Тармоқларда шов-шув: Бухорода вояга етмаган қизни таъқиб қилган эркак видеоси тарқалди

·107·Жамият
Тармоқларда шов-шув: Бухорода вояга етмаган қизни таъқиб қилган эркак видеоси тарқалди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бухоро вилоятида мактабдан қайтаётган вояга етмаган қизни таъқиб қилиб, унга нисбатан уяциз хатти-ҳаракатлар содир этган кекса ёшли эркак тасвирланган видеолавҳа ижтимоий тармоқларда тарқалди.
  • 2026-йил 23-октябр куни соат 13:11 атрофида содир бўлган ушбу ҳолатда маст ҳолатдаги шахс қизчага жинсий аъзосини кўрсатиб, унга беписанд муносабатда бўлган.

Ижтимоий тармоқларда Бухоро вилоятида содир этилгани айтилаётган ва жамоатчиликнинг жиддий хавотирига сабаб бўлган видеолавҳа тарқалди. Тарқалган хабарларга кўра, кундузги вақтда мактабдан уйига қайтаётган вояга етмаган қизчани нотаниш кекса ёшли шахс орқасидан таъқиб қилиб, унга нисбатан уятсиз хатти-ҳаракатларни содир этган.

Ҳодиса маҳалладаги кузатув камералари нигоҳига тушиб қолган бўлиб, унда қизил кийимли ва орқасига рюкзак таққан мактаб ўқувчиси ҳамда унинг ортидан эргашиб бораётган эркак яққол кўринади.

Кузатув камераларидаги ҳолат ва воқеа тафсилотлари

Тарқалган видеокадрлар ва билдирилаётган маълумотларга кўра:

  • Йўлдаги таъқиб ва суҳбатга уриниш: Мактабдан қайтаётган қизчанинг ортидан тушган маст ҳолатдаги кекса эркак унинг ёши ва бошқа шахсий масалаларини сўраб, гапга солишга уринган;

  • Дарвоза олдидаги уятсиз ҳаракат: Қизча ўз уйига етиб келиб, ичкарига киришга чоғланганда, эркак унга жинсий аъзосини кўрсатган ҳамда бу ҳолатни ҳеч ким билмаслиги кераклигини айтиб, тушунарсиз гаплар қилган;

  • Онанинг эътирози ва беписанд жавоб: Воқеадан хабар топган қизчанинг онаси мазкур шахснинг олдига бориб изоҳ талаб қилганида, ундан «билганингни қил» мазмунида беписанд муносабат олган;

  • Вақт ва сана кўрсаткичлари: Тасвирлардаги камера вақтига кўра, ҳолат 2026 йил 23 октябрь кундузи соат 13:11–13:12 атрофида, кўчада одам кам пайтда қайд этилган.

Жамоатчилик талаби ва расмий муносабат кутилмоқда

Ҳозирда мазкур видеолавҳа тармоқ фойдаланувчилари ва фаоллар томонидан кескин қораланмоқда:

  • Қатъий қонуний чора талаби: Ижтимоий тармоқ фаоллари болалар хавфсизлиги энг олий даражада таъминланиши кераклигини таъкидлаб, видеодаги эркакнинг шахсига аниқлик киритиш ва қонун доирасида жавобгарликка тортишни сўрамоқда;

  • Расмий изоҳ ҳозирча йўқ: Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот органлари ёки вилоят ИИБ томонидан ҳозирча расмий маълумот ёки изоҳ берилмаган.

Болалар билан боғлиқ бундай нохуш ва таҳдидли ҳолатлар маҳаллаларда назоратни кучайтириш, видеокузатув тизимларини кўпайтириш ҳамда ота-оналардан фарзандларини ёлғиз қолдирмасликни талаб этади.

Бухоро вилоятиИИБвояга етмаганлар хавфсизлигижиноят
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуйи Чирчиқда инспекторнинг хотини 15 ёшли қизни калтаклади, судда асл ҳақиқат очилдиҚуйи Чирчиқда инспекторнинг хотини 15 ёшли қизни калтаклади, судда асл ҳақиқат очилди23 октябр 18:36Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)Тошкент вилоятида 245 минг дозали йирик наркотик занжири фош этилди (видео)13 октябр 18:38Тошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаТошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқда7 октябр 13:49Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар28 июл 11:53Вояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиВояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилди27 июл 16:10Қўқонда вояга етмаган ҳайдовчи уч қизни уриб юбордиҚўқонда вояга етмаган ҳайдовчи уч қизни уриб юборди21 май 14:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди