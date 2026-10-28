Хитойда технологик мўъжиза: Шанхай кўчаларида робот-полициячилар синовдан ўтказилмоқда

·72·Техно
Хитойда технологик мўъжиза: Шанхай кўчаларида робот-полициячилар синовдан ўтказилмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шанхай шаҳрида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш ва полиция ходимларига кўмаклашиш мақсадида инсонсимон роботлар синовдан ўтказилмоқда.
  • Махсус ғилдиракли платформага ўрнатилган ва полиция формасини кийган ушбу роботлар чорраҳаларда ҳаракатни мувофиқлаштириш ҳамда қоидаларга риоя этилишини назорат қилиш вазифасини бажаради.

Хитойнинг энг йирик мегаполисларидан бири бўлган Шанхай шаҳри кўчаларида инсонсимон (гуманоид) роботлар синовдан ўтказила бошланди. Мазкур инновацион қурилмалар йўл ҳаракатини самарали бошқариш ва полиция ходимларига хизмат фаолиятида кўмаклашиш мақсадида жалб этилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган суратларда роботнинг полиция формасида, махсус ғилдиракли ҳаракатланувчи платформа устида тургани ва кўчаларда хавфсизликни назорат қилаётгани акс этган.

Робот-полициячининг ташқи кўриниши ва техник хусусиятлари

Ташқи кўринишидан мазкур роботнинг замонавий ва инсон қиёфасига жуда яқин тарзда лойиҳаланганини кўрсатмоқда:

  • Тўлиқ хизмат формаси: Робот ҳақиқий йўл-патруль хизмати ходимларига хос кўк рангли кўйлак, тўқ рангли шим, оқ қўлқоп ҳамда фуражка билан таъминланган;

  • Мобил ғилдиракли платформа: Мураккаб шаҳар шароитида тез ва муаммосиз ҳаракатланиш учун у махсус ихчам, оқ рангли роботлашган платформа устига ўрнатилган;

  • Огоҳлантирувчи чироқлар ва полиция рамзи: Платформанинг пастки қисмида полиция белгиси (герби), ёруғлик берувчи фаралар ҳамда тунги вақтда узоқдан кўриниб турувчи мовий-кўк огоҳлантирувчи нурлар мавжуд;

  • Ҳаракатни мувофиқлаштириш: Унинг қўл ҳаракатлари ва тик туриш ҳолати пиёдалар ва ҳайдовчилар эътиборини жалб этиб, қоидаларга риоя қилишни таъминлашга хизмат қилади.

Шанхай тажрибаси: Бундай лойиҳалар нима учун керак?

Кўчаларда сунъий интеллект ва робототехникани қўллаш бир нечта асосий вазифаларни ҳал этишга қаратилган:

  • Ходимлар юкламасини камайтириш: Серқатнов чорраҳалардаги одатий кузатув ва йўналтириш ишларини роботларга топшириш орқали инсон ресурсидан муҳимроқ тезкор вазифаларда фойдаланиш имкони пайдо бўлади;

  • 24/7 узлуксиз назорат: Роботлар ҳар қандай об-ҳаво ва сутканинг исталган вақтида чарчоқсиз навбатчиликни олиб бора олади;

  • Инновацион хавфсизлик тизими: Кўчаларда бундай юқори технологияларнинг бўлиши ҳайдовчи ва пиёдаларнинг ҳушёрлигини ошириб, қоидабузарликларнинг олдини олади.

Шанхайда йўлга қўйилган мазкур синов лойиҳаси келажак «ақлли шаҳар» (Smart City) инфратузилмасида сунъий интеллект ва роботлаштирилган тизимлар жамоат тартибини сақлашда муҳим бўғинга айланиб бораётганини кўрсатмоқда.

Шанхайгуманоид роботларсунъий интеллектақлли шаҳар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирдиШавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди23 сентябр 17:10Хитойда 20 та робот 120 нафар раққос билан бирга рақсга тушди (видео)Хитойда 20 та робот 120 нафар раққос билан бирга рақсга тушди (видео)26 октябр 11:42Фарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилдиФарзандига исм танлай олмаган хитойлик жуфтлик ажрашишга қарор қилди21 октябр 10:07Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичда6 июл 11:22Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда21 август 15:23Хитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритдиХитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритди10 август 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари