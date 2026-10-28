Ҳайдовчилар диққатига: Тошкент – Водий йўналишида ҳаракат 3 кунга ёпилди

·82·Ўзбекистон
Ҳайдовчилар диққатига: Тошкент – Водий йўналишида ҳаракат 3 кунга ёпилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • A373 «Тошкент – Ўш» автомобил йўлининг 1-километрида жойлашган Чирчиқ дарёси устидаги кўприкда таъмирлаш ишлари олиб борилаётгани сабабли Тошкентдан водий йўналишидаги ҳаракат вақтинчалик тўхтатилди.
  • Чеклов 28 октябр куни соат 08:00 дан 30 октябр куни соат 08:00 га қадар амал қилади.
  • Тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида ҳайдовчилар учун махсус айланиб ўтиш схемалари ишлаб чиқилди ва йўлларда ЙПХ ходимларининг назорати кучайтирилди.

Тошкент шаҳрини Фарғона водийси билан боғловчи асосий транспорт артериясида йирик таъмирлаш ишлари сабабли вақтинчалик чеклов жорий этилди. Бектемир тумани ҳудудидан ўтувчи А373 «Тошкент – Ўш» автомобиль йўлининг 1-километрида жойлашган Чирчиқ дарёси устидаги кўприкда таъмирлаш ишлари бошланганлиги сабабли Тошкентдан водий йўналишидаги ҳаракат бир томонлама тўхтатилди.

Масъул хизматлар хабарига кўра, чеклов 28 октябрь куни соат 08:00 дан 30 октябрь куни соат 08:00 га қадар амал қилади. Тирбандликларнинг олдини олиш ва ҳайдовчиларга қулайлик яратиш мақсадида махсус айланиб ўтиш схемаси тасдиқланди.

Ҳайдовчилар учун айланиб ўтиш йўналишлари: Харита тафсилоти

Таъмирлаш даврида транспорт оқимини тақсимлаш бўйича қуйидаги йўналишлар белгиланган:

  • Тошкентдан Оҳангарон шоссесига чиқиш: Пойтахтдан чиқиб кетаётган транспорт воситалари Д001 «Тошкент ҳалқа автомобиль йўли»нинг 47-километридан (Роҳат айланма йўли) Қўйлиқ йўналиши бўйлаб қайта йўналтирилади;

  • Тошкент шаҳрига кириш йўли: Юқоричирчиқ тумани томондан пойтахт марказига ҳаракатланаётган ҳайдовчилар учун Д012 «Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорвоқ қўрғони» йўлининг 6-километридан Йик-ота ва Фарғона йўли кўчаси йўналиши орқали ҳаракат ташкил этилади;

  • Транзит оқимлари: Янги Ўзбекистон кўчаси ва Қўйлиқ орқали ҳаракатланувчи йўлларда вақтинчалик йўл кўрсаткич белгилари ва ЙПХ ходимларининг назорати кучайтирилган.

Ҳайдовчилар диққатига: Тошкент – Водий йўналишида ҳаракат 3 кунга ёпилди

Муҳим эслатма ва тавсиялар

  • Вақтни тўғри режалаштириш: Водий вилоятларига йўлга чиқаётган фуқаролардан айланма йўллардаги эҳтимолий тирбандликларни ҳисобга олиб, ҳаракатни одатдагидан 30–40 дақиқа вақтлироқ бошлаш тавсия этилади;

  • Йўл белгиларига амал қилиш: Ҳаракат иштирокчиларидан таъмирлаш ҳудуди яқинидаги вақтинчалик йўл белгилари ҳамда тақдим этилган расмий ҳаракатланиш схемаси талабларига қатъий риоя қилишлари сўралади.

Кўприкдаги таъмирлаш ишлари якунлангач, 30 октябрь соат 08:00 дан бошлаб мазкур йўналиш бўйлаб барча транспорт воситаларининг одатий ҳаракати тўлиқ тикланади.

А373Тошкент – ЎшБектемирЧирчиқ дарёси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилдиТадбиркор фойдасига 1 млрд 340 млн сўм ундирилди29 июл 19:55Тўйига етти кун қолган йигит героин билан ушландиТўйига етти кун қолган йигит героин билан ушланди19 июл 19:09Мирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчириладиМирзо Улуғбек ва Бектемир туманларида газ ўчирилади15 июл 12:11Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилди12 июл 01:58Тошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилиндиТошкентда «закладчик»ларга қарши ов: сотувга тайёр гиёҳванд моддалар фош қилинди11 июл 23:53Тошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганТошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлган8 июл 13:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)