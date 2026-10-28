Тармоқларда шов-шув: Бухорода вояга етмаган қизни таъқиб қилган эркак видеоси тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бухоро вилоятида мактабдан қайтаётган вояга етмаган қизни таъқиб қилиб, унга нисбатан уяциз хатти-ҳаракатлар содир этган кекса ёшли эркак тасвирланган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалди.
- 2026-йил 23-октябр куни соат 13:11 атрофида содир бўлган ушбу ҳолатда маст ҳолатдаги шахс қизчага жинсий аъзосини кўрсатиб, унга беписанд муносабатда бўлган.
Ижтимоий тармоқларда Бухоро вилоятида содир этилгани айтилаётган ва жамоатчиликнинг жиддий хавотирига сабаб бўлган видеолавҳа тарқалди. Тарқалган хабарларга кўра, кундузги вақтда мактабдан уйига қайтаётган вояга етмаган қизчани нотаниш кекса ёшли шахс орқасидан таъқиб қилиб, унга нисбатан уятсиз хатти-ҳаракатларни содир этган.
Ҳодиса маҳалладаги кузатув камералари нигоҳига тушиб қолган бўлиб, унда қизил кийимли ва орқасига рюкзак таққан мактаб ўқувчиси ҳамда унинг ортидан эргашиб бораётган эркак яққол кўринади.
Кузатув камераларидаги ҳолат ва воқеа тафсилотлари
Тарқалган видеокадрлар ва билдирилаётган маълумотларга кўра:
Йўлдаги таъқиб ва суҳбатга уриниш: Мактабдан қайтаётган қизчанинг ортидан тушган маст ҳолатдаги кекса эркак унинг ёши ва бошқа шахсий масалаларини сўраб, гапга солишга уринган;
Дарвоза олдидаги уятсиз ҳаракат: Қизча ўз уйига етиб келиб, ичкарига киришга чоғланганда, эркак унга жинсий аъзосини кўрсатган ҳамда бу ҳолатни ҳеч ким билмаслиги кераклигини айтиб, тушунарсиз гаплар қилган;
Онанинг эътирози ва беписанд жавоб: Воқеадан хабар топган қизчанинг онаси мазкур шахснинг олдига бориб изоҳ талаб қилганида, ундан «билганингни қил» мазмунида беписанд муносабат олган;
Вақт ва сана кўрсаткичлари: Тасвирлардаги камера вақтига кўра, ҳолат 2026 йил 23 октябрь кундузи соат 13:11–13:12 атрофида, кўчада одам кам пайтда қайд этилган.
Жамоатчилик талаби ва расмий муносабат кутилмоқда
Ҳозирда мазкур видеолавҳа тармоқ фойдаланувчилари ва фаоллар томонидан кескин қораланмоқда:
Қатъий қонуний чора талаби: Ижтимоий тармоқ фаоллари болалар хавфсизлиги энг олий даражада таъминланиши кераклигини таъкидлаб, видеодаги эркакнинг шахсига аниқлик киритиш ва қонун доирасида жавобгарликка тортишни сўрамоқда;
Расмий изоҳ ҳозирча йўқ: Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари ёки вилоят ИИБ томонидан ҳозирча расмий маълумот ёки изоҳ берилмаган.
Болалар билан боғлиқ бундай нохуш ва таҳдидли ҳолатлар маҳаллаларда назоратни кучайтириш, видеокузатув тизимларини кўпайтириш ҳамда ота-оналардан фарзандларини ёлғиз қолдирмасликни талаб этади.
Изоҳлар 0
…