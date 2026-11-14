Бобур Мансуров ўғлига мультфильм кўрсатишга нима сабабдан қаршилик билдиради?
Блогер ва вайнер Бобур Мансуров фарзанд тарбияси ҳамда оиласига ажратаётган вақти ҳақида гапирди. Унинг айтишича, ҳозир иш ва шахсий ҳаёт ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилади. Шу сабабли иш вақтини ҳам аниқ белгилаб олган.
Бобурнинг таъкидлашича, авваллари бўш вақтида ҳам қўшимча иш қилиш, янги лойиҳаларни бошлаш ҳақида ўйлаган. Ҳозир эса иш кунини эрталаб соат 10:00 дан кечки 18:00 гача қилиб белгилашган. Ишдан сўнг қолган вақтини оиласи ва фарзандига бағишлайди.
Блогер ўғли билан яқин муносабатда бўлиш унга ўзгача қувонч ва мотивация бераётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, уйдан чиқиб кетганида боласи йиғлайди, қайтиб келиб эшикни тақиллатиши билан эса уни излаб югуриб чиқади.
Мансуров фарзандининг вақтини асосан телефон ёки телевизор қаршисида ўтказишини истамайди. Шу боис турмуш ўртоғидан ҳам болага мультфильм қўйиб берган-бермаганини сўраб туради. У ўғлига мультфильм томоша қилдиришдан кўра, у билан кўпроқ суҳбатлашиш, бирга ўйнаш ва вақт ўтказиш муҳимлигини таъкидлайди.
«Ўзим ҳам ишдан келиб, у билан кўпроқ гаплашаман, бирга қўшилиб ўйнайман», — дейди Бобур Мансуров.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…