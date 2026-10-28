Қишда газ ва электр пулини тежаш сири: Уй иссиқлигини ўғирлаётган 5 та асосий “тешик”

·90·Фойдали
Қишда газ ва электр пулини тежаш сири: Уй иссиқлигини ўғирлаётган 5 та асосий “тешик”
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хонадондаги иссиқлик йўқотишларини бартараф этиш коммунал харажатларни 30–40 фоизгача тежашга ёрдам беради.
  • Иссиқлик энергиясининг асосий қисми етарли даражада изоляция қилинмаган деворлар, том ва шифт, дераза ромлари, пол ҳамда эшик тирқишлари орқали ташқарига чиқиб кетади.

Куз-қиш мавсуми кириб келиши билан кўпчилик хонадонларда бир хил муаммо бошланади: иситиш тизими (қозонлар, радиаторлар ёки иситгичлар) тўлиқ қувват билан ишлаётган бўлса-да, хоналар кутилгандек исимайди ва тўловлар миқдори кескин ошиб кетади.

Энергия самарадорлиги бўйича мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, хонадондаги иссиқлик энергиясининг катта қисми кутилмаган жойлардан ташқарига «қочиб» кетади. Ушбу нозик нуқталарни аниқлаш ва уларни бартараф этиш уйни иссиқ сақлаш баробарида коммунал харажатларни 30–40 фоизгача тежашга ёрдам беради.

Иссиқлик «ўғрилари»: Иссиқлик энергияси энг кўп қайси нуқталардан чиқиб кетади?

Кўпчилик фақат деразаларни айбдор деб ўйлайди, аммо ҳақиқий манзара қуйидагича:

  • Деворлар (30–35% йўқотиш): Уй иссиқлигининг энг катта қисми айнан етарли даражада изоляция қилинмаган ташқи деворлар орқали йўқолади; бетон ва юпқа ғиштли конструкциялар совуқни тўғридан-тўғри ичкарига ўтказади;

  • Том ва шифт (25–30% йўқотиш): Физика қонунларига кўра, иссиқ ҳаво доимо юқорига кўтарилади. Агар уйнинг томи ёки чоғор (чердак) қисми тўғри изоляция қилинмаган бўлса, иссиқликнинг қарийб учдан бир қисми шифт орқали осмонга тарқаб кетади;

  • Дераза ва ойнаванд ромлар (15–25% йўқотиш): Дераза тирқишлари, эскирган резина зичлагичлар ва сифатсиз бир қаватли ойналар иссиқликни тез бой беради ҳамда уйда совуқ шамоллатиш ҳосил қилади;

  • Пол ва пойдевор (10–15% йўқотиш): Биринчи қаватда ёки ерга яқин жойлашган хонадонларда совуқ пол орқали ичкарига кириб, умумий хона ҳароратини кескин тушириб юборади;

  • Эшик тирқишлари ва вентиляция (10–15% йўқотиш): Ташқи кириш эшикларининг пастки ва ён чеккаларидаги кичик ёриқлар кун давомида узлуксиз иссиқ ҳавони ташқарига чиқариб юборади.

Харажатсиз ва осон: Иссиқликни уйда сақлаб қолишнинг 4 та амалий усули

Хонадонни қишга тайёрлаш учун катта маблағ сарфламасдан ҳам муҳим натижага эришиш мумкин:

  • Радиатор ортига фольгали экран ўрнатиш: Иситиш батареяси орқасидаги деворга иссиқликни қайтарувчи махсус фольга (изолон) қўйилса, у деворни эмас, иссиқликни хона ичига қайтаради;

  • Дераза зичлагичларини янгилаш: Пластик ва ёғоч ромларнинг эскирган резиналарини алмаштириш ёки махсус изоляция тасмаларидан фойдаланиш шамоллашни дарҳол тўхтатади;

  • Қалин пардалардан оқилона фойдаланиш: Кундузи қуёш нури тушиши учун пардаларни очиб қўйиш, кечқурун эса ойналардан келадиган совуқни тўсиш учун қалин пардаларни ёпиш хона ҳароратини 2–3 даражагача оширади;

  • Эшик остини ёпиш: Кириш эшиги остидаги очиқ жойларга махсус юмшоқ чўтка ёки зичлагич ўрнатиш совуқ ҳаво оқимини тўлиқ бартараф этади.

Уйнинг нозик ва заиф нуқталарини вақтида аниқлаб, оддий ҳимоя чораларини кўриш нафақат хонадонда шинам ва илиқ муҳит яратади, балки қиш мавсумида оилавий бюджетнинг сезиларли даражада тежалишини таъминлайди.

энергия самарадорлигииссиқлик изоляциясикоммунал харажатларуйни қишга тайёрлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди«Тақиқланган маслаҳатлар»: Узоқ умр кўришнинг қадимий сирлари очилди23 август 17:32«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси«Бразилияча жозиба сири»: ҳашаматли аёллар амал қиладиган 6 та гўзаллик қоидаси24 июл 18:27Кутилмаган вазиятларда қўл келадиган энг муҳим тезкор рақамлар рўйхатиКутилмаган вазиятларда қўл келадиган энг муҳим тезкор рақамлар рўйхати17 октябр 09:28Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?Электрни тежашнинг сири: кондиционерни тўғри ишлатяпсизми?19 июл 00:13Нима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сириНима учун тинимсиз меҳнат бойлик келтирмайди? Онгни мўл-кўлликка мослашнинг 7 та сири17 сентябр 17:47Аниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоидаАниқ тизим: Брайан Трейсидан миллионерлар амал қиладиган 21 та олтин қоида2 сентябр 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги