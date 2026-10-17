Кутилмаган вазиятларда қўл келадиган энг муҳим тезкор рақамлар рўйхати

·0·Фойдали
Кутилмаган вазиятларда қўл келадиган энг муҳим тезкор рақамлар рўйхати

Кундалик ҳаётда кутилмаган авария ҳолатлари, электр тармоғидаги узилишлар, газ босимининг пасайиши ёки сув таъминотидаги носозликлар ҳар биримизнинг хонадонимизда учраб туриши табиий. Бундай вазиятларда қайси идорага мурожаат қилишни билмай вақт йўқотмаслик учун керакли телефон рақамларини олдиндан сақлаб қўйиш жуда муҳимдир.

Фавқулодда хизматлар ва коммунал муаммоларни тезкор ҳал этиш учун мўлжалланган асосий қисқа рақамлар рўйхатини тақдим этамиз.

Коммунал соҳа ва маиший муаммолар бўйича рақамлар

Уйингизда коммунал тизимлар билан боғлиқ носозлик юзага келганда қуйидаги манзилларга боғланинг:

  • 1055 — Барча турдаги коммунал муаммолар бўйича ягона диспетчерлик хизмати;

  • 1154 ёки Telegram орқали @het_admin — Электр таъминотидаги узилишлар, трансформатор носозликлари ва чироқ ўчиши масалалари бўйича («Ҳудудий электр тармоқлари»);

  • 104 — Авариявий газ хизмати (газ ҳиди сезилганда ёки таъминот узилганда);

  • 1054 — Ичимлик суви таъминоти («Сувсоз» / «Ўзсувтаъминот») тизими;

  • 1347 — Иситиш тизими (отопление) ва иссиқ сув таъминотидаги муаммолар учун.

Фавқулодда вазиятлар ва хавфсизлик хизматлари

Инсон ҳаёти, саломатлиги ва хавфсизлигига таҳдид туғилганда қўнғироқ қилинадиган асосий тармоқлар:

  • 101 — Ёнғин хавфсизлиги хизмати;

  • 102 — Ички ишлар органлари (милиция / полиция);

  • 103 — Тез тиббий ёрдам хизмати;

  • 1050 — Фавқулодда вазиятлар вазирлиги (ФВВ) қутқарув хизмати (қулфланиб қолган эшиклар, табиий офатлар ва қутқарув амалиётлари учун).

Кундалик маълумот ва дори-дармон излаш

Ҳаётий зарурат туғилганда фойдали бўладиган қўшимча хизматлар:

  • 1069 ёки (78) 140-19-19 — Керакли дори воситалари мавжудлигини ва энг яқин дорихоналарни тезкор қидириш маълумотномаси;

  • 1001 — Расмий об-ҳаво маълумотларини олиш хизмати.

Ушбу рўйхатни телефонингиз хотирасига сақлаб қўйиш ёки оила аъзоларингиз билан бўлишиш кутилмаган вазиятларда ортиқча асаббузарликларнинг олдини олади ва муаммони зудлик билан бартараф этишга кўмак беради.

Ўзбекистон авария телефон рақамлариКоммунал хизматлар телефон рақамлариЭлектр тармоқлар узилишлар телефон рақамлариГаз хизматлар телефон рақамлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариТуғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлари9 сентябр 00:13Соатдаги 11:11 тасодифми? Рақамлар қандай ишора беради?Соатдаги 11:11 тасодифми? Рақамлар қандай ишора беради?29 июл 20:52Сиз учун энг идеал жуфтлик аслида ким? Рақамлардаги яширин сир очилдиСиз учун энг идеал жуфтлик аслида ким? Рақамлардаги яширин сир очилди1 август 12:28Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усулиСохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усули31 август 10:5223 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июнь куни туғилганлар: Онгли таваккалчилик, жозиба ва юксак интеллект соҳиблари!23 июн 19:14Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?Кеча 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин
Яқин кунларда 3 та бурж вакили ҳаётида муҳим воқеалар юз бериши мумкин