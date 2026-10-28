Ҳайдовчилар диққатига: Тошкент – Водий йўналишида ҳаракат 3 кунга ёпилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- A373 «Тошкент – Ўш» автомобил йўлининг 1-километрида жойлашган Чирчиқ дарёси устидаги кўприкда таъмирлаш ишлари олиб борилаётгани сабабли Тошкентдан водий йўналишидаги ҳаракат вақтинчалик тўхтатилди.
- Чеклов 28 октябр куни соат 08:00 дан 30 октябр куни соат 08:00 га қадар амал қилади.
- Тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида ҳайдовчилар учун махсус айланиб ўтиш схемалари ишлаб чиқилди ва йўлларда ЙПХ ходимларининг назорати кучайтирилди.
Тошкент шаҳрини Фарғона водийси билан боғловчи асосий транспорт артериясида йирик таъмирлаш ишлари сабабли вақтинчалик чеклов жорий этилди. Бектемир тумани ҳудудидан ўтувчи А373 «Тошкент – Ўш» автомобиль йўлининг 1-километрида жойлашган Чирчиқ дарёси устидаги кўприкда таъмирлаш ишлари бошланганлиги сабабли Тошкентдан водий йўналишидаги ҳаракат бир томонлама тўхтатилди.
Масъул хизматлар хабарига кўра, чеклов 28 октябрь куни соат 08:00 дан 30 октябрь куни соат 08:00 га қадар амал қилади. Тирбандликларнинг олдини олиш ва ҳайдовчиларга қулайлик яратиш мақсадида махсус айланиб ўтиш схемаси тасдиқланди.
Ҳайдовчилар учун айланиб ўтиш йўналишлари: Харита тафсилоти
Таъмирлаш даврида транспорт оқимини тақсимлаш бўйича қуйидаги йўналишлар белгиланган:
Тошкентдан Оҳангарон шоссесига чиқиш: Пойтахтдан чиқиб кетаётган транспорт воситалари Д001 «Тошкент ҳалқа автомобиль йўли»нинг 47-километридан (Роҳат айланма йўли) Қўйлиқ йўналиши бўйлаб қайта йўналтирилади;
Тошкент шаҳрига кириш йўли: Юқоричирчиқ тумани томондан пойтахт марказига ҳаракатланаётган ҳайдовчилар учун Д012 «Бектемир ш. – Чирчиқ ш. – Ғазалкент ш. – Чорвоқ қўрғони» йўлининг 6-километридан Йик-ота ва Фарғона йўли кўчаси йўналиши орқали ҳаракат ташкил этилади;
Транзит оқимлари: Янги Ўзбекистон кўчаси ва Қўйлиқ орқали ҳаракатланувчи йўлларда вақтинчалик йўл кўрсаткич белгилари ва ЙПХ ходимларининг назорати кучайтирилган.
Муҳим эслатма ва тавсиялар
Вақтни тўғри режалаштириш: Водий вилоятларига йўлга чиқаётган фуқаролардан айланма йўллардаги эҳтимолий тирбандликларни ҳисобга олиб, ҳаракатни одатдагидан 30–40 дақиқа вақтлироқ бошлаш тавсия этилади;
Йўл белгиларига амал қилиш: Ҳаракат иштирокчиларидан таъмирлаш ҳудуди яқинидаги вақтинчалик йўл белгилари ҳамда тақдим этилган расмий ҳаракатланиш схемаси талабларига қатъий риоя қилишлари сўралади.
Кўприкдаги таъмирлаш ишлари якунлангач, 30 октябрь соат 08:00 дан бошлаб мазкур йўналиш бўйлаб барча транспорт воситаларининг одатий ҳаракати тўлиқ тикланади.
Изоҳлар 0
…