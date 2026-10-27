Бердиевдан «Насаф» мухлисларига муҳим хабар: «Қувайт СК»га қарши фақат ғалаба керак
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё Чемпионлар лигаси-2 доирасида «NASAф» клуби ўз майдонида «Қувайт СК» жамоасини қабул қилади.
- Бош мураббий Рўзиқул Бердиев бўлажак баҳсда жамоани фақат ғалаба қониқтиришини ва футболчилардан бор кучини сафарбар этишни талаб қилаётганини таъкидлади.
- Қаршиликлар рақибнинг тезкор ва техник ўйин услубини ўрганиб, таркибдаги айрим футболчиларга дам бериш орқали жиддий тайёргарлик кўрди.
Осиё Чемпионлар лигаси-2 мусобақасида ҳал қилувчи паллага қадам қўйилаётган бир пайтда Қаршининг «Насаф» клуби муҳим учрашувга ҳозирлик кўрмоқда. Ўзбекистоннинг амалдаги етакчи жамоаларидан бири ўз майдонида Қувайтнинг «Қувайт СК» клубини қабул қилади. Бош мураббий Рўзиқул Бердиев бўлажак баҳс олдидан футболчилардан оддий ҳаракат эмас, балки ғалаба учун бор кучини сафарбар этишни талаб қилмоқда.
Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа учрашувга жиддий тайёргарлик кўрган. Рақибнинг кучли жиҳатлари ўрганилган, айрим футболчиларга эса муҳим баҳс олдидан куч тўплаш имконияти берилган. Энди асосий вазифа — бу тайёргарликни майдондаги натижага айлантириш.
Бердиев очиқ айтди: «Бизни фақат ғалаба қониқтиради»
«Насаф» бош мураббийи Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида жамоанинг тайёргарлиги ва бўлажак учрашувнинг аҳамияти ҳақида гапирди. Унинг сўзларидан англаш мумкинки, қаршиликлар учун бу баҳс навбатдаги ўйиндан кўра анча муҳимроқ.
— Тайёргарлигимизни одатдагидек олиб бордик. Охирги ўйиндан кейин йигитларни тиклашга ва бўлажак учрашувга тайёрлашга ҳаракат қилдик. Футболчиларга рақибимиз ҳақида маълумотлар бердик. Ўйлайманки, йигитлар ҳар тарафдан бу учрашувга тайёр.
— Эртанги ўйин ҳал қилувчи ўйинлардан бири. Бу муҳим учрашув, шу сабабли тайёргарлигимиз жиддий. Бўлажак баҳсда ғалаба учун 100 фоиз керак бўлса, ундан ҳам кўпроқ даражада ҳаракат қилишимиз керак бўлади, — деди мураббий.
Бердиевнинг фикрича, жамоа мусобақанинг шундай босқичига келдики, энди ҳар бир очконинг аҳамияти ортиб бормоқда. Гуруҳдан чиқиш мақсади бор экан, майдондаги ҳаракатлар аниқ натижа билан якунланиши керак.
Мураббий «Насаф»нинг гуруҳдан чиқиш имкониятини фоизларда баҳолашга ҳали эрта эканини айтди. Бироқ у муҳим мақсадга эришиш учун очколар тўплаш зарурлигини алоҳида таъкидлади.
«Қувайт СК»нинг қайси жиҳатлари хавфли?
Қаршиликлар олдидаги асосий вазифалардан бири — рақибнинг ўйин услубини тўғри тушуниш ва унинг кучли томонларига қарши муносиб чора кўриш. Бердиев «Қувайт СК»ни яхши биладиган жамоа сифатида таърифлади.
Унинг айтишича, икки жамоа сўнгги икки йил ичида ўзаро майдонга тушган. Ўша учрашувларда иштирок этган айрим футболчилар ҳозир ҳам Қувайт клуби сафида ҳаракат қилмоқда. Бу эса «Насаф» мураббийлар штабига рақибнинг имкониятларини баҳолашда маълум тажриба беради.
— Рақибни жуда яхши биламиз. Яқин икки йил ичида улар билан ўйнагандик. Ўша таркибдан бизга қарши ўйнаган ўйинчилардан ҳали ҳам бор. Ҳақиқатан, бу тажрибали жамоа. Ўз мамлакатининг етакчи клуби ҳисобланади. Жамоа ўз чемпионатида биринчи ўринда. Охирги турларда рақибларини йирик ҳисобларда ютди, — деди Бердиев.
Мураббийнинг таъкидлашича, «Қувайт СК» нафақат тажрибали футболчиларга, балки яхши легионерларга ҳам эга. Жамоа ҳужумда тезкорлик ва техник маҳоратга таянади, ўйинни ташкил этишда ҳам муайян даражага эришган.
Рақибнинг Қаршига уч кун олдин етиб келгани ва маҳаллий об-ҳавога мослашиш учун машғулотларни шу ерда ўтказаётгани ҳам матбуот анжуманида тилга олинди.
Тезкор ҳужумчиларга қарши қандай режа тайёрланган?
Бердиев «Қувайт СК»нинг энг хавфли жиҳатларидан бири сифатида ҳужум чизиғидаги тезкор ва техник жиҳатдан маҳоратли футболчиларни кўрсатди.
— Рақиб анча тезкор ва техникага таяниб ўйнайдиган футболчиларга эга. Жамоа ўйини ҳам шунга шаклланган. Жамоанинг ҳужум чизиғида малакали, тезкор ўйинчилар ўйнайди. Биз буни рақибнинг кучли тарафларидан бири сифатида кўрдик. Буни йигитларга айтдик ва ўйлайманки, ўйинчиларимиз бу жиҳатларга ҳам жиддий эътибор қаратишади, — деди «Насаф» устози.
Демак, бўлажак учрашувда қаршиликлар учун ҳимоядаги интизом, рақиб ҳужумларини вақтида тўхтатиш ва хавфли вазиятларга йўл қўймаслик муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, рақибнинг тезкор ўйинига қарши фақат ҳимояланишнинг ўзи етарли бўлмайди: «Насаф» ўз имкониятларидан ҳам унумли фойдаланиши керак.
Муҳитдинов ва Шалага муҳим ўйин олдидан дам берилганми?
Матбуот анжуманида ўтган турда Шароф Муҳитдинов ва Аденис Шаланинг захирадан майдонга туширилгани ҳақида ҳам савол берилди. Журналистлар бу қарор бўлажак учрашувни ҳисобга олган ҳолда қабул қилинган-қилинмаганига қизиқишди.
Бердиев саволга ҳазил аралаш жавоб берди. Унинг айтишича, ўша куни ҳам бу ҳақда гапирилган, бироқ матбуот анжуманида қатнашмаган журналистлар маълумотдан бехабар қолишган.
— Худди шундай. Ўша куни матбуот анжуманида қатнашмадингиз-да, ўшанда ҳаммасини гапиргандим, бехабар қолибсиз-да. Футболда ҳам шунақада, бирор машғулотни қўйиб юборсангиз, орқада қолиб кетасиз. Албатта, бу ҳазил, — деди мураббий.
Бердиевнинг тушунтиришича, фақат Муҳитдинов ва Шала эмас, бошқа футболчиларга ҳам кучини тежаш мақсадида дам берилган.
— Ўйлайманки, эртага улар яхши ҳолатда бўлиб, жамоага ёрдамлари тегишади, — дея қўшимча қилди у.
Бу ҳолат муҳим учрашувлар олдидан футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаш ва таркибдан самарали фойдаланиш қанчалик аҳамиятли эканини кўрсатади. Энди Муҳитдинов, Шала ва бошқа футболчиларнинг имкониятлари майдонда қандай намоён бўлиши қизиқиш уйғотмоқда.
Ойбек Рустамовдан мухлисларга ваъда: «100 фоиз тайёрмиз»
Матбуот анжуманида «Насаф» футболчиси Ойбек Рустамов ҳам иштирок этди. У жамоанинг бўлажак учрашувга тайёрлигига ишонч билдирди ва мухлисларни хурсанд қилиш нияти борлигини таъкидлади.
— Худо хоҳласа, эртанги учрашувга 100 фоиз тайёрмиз. Насиб бўлса, эртага мухлисларимизни хурсанд қиламиз, — деди Рустамов.
Футболчи Осиё Чемпионлар лигасида иштирок этиш ҳар бир ўйинчининг орзуси эканини ҳам айтди. Унинг фикрича, бундай мусобақаларда ҳаяжон бўлиши табиий, аммо майдонга тушгач, бу ҳис аста-секин йўқолади ва футболчилар бор эътиборини ўйинга қаратади.
Рустамов Ўзбекистон Суперлигасидаги рақобатни ҳам юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, миллий чемпионатда кучсиз жамоанинг ўзи йўқ, жамоалар ўртасидаги фарқ эса асосан маҳорат ва даражада намоён бўлади.
Футболчи мураббийининг фикрини қўллаб-қувватлаб, жамоа муҳим ўйинлар палласига кирганини ва асосий мақсад ғалаба қозониб, мухлисларни хурсанд қилиш эканини қайд этди.
«Насаф» учун энди баҳона эмас, натижа муҳим
Осиё Чемпионлар лигаси-2 доирасидаги ушбу учрашувда «Насаф»ни осон вазифа кутмаяпти. Қувайт клубининг тажрибаси, чемпионатдаги натижалари ва тезкор ҳужумчиларга эга экани рақибнинг жиддий кучга эга эканини кўрсатади.
Бироқ қаршиликлар ҳам баҳсга пухта тайёргарлик кўрганини билдирмоқда. Футболчиларнинг жисмоний ҳолатини тиклаш, рақибни ўрганиш ва муҳим ўйин олдидан айрим етакчиларга дам бериш — буларнинг барчаси учрашувга жиддий ёндашилаётганидан далолат беради.
Энг муҳими, Рўзиқул Бердиев мақсадни очиқ белгилади: «Насаф»ни фақат ғалаба қониқтиради. Ойбек Рустамов эса жамоа мухлисларни хурсанд қилиш учун бор кучини ишга солишини ваъда қилди.
Энди барча эътибор Қаршидаги майдонга қаратилади. Мураббийлар штаби тайёрлаган режа, футболчиларнинг майдондаги интизоми ва мухлислар қўллаб-қувватлаши ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. «Насаф» олдида муҳим вазифа турибди — имкониятлардан унумли фойдаланиб, ғалаба учун курашиш ва гуруҳдан чиқиш мақсади йўлида зарур очколарни қўлга киритиш.
Изоҳлар 0
…