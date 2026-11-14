Фламинголарнинг машҳур пушти ранги аслида қаердан пайдо бўлади?
Фламинголар ташқи кўриниши, айниқса, нафис пушти рангли патлари билан бошқа қушлардан ажралиб туради. Бироқ кўпчилик билмайдиган қизиқ бир ҳақиқат бор: улар дунёга келганида бундай рангда бўлмайди. Аксинча, жўжалари дастлаб оқиш-кулранг тусда бўлади.
Хўш, унда фламинголарнинг машҳур пушти ранги қаердан пайдо бўлади?
Бунинг асосий сабаби уларнинг озиқланиш тарзи билан боғлиқ. Фламинголар истеъмол қиладиган озиқ-овқатлар таркибида каротиноид деб аталувчи табиий пигментлар мавжуд. Айнан шу моддалар вақт ўтиши билан қушларнинг патларига пушти ёки қизғиш тус беради.
Каротиноидлар асосан сув ўтлари ва майда қисқичбақасимонлар таркибида учрайди. Фламинголар ушбу озиқларни мунтазам истеъмол қилиши натижасида уларнинг патлари аста-секин рангга киради. Шу сабабли пушти рангнинг тўқлиги қушнинг озиқланишига ҳам боғлиқ бўлади.
Нега фламинголар бир оёғида туради?
Бу қушларнинг яна бир ўзига хос одати — узоқ вақт давомида бир оёғида туриб дам олишидир. Улар ҳатто сув ичида ҳам шу ҳолатда туриши мумкин.
Олимларнинг фикрича, бундай ҳолат қушларга тана ҳароратини сақлашга ёрдам беради. Чунки оёқларини сувдан чиқариб туриш орқали иссиқлик йўқотилишини камайтириш мумкин. Шунингдек, бир оёқда туриш энергияни тежаш билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.
Шу тариқа, фламинголарнинг кўзни қувонтирувчи пушти ранги ҳам, ғайриоддий туриш одати ҳам табиатнинг қизиқарли хусусиятларидан бири ҳисобланади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…