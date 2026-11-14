Фламинголарнинг машҳур пушти ранги аслида қаердан пайдо бўлади?

1 дақиқа ўқиш35
Фламинголарнинг машҳур пушти ранги аслида қаердан пайдо бўлади?

Фламинголар ташқи кўриниши, айниқса, нафис пушти рангли патлари билан бошқа қушлардан ажралиб туради. Бироқ кўпчилик билмайдиган қизиқ бир ҳақиқат бор: улар дунёга келганида бундай рангда бўлмайди. Аксинча, жўжалари дастлаб оқиш-кулранг тусда бўлади.

Хўш, унда фламинголарнинг машҳур пушти ранги қаердан пайдо бўлади?

Бунинг асосий сабаби уларнинг озиқланиш тарзи билан боғлиқ. Фламинголар истеъмол қиладиган озиқ-овқатлар таркибида каротиноид деб аталувчи табиий пигментлар мавжуд. Айнан шу моддалар вақт ўтиши билан қушларнинг патларига пушти ёки қизғиш тус беради.

Каротиноидлар асосан сув ўтлари ва майда қисқичбақасимонлар таркибида учрайди. Фламинголар ушбу озиқларни мунтазам истеъмол қилиши натижасида уларнинг патлари аста-секин рангга киради. Шу сабабли пушти рангнинг тўқлиги қушнинг озиқланишига ҳам боғлиқ бўлади.

Нега фламинголар бир оёғида туради?

Бу қушларнинг яна бир ўзига хос одати — узоқ вақт давомида бир оёғида туриб дам олишидир. Улар ҳатто сув ичида ҳам шу ҳолатда туриши мумкин.

Олимларнинг фикрича, бундай ҳолат қушларга тана ҳароратини сақлашга ёрдам беради. Чунки оёқларини сувдан чиқариб туриш орқали иссиқлик йўқотилишини камайтириш мумкин. Шунингдек, бир оёқда туриш энергияни тежаш билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Шу тариқа, фламинголарнинг кўзни қувонтирувчи пушти ранги ҳам, ғайриоддий туриш одати ҳам табиатнинг қизиқарли хусусиятларидан бири ҳисобланади.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Фойдали янгиликлари