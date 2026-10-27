Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Шахмат олами йилнинг энг асосий ва тарихий воқеаси — жаҳон тожи учун кечадиган чемпионлик жангига ҳозирлик кўрмоқда. Швейцариянинг Женева шаҳри мезбонлик қиладиган ушбу тўқнашувда ўзбекистонлик иқтидорли гроссмейстер Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан куч синашади.
Шахмат тарихидаги энг кучли чемпионлардан бири бўлган Гарри Каспаров Антверпен шаҳридаги тадбир олдидан бўлажак тарихий баҳс юзасидан ўз таҳлили билан ўртоқлашди. Афсонавий гроссмейстер Синдаровнинг ёрқин ва ҳужумкор услубини эътироф этган бўлса-да, чемпионлик тажрибаси омили туфайли Гукешнинг имкониятларини бироз юқорироқ баҳолади.
«Уни кортнинг орқа чизиғидаги теннисчига ўхшатаман»: Каспаровнинг баҳоси
Гарри Каспаров иккала даъвогарнинг кучли ва заиф томонларини чуқур таҳлил қилди:
Томошабоп ва ёрқин ўйин: «Менимча, Синдаров кўпроқ томошабоп ва ҳужумкор шахмат кўрсатади. Бироқ бундай юксак босқичда тажриба муҳим роль ўйнайди. Гукешда эса бундай титул баҳслари тажрибаси етарли»;
Гукешнинг бузилмас ҳимояси: «Гукешни мағлуб этиш жуда қийин. Мен уни кортнинг орқа чизиғидан ишончли ўйнайдиган ва рақибининг хатосини кутадиган теннисчига қиёслаган бўлардим. Шу сабабли мен унга бироз кўпроқ имконият беряпман», — деди собиқ жаҳон чемпиони;
Синдаровнинг асосий имконияти: Шу билан бирга, Каспаров ўйиннинг психологик жиҳатига ҳам тўхталиб ўтди: агар Жавоҳир Синдаров баҳснинг дастлабки партияларидаёқ ҳисобда олдинга чиқиб олишни уддаласа, рақибнинг ҳимоявий режаси бузилиб, вазият бутунлай ўзбек шахматчиси фойдасига ўзгариб кетиши мумкин.
Женевадаги тож жанги: Муҳим саналар ва баҳс регламенти
Жаҳон шахмат тожи учун беллашув қатъий регламент асосида қуйидаги тартибда ўтказилади:
Мезбон шаҳар: Швейцариянинг Женева шаҳри;
Очилиш ва старт: Мусобақанинг расмий дастури 22 ноябрь куни бошланади, биринчи классик партия эса 24 ноябрь санасига белгиланган;
Партиялар сони: Чемпионлик баҳси 14 та классик партиядан иборат бўлади;
Тай-брек куни: Агар 14 та партиядан сўнг дуранг натижа қайд этилса (7:7), жаҳон чемпиони номи 12 декабрь куни ўтказиладиган тезкор тай-брекларда аниқланади.
Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги учрашув шахмат тарихидаги энг ёш ва муросасиз чемпионлик тўқнашувларидан бири бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик ёш даҳо учун бу баҳс нафақат шахсий карьераси, балки бутун ўзбек шахмати учун янги тарихий саҳифа очиш имкониятидир.
Изоҳлар 0
…