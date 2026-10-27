Камёб касаллик туфайли 16 ёшли қиз бувисига ўхшаб қолди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Филиппинлик 16 ёшли Раизел Калаго прогерия касаллиги гумони сабабли тез фурсатда қариб, ташқи кўриниши ўзгариб кетди.
- Илгари гўзаллик танловларида қатнашган қизнинг танасида тошмалар пайдо бўлганидан сўнг терисида ажинлар юзага келди ва ўсиш жараёни секинлашди.
- Эндокринолог доктор Джеймс Ёунг томонидан қўйилган дастлабки ташхисга кўра, бу касалликнинг жисмоний ўзгаришларини ортга қайтариш имкони йўқ.
Филиппинлик 16 ёшли Raizel Calago кам учрайдиган касаллик сабабли ташқи кўриниши жиҳатидан ўз ёшидан анча катта инсонга ўхшаб қолди. Унда тери қариши ва ўсишнинг секинлашиши билан намоён бўладиган прогерия касаллиги гумон қилинмоқда. Қиз ҳали ўсмир бўлишига қарамай, кўпчилик уни ёши катта аёл, ҳатто бувиси деб ўйлайди.
Маълум қилинишича, атиги икки йил ичида Raizel ҳаётида катта ўзгаришлар юз берган. Илгари у гўзаллик танловларида иштирок этадиган, ташқи кўриниши билан эътиборни тортадиган ёш қиз бўлган. Бироқ танасида тошмалар пайдо бўлганидан бир неча кун ўтиб, терисида ажинлар кўрина бошлаган.
Қизнинг танасида қизарган, қичишадиган ва оғриқ берадиган доғлар пайдо бўлган. Шифокор кўригидан ўтганида, дастлаб бу ҳолат ҳашарот чақиши билан боғлиқ экани айтилган. Унга дори-дармонлар берилган, аммо даволаш кутилган натижани бермаган. Кўп ўтмай, Raizel ўз ташқи кўришидаги бошқа ўзгаришларни ҳам сеза бошлаган. Ҳозир эса унинг атиги 16 ёшда эканини кўринишидан билиш қийин.
Қизнинг онаси, 36 ёшли Joela, қизининг аҳволи ва одамларнинг муносабатидан қайғуради.
«Одамлар қизим мендан ҳам каттароқ кўринишини айтишганда, бу менга оғир ботади. Баъзан унинг қариб қолган даврини тасаввур қиламан ва у келажакда қандай гўзал бўлиши мумкинлигини ўйлайман», — дейди у.
Аёлнинг сўзларига кўра, Raizel чақалоқлигиданоқ гўзал бўлган. Аммо касаллик сабаб юзи ва ташқи кўриниши ўзгариб, аввалги қиёфасидан анча фарқ қила бошлаган.
Ташқи кўринишидаги ўзгаришлардан кейин қиз дўстлари билан аввалгидек вақт ўтказишдан уяладиган бўлган. У, шунингдек, юзининг катта қисмини ниқоб билан беркитмасдан кўчага чиқишдан қочади. Raizel бир неча йил олдинги ҳаётига қайтишни, дўстлари билан яна бемалол учрашишни истайди.
«Одамлар мендан нима учун ташқи кўринишим қариб қолганини сўрашади. Мен уларга жавоб бермайман, чунки ўзим ҳам нима бўлганини билмайман. Ҳар доим соғайиб кетишимни, терим ва аввалги кўринишим қайтиб келишини сўраб дуо қиламан. Шунда дўстларим билан яна бирга вақт ўтказа олардим. Ҳозир эса ташқи кўринишимдан уяламан», — деди Raizel GMA Network телеканалига берган интервьюсида.
Яқинда Raizel Calago машҳур «Kapuso Mo, Jessica Soho» теледастурида ҳам иштирок этди. Дастур ижодкорлари уни эндокринолог, доктор James Young қабулига олиб боришди. Мутахассиснинг дастлабки ташхиси прогерия бўлган.
Прогерия жуда кам учрайдиган касаллик бўлиб, терида ажинлар пайдо бўлиши, унинг эрта қариши ва ўсишнинг секинлашиши билан кечиши мумкин. Шунингдек, ушбу ҳолат юрак хуружи, юрак етишмовчилиги ва инсульт каби юрак-қон томир муаммолари хавфини оширади.
Афсуски, прогерия туфайли юзага келган жисмоний ўзгаришларни ортга қайтариш имкони йўқ. Шу сабабли шифокорлар асосан юрак-қон томир асоратларининг олдини олишга, шунингдек, касаллик билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган остеопороз ва бўғим муаммоларини даволашга эътибор қаратишади.
Raizelнинг оиласи зарур тиббий муолажалар харажатларини қоплаш учун етарли маблағга эга эмас. Шу боис унинг яқинлари қизга ёрдам беришни истаган саховатли инсонларга мурожаат қилиб, даволаниш харажатлари учун хайрия қилишга чақиришган.
Изоҳлар 0
…