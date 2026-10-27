Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?

·0·Спорт
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?

Шахмат олами йилнинг энг асосий ва тарихий воқеаси — жаҳон тожи учун кечадиган чемпионлик жангига ҳозирлик кўрмоқда. Швейцариянинг Женева шаҳри мезбонлик қиладиган ушбу тўқнашувда ўзбекистонлик иқтидорли гроссмейстер Жавоҳир Синдаров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммаражу билан куч синашади.

Шахмат тарихидаги энг кучли чемпионлардан бири бўлган Гарри Каспаров Антверпен шаҳридаги тадбир олдидан бўлажак тарихий баҳс юзасидан ўз таҳлили билан ўртоқлашди. Афсонавий гроссмейстер Синдаровнинг ёрқин ва ҳужумкор услубини эътироф этган бўлса-да, чемпионлик тажрибаси омили туфайли Гукешнинг имкониятларини бироз юқорироқ баҳолади.

«Уни кортнинг орқа чизиғидаги теннисчига ўхшатаман»: Каспаровнинг баҳоси

Гарри Каспаров иккала даъвогарнинг кучли ва заиф томонларини чуқур таҳлил қилди:

  • Томошабоп ва ёрқин ўйин: «Менимча, Синдаров кўпроқ томошабоп ва ҳужумкор шахмат кўрсатади. Бироқ бундай юксак босқичда тажриба муҳим роль ўйнайди. Гукешда эса бундай титул баҳслари тажрибаси етарли»;

  • Гукешнинг бузилмас ҳимояси: «Гукешни мағлуб этиш жуда қийин. Мен уни кортнинг орқа чизиғидан ишончли ўйнайдиган ва рақибининг хатосини кутадиган теннисчига қиёслаган бўлардим. Шу сабабли мен унга бироз кўпроқ имконият беряпман», — деди собиқ жаҳон чемпиони;

  • Синдаровнинг асосий имконияти: Шу билан бирга, Каспаров ўйиннинг психологик жиҳатига ҳам тўхталиб ўтди: агар Жавоҳир Синдаров баҳснинг дастлабки партияларидаёқ ҳисобда олдинга чиқиб олишни уддаласа, рақибнинг ҳимоявий режаси бузилиб, вазият бутунлай ўзбек шахматчиси фойдасига ўзгариб кетиши мумкин.

Женевадаги тож жанги: Муҳим саналар ва баҳс регламенти

Жаҳон шахмат тожи учун беллашув қатъий регламент асосида қуйидаги тартибда ўтказилади:

  • Мезбон шаҳар: Швейцариянинг Женева шаҳри;

  • Очилиш ва старт: Мусобақанинг расмий дастури 22 ноябрь куни бошланади, биринчи классик партия эса 24 ноябрь санасига белгиланган;

  • Партиялар сони: Чемпионлик баҳси 14 та классик партиядан иборат бўлади;

  • Тай-брек куни: Агар 14 та партиядан сўнг дуранг натижа қайд этилса (7:7), жаҳон чемпиони номи 12 декабрь куни ўтказиладиган тезкор тай-брекларда аниқланади.

Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги учрашув шахмат тарихидаги энг ёш ва муросасиз чемпионлик тўқнашувларидан бири бўлиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик ёш даҳо учун бу баҳс нафақат шахсий карьераси, балки бутун ўзбек шахмати учун янги тарихий саҳифа очиш имкониятидир.

Жавоҳир СиндаровГукеш ДоммаражуГарри КаспаровШахмат бўйича жаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?Жаҳон тожи учун жанг: Шахмат элитаси нега Гукешга қарши баҳсда Синдаровни фаворит деб ҳисобламоқда?1 октябр 10:29Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиЖавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиКеча 18:36Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот берди12 сентябр 19:20Синдаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасидаСиндаровнинг буюк юксалиши: ўзбек гроссмейстери жаҳон шахматининг иккинчи поғонасида11 сентябр 07:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди