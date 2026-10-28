Хитойда технологик мўъжиза: Шанхай кўчаларида робот-полициячилар синовдан ўтказилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шанхай шаҳрида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва полиция ходимларига кўмаклашиш мақсадида инсонсимон роботлар синовдан ўтказилмоқда.
- Махсус ғилдиракли платформага ўрнатилган ва полиция формасини кийган ушбу роботлар чорраҳаларда ҳаракатни мувофиқлаштириш ҳамда қоидаларга риоя этилишини назорат қилиш вазифасини бажаради.
Хитойнинг энг йирик мегаполисларидан бири бўлган Шанхай шаҳри кўчаларида инсонсимон (гуманоид) роботлар синовдан ўтказила бошланди. Мазкур инновацион қурилмалар йўл ҳаракатини самарали бошқариш ва полиция ходимларига хизмат фаолиятида кўмаклашиш мақсадида жалб этилган.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратларда роботнинг полиция формасида, махсус ғилдиракли ҳаракатланувчи платформа устида тургани ва кўчаларда хавфсизликни назорат қилаётгани акс этган.
Робот-полициячининг ташқи кўриниши ва техник хусусиятлари
Ташқи кўринишидан мазкур роботнинг замонавий ва инсон қиёфасига жуда яқин тарзда лойиҳаланганини кўрсатмоқда:
Тўлиқ хизмат формаси: Робот ҳақиқий йўл-патруль хизмати ходимларига хос кўк рангли кўйлак, тўқ рангли шим, оқ қўлқоп ҳамда фуражка билан таъминланган;
Мобил ғилдиракли платформа: Мураккаб шаҳар шароитида тез ва муаммосиз ҳаракатланиш учун у махсус ихчам, оқ рангли роботлашган платформа устига ўрнатилган;
Огоҳлантирувчи чироқлар ва полиция рамзи: Платформанинг пастки қисмида полиция белгиси (герби), ёруғлик берувчи фаралар ҳамда тунги вақтда узоқдан кўриниб турувчи мовий-кўк огоҳлантирувчи нурлар мавжуд;
Ҳаракатни мувофиқлаштириш: Унинг қўл ҳаракатлари ва тик туриш ҳолати пиёдалар ва ҳайдовчилар эътиборини жалб этиб, қоидаларга риоя қилишни таъминлашга хизмат қилади.
Шанхай тажрибаси: Бундай лойиҳалар нима учун керак?
Кўчаларда сунъий интеллект ва робототехникани қўллаш бир нечта асосий вазифаларни ҳал этишга қаратилган:
Ходимлар юкламасини камайтириш: Серқатнов чорраҳалардаги одатий кузатув ва йўналтириш ишларини роботларга топшириш орқали инсон ресурсидан муҳимроқ тезкор вазифаларда фойдаланиш имкони пайдо бўлади;
24/7 узлуксиз назорат: Роботлар ҳар қандай об-ҳаво ва сутканинг исталган вақтида чарчоқсиз навбатчиликни олиб бора олади;
Инновацион хавфсизлик тизими: Кўчаларда бундай юқори технологияларнинг бўлиши ҳайдовчи ва пиёдаларнинг ҳушёрлигини ошириб, қоидабузарликларнинг олдини олади.
Шанхайда йўлга қўйилган мазкур синов лойиҳаси келажак «ақлли шаҳар» (Smart City) инфратузилмасида сунъий интеллект ва роботлаштирилган тизимлар жамоат тартибини сақлашда муҳим бўғинга айланиб бораётганини кўрсатмоқда.
Изоҳлар 0
…