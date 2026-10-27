Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?

·4·Спорт
Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?

2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими якунлари дунё футболи жамоатчилиги орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. «Барселона» клуби ва Испания миллий терма жамоасининг 19 ёшли ҳужумкор вингери Ламин Ямал асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрсатилган бўлса-да, якуний овоз беришда учинчи поғона билан чекланди.

Бош соврин «Бавария»нинг инглиз тўпурари Ҳарри Кейнга насиб этган бўлса, иккинчи ўринни Мадриднинг «Реал» клуби юлдузи Килиан Мбаппе эгаллади. Ушбу натижадан сўнг Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте шогирдининг имкониятлари ва келажаги ҳақида фикр билдирди.

«У хотиржам бўлиши мумкин»: Мураббийнинг ишончи

Испания термаси устози The Touchline нашрига берган интервьюсида 19 ёшли юлдузнинг маҳоратига юқори баҳо бериб, уни қўллаб-қувватлади:

  • Келажакдаги ғалабалар: «Ламин ҳали жуда кўп “Олтин тўп” совринларини ютади. У бу борада бутунлай хотиржам бўлиши мумкин»;

  • Беқиёс салоҳият: «Биз барчамиз унинг майдонда кимлигини, нималарга қодирлигини ва қандай бетакрор салоҳиятга эга эканини жуда яхши биламиз», — дея таъкидлади Луис де ла Фуэнте;

  • Ёш омили: Экспертлар фикрича, атиги 19 ёшидаёқ дунёнинг кучли учлигига киришининг ўзи ёш иқтидор учун феноменал кўрсаткич ҳисобланади.

2026 йилдаги триумф: Жаҳон ва Испания чемпиони

Ламин Ямал 2026 йилги мавсумда шахсий ва жамоавий жиҳатдан юқори чўққиларни забт этди:

  • Жаҳон чемпионлиги: 2026 йил ёзида АҚШ, Канада ва Мексика майдонларида бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида Ямал Испания миллий терма жамоаси билан бирга мундиал ғолиблигини қўлга киритди;

  • Ла Лига олтин медаллари: «Барселона» сафида барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этиб, Испания Ла Лигаси чемпионлигига эришди;

  • Кучли рақобат: Мундиал ва миллий чемпионатдаги ғалабаларга қарамай, шахсий рекордлар ва самарадорлик бўйича Ҳарри Кейн ҳамда Килиан Мбаппе ундан кўпроқ овоз тўплашга муваффақ бўлди.

Олтин тўпЛамин ЯмалЛуис де ла ФуэнтеБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилдиЛамин Ямал қаторасига учинчи бор дунёнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилдиБугун 07:102026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилинди2026 йилги “Олтин тўп”ни айнан ким ютиши кераклиги математик аниқликда эълон қилиндиКеча 22:15Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...Ривалдо «Олтин тўп» совринини ким олиши кераклигини айтди...17 октябр 06:53Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Эспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўрадиЭспанол спорт директори Барселона юлдузи сабаб узр сўради30 сентябр 09:50Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди