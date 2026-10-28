Дарсликда “настоящий хулиган”: 5-синф адабиётидаги парча тармоқларда қизғин баҳс уйғотди

·98·Жамият
Дарсликда “настоящий хулиган”: 5-синф адабиётидаги парча тармоқларда қизғин баҳс уйғотди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон мактабларининг 5-синф «Адабиёт» дарслигига киритилган Абдусаид Кўчимов қаламига мансуб парча ижтимоий тармоқларда кескин баҳс ва ота-оналарнинг эътирозига сабаб бўлди.
  • Асарда қаҳрамоннинг «настояший хулиган» деб аталиши, зўравонлик саҳналарининг тасвири ҳамда онанинг бефарқликни рағбатлантирувчи муносабати жамоатчилик томонидан қаттиқ танқид қилинди.

Ўзбекистон умумтаълим мактабларининг 5-синф ўқувчилари учун мўлжалланган «Адабиёт» (Adabiyot, 1-қисм) дарслигидаги адабий парча ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга ва ота-оналарнинг эътирозига сабаб бўлди. Ёзувчи Абдусаид Кўчимов қаламига мансуб асардаги кўча сўзлари, жанжал саҳналари ва одоб-ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган хатти-ҳаракатлар жамоатчиликда турлича фикрларни келтириб чиқарди.

Муҳокамалар марказида қаҳрамонлардан бирининг «настоящий хулиган» дея таърифланиши, уришиш ва бошқаларни калтаклаш жараёнини «бепул томоша» сифатида қабул қилиш каби ҳолатлар турибди.

Дарсликдаги баҳсли матн тафсилотлари: Нималар ёзилган?

Китоб саҳифаларида келтирилган диалог ва воқеалар ривожи қуйидагича баён этилган:

  • «Настоящий хулиган» образи: Матнда қаҳрамонлардан бирининг акаси ҳақида гап борар экан, у «настоящий хулиган» деб аталади ҳамда кўкрагида каратэчилар расми бор майкада келиб, бошқа бир болани аёвсиз дўппослаши тасвирланади;

  • Жанжални маза қилиб томоша қилиш: Қаҳрамонлардан бири бўлган Ойбек жанжал устига бориб қолгани ва бировнинг калтакланишини бепарво томоша қилиб, ўзига калтак тегмаганидан қувонгани очиқ кўрсатилган;

  • Онанинг муносабати: Парчадаги «Текин томоша кўрдим маза қилиб» деган жумлага онасининг «Баракалла, ана энди эсинг кирибди. Аралашма унақа жанжал-тўполонларга» деб жавоб қайтариши бефарқлик ва худбинликни рағбатлантириш сифатида баҳоланмоқда;

  • Кўча сўзлари ва адабий тил нормаси: Адабиёт китобида соф ўзбек адабий тили ўрнига жўн жаргон ва тушунарсиз кўча иборалари қўлланилгани кўплаб фаоллар томонидан танқидга учради.

Жамоатчилик ва мутахассислар фикри

Мазкур мавзу бўйича ижтимоий тармоқ кузатувчиларининг фикрлари икки томонга ажралди:

  • Эътироз билдирувчилар: Кўпчилик ота-оналар ва педагогларнинг фикрича, 5-синф боласи ҳали таҳлилий дунёқарашга эга эмас, шу боис бундай диалоглар уларни бепарволикка, кучлилардан қўрқишга ва зўравонликни оддий ҳолдек қабул қилишга ўргатиб қўйиши хавфи мавжуд;

  • Ижодий эркинлик тарафдорлари: Бошқа бир гуруҳ адабиётшунослар эса ёзувчи реал болалар дунёсини, болалар психологияси ва уларнинг ҳаётий нутқини сунъийликдан холи тарзда кўрсатишга интилганини таъкидламоқда.

Мактаб дарсликларидаги ҳар бир матн ва ибора ёш авлод тарбиясига бевосита таъсир кўрсатишини инобатга олсак, китобларни нашрга тайёрлашда матнлар танловига янада масъулият билан ёндашиш зарурлиги кўринмоқда.

Адабиёт дарслигиАбдусаид КўчимовМактаб таълимиДарсликлар танқиди
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқда4 август 17:11Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?Бошланғич синф ўқитувчиларига хушхабар: 15 фоиз устама олиш учун нима қилиш керак?26 октябр 23:18Косонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқдаКосонсойда 1-синф ўқувчиси китоб ўқий олмагани учун калтаклангани айтилмоқда17 сентябр 15:42Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқда8 сентябр 10:41Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)Тўйхона рингга айланди: Келин-куёв тўйда ҳақиқий бокс шоуси кўрсатди (видео)Бугун 13:43Миллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилиндиМиллий сертификат имтиҳонлари натижалари чиқди: 4 та фан бўйича баллар эълон қилиндиБугун 12:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди