Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)

·12·Жамият
Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент вилоятининг Бўка туманидаги йирик иссиқхона мажмуаси устида минглаб қушларнинг ноёб «мурмурация» ҳодисаси кузатилди.
  • Иссиқхонанинг кучли сариқ-олтинранг сунъий чироқлари нурида қушлар галаси тунги осмонда улкан жонли тўлқин каби мураккаб шаклларни ҳосил қилди.
  • Мутахассисларнинг фикрича, қушлар бу ҳудудга иссиқхоналардан чиқаётган илиқ ҳаво оқими, ёруғлик ҳамда ҳимоя инстинкти туфайли жалб қилинган.

Тошкент вилоятининг Бўка тумани осмонида камдан-кам учрайдиган, кўз қамаштирувчи табиат ҳодисаси кузатилди. Ҳудуддаги йирик иссиқхона мажмуаси устида тўпланган минглаб қушлар тунги қоронғиликда улкан тўда бўлиб бирлашиб, осмонда бир-биридан мураккаб ва сеҳрли шаклларни ҳосил қилди.

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган видеолавҳаларда тунги осмон бағрида минглаб қушларнинг иссиқхонанинг сариқ-олтинранг кучли сунъий чироқлари шуъласида ялтираб, улкан жонли тўлқин каби ҳаракатланаётгани акс этган.

«Мурмурация» нима ва нега у айнан тунда содир бўлди?

Орнитология ва табиатшуносликда қушларнинг бундай бир маромдаги ҳаракати «мурмурация» деб номланади:

  • Синхрон ҳаракат санъати: Мурмурация — минглаб қушларнинг бир лаҳзада, бир-бирига урилмасдан, гўёки ягона организм сифатида мукаммал уйғунликда парвоз қилишидир;

  • Ноёб тунги манзара: Одатда бундай ноёб кўриниш қуёш ботиши (шафақ) пайтида юз беради. Бироқ бу сафар ҳодиса қоронғи тунда, замонавий иссиқхоналарнинг қудратли фитоёритгичлари туфайли юзага келди;

  • Олтинранг жилва: Пастдан таралаётган кучли сариқ нур қушлар галасини ёрқин ёритиб, уларнинг ҳаракатини қора осмонда сузиб юрган улкан оловранг булут ёки тўлқинга ўхшатиб кўрсатди.

Қушларни нима ўзига тортди?

Мутахассисларнинг фикрича, қушлар тўдасининг айнан мазкур ҳудуд узра бундай фаоллик кўрсатиши тасодифий эмас:

  1. Иссиқлик ва ёруғлик омили: Иссиқхоналардан чиқаётган илиқ ҳаво оқими ва кучли ёруғлик тунги салқинда қушларни ўзига жалб қилган бўлиши мумкин;

  2. Ҳимоя инстинкти: Қушлар тунашга жой қидириш ёки тунги йиртқичлардан мудофаа мақсадида бирлашиб, мураккаб аэродинамик манёврларни амалга оширади.

Маҳаллий аҳоли ва тармоқ кузатувчиларини лол қолдирган ушбу табиий томоша Ўзбекистон табиатининг ўзига хос гўзалликларидан яна бири сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Бўка туманиМурмурацияТошкент вилоятиОрнитология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирдиЎзбек йигитига турмушга чиққан корейс қизининг “Келин саломи” қудаларни лол қолдирди6 сентябр 17:53«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)«Чорсудаги Ҳабиб Нурмагомедов»: Аҳад Қаюм шов-шувли қиёфадошни топди (видео)20 сентябр 20:02Чорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилдиЧорвоқда чўкиб кетган ота ва икки ўғилдан иккинчисининг жасади топилди10 сентябр 14:08Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишди16 июл 14:12Янгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиЯнгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқланди8 июл 10:19Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...Икки ҳудудда йирик гиёҳвандлик ҳолати фош этилди...2 июл 11:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди