамкасбини ўлдиргани учун умрбод қамалган маҳбус қамоқдан қочдиҲамкасбини ўлдиргани учун умрбод қамалган маҳбус қамоқдан қочдиБугун 18:06Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)Тирикдек тираннозавр: Хитой савдо марказлари ва паркларидаги шов-шувли намойиш (видео)Бугун 18:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда