Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?
2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими якунлари дунё футболи жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. «Барселона» клуби ва Испания миллий терма жамоасининг 19 ёшли ҳужумкор вингери Ламин Ямал асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрсатилган бўлса-да, якуний овоз беришда учинчи поғона билан чекланди.
Бош соврин «Бавария»нинг инглиз тўпурари Ҳарри Кейнга насиб этган бўлса, иккинчи ўринни Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппе эгаллади. Ушбу натижадан сўнг Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте шогирдининг имкониятлари ва келажаги ҳақида фикр билдирди.
«У хотиржам бўлиши мумкин»: Мураббийнинг ишончи
Испания термаси устози The Touchline нашрига берган интервьюсида 19 ёшли юлдузнинг маҳоратига юқори баҳо бериб, уни қўллаб-қувватлади:
Келажакдаги ғалабалар: «Ламин ҳали жуда кўп “Олтин тўп” совринларини ютади. У бу борада бутунлай хотиржам бўлиши мумкин»;
Беқиёс салоҳият: «Биз барчамиз унинг майдонда кимлигини, нималарга қодирлигини ва қандай бетакрор салоҳиятга эга эканини жуда яхши биламиз», — дея таъкидлади Луис де ла Фуэнте;
Ёш омили: Экспертлар фикрича, атиги 19 ёшидаёқ дунёнинг кучли учлигига киришининг ўзи ёш иқтидор учун феноменал кўрсаткич ҳисобланади.
2026 йилдаги триумф: Жаҳон ва Испания чемпиони
Ламин Ямал 2026 йилги мавсумда шахсий ва жамоавий жиҳатдан юқори чўққиларни забт этди:
Жаҳон чемпионлиги: 2026 йил ёзида АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида Ямал Испания миллий терма жамоаси билан бирга мундиал ғолиблигини қўлга киритди;
Ла Лига олтин медаллари: «Барселона» сафида барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этиб, Испания Ла Лигаси чемпионлигига эришди;
Кучли рақобат: Мундиал ва миллий чемпионатдаги ғалабаларга қарамай, шахсий рекордлар ва самарадорлик бўйича Ҳарри Кейн ҳамда Килиан Мбаппе ундан кўпроқ овоз тўплашга муваффақ бўлди.
Изоҳлар 0
…