Қишда газ ва электр пулини тежаш сири: Уй иссиқлигини ўғирлаётган 5 та асосий “тешик”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хонадондаги иссиқлик йўқотишларини бартараф этиш коммунал харажатларни 30–40 фоизгача тежашга ёрдам беради.
- Иссиқлик энергиясининг асосий қисми етарли даражада изоляция қилинмаган деворлар, том ва шифт, дераза ромлари, пол ҳамда эшик тирқишлари орқали ташқарига чиқиб кетади.
Куз-қиш мавсуми кириб келиши билан кўпчилик хонадонларда бир хил муаммо бошланади: иситиш тизими (қозонлар, радиаторлар ёки иситгичлар) тўлиқ қувват билан ишлаётган бўлса-да, хоналар кутилгандек исимайди ва тўловлар миқдори кескин ошиб кетади.
Энергия самарадорлиги бўйича мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, хонадондаги иссиқлик энергиясининг катта қисми кутилмаган жойлардан ташқарига «қочиб» кетади. Ушбу нозик нуқталарни аниқлаш ва уларни бартараф этиш уйни иссиқ сақлаш баробарида коммунал харажатларни 30–40 фоизгача тежашга ёрдам беради.
Иссиқлик «ўғрилари»: Иссиқлик энергияси энг кўп қайси нуқталардан чиқиб кетади?
Кўпчилик фақат деразаларни айбдор деб ўйлайди, аммо ҳақиқий манзара қуйидагича:
Деворлар (30–35% йўқотиш): Уй иссиқлигининг энг катта қисми айнан етарли даражада изоляция қилинмаган ташқи деворлар орқали йўқолади; бетон ва юпқа ғиштли конструкциялар совуқни тўғридан-тўғри ичкарига ўтказади;
Том ва шифт (25–30% йўқотиш): Физика қонунларига кўра, иссиқ ҳаво доимо юқорига кўтарилади. Агар уйнинг томи ёки чоғор (чердак) қисми тўғри изоляция қилинмаган бўлса, иссиқликнинг қарийб учдан бир қисми шифт орқали осмонга тарқаб кетади;
Дераза ва ойнаванд ромлар (15–25% йўқотиш): Дераза тирқишлари, эскирган резина зичлагичлар ва сифатсиз бир қаватли ойналар иссиқликни тез бой беради ҳамда уйда совуқ шамоллатиш ҳосил қилади;
Пол ва пойдевор (10–15% йўқотиш): Биринчи қаватда ёки ерга яқин жойлашган хонадонларда совуқ пол орқали ичкарига кириб, умумий хона ҳароратини кескин тушириб юборади;
Эшик тирқишлари ва вентиляция (10–15% йўқотиш): Ташқи кириш эшикларининг пастки ва ён чеккаларидаги кичик ёриқлар кун давомида узлуксиз иссиқ ҳавони ташқарига чиқариб юборади.
Харажатсиз ва осон: Иссиқликни уйда сақлаб қолишнинг 4 та амалий усули
Хонадонни қишга тайёрлаш учун катта маблағ сарфламасдан ҳам муҳим натижага эришиш мумкин:
Радиатор ортига фольгали экран ўрнатиш: Иситиш батареяси орқасидаги деворга иссиқликни қайтарувчи махсус фольга (изолон) қўйилса, у деворни эмас, иссиқликни хона ичига қайтаради;
Дераза зичлагичларини янгилаш: Пластик ва ёғоч ромларнинг эскирган резиналарини алмаштириш ёки махсус изоляция тасмаларидан фойдаланиш шамоллашни дарҳол тўхтатади;
Қалин пардалардан оқилона фойдаланиш: Кундузи қуёш нури тушиши учун пардаларни очиб қўйиш, кечқурун эса ойналардан келадиган совуқни тўсиш учун қалин пардаларни ёпиш хона ҳароратини 2–3 даражагача оширади;
Эшик остини ёпиш: Кириш эшиги остидаги очиқ жойларга махсус юмшоқ чўтка ёки зичлагич ўрнатиш совуқ ҳаво оқимини тўлиқ бартараф этади.
Уйнинг нозик ва заиф нуқталарини вақтида аниқлаб, оддий ҳимоя чораларини кўриш нафақат хонадонда шинам ва илиқ муҳит яратади, балки қиш мавсумида оилавий бюджетнинг сезиларли даражада тежалишини таъминлайди.
Изоҳлар 0
…