Осмондаги тилларанг тўлқин: Бўкадаги иссиқхона тепасида нима содир бўлди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент вилоятининг Бўка туманидаги йирик иссиқхона мажмуаси устида минглаб қушларнинг ноёб «мурмурация» ҳодисаси кузатилди.
- Иссиқхонанинг кучли сариқ-олтинранг сунъий чироқлари нурида қушлар галаси тунги осмонда улкан жонли тўлқин каби мураккаб шаклларни ҳосил қилди.
- Мутахассисларнинг фикрича, қушлар бу ҳудудга иссиқхоналардан чиқаётган илиқ ҳаво оқими, ёруғлик ҳамда ҳимоя инстинкти туфайли жалб қилинган.
Тошкент вилоятининг Бўка тумани осмонида камдан-кам учрайдиган, кўз қамаштирувчи табиат ҳодисаси кузатилди. Ҳудуддаги йирик иссиқхона мажмуаси устида тўпланган минглаб қушлар тунги қоронғиликда улкан тўда бўлиб бирлашиб, осмонда бир-биридан мураккаб ва сеҳрли шаклларни ҳосил қилди.
Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган видеолавҳаларда тунги осмон бағрида минглаб қушларнинг иссиқхонанинг сариқ-олтинранг кучли сунъий чироқлари шуъласида ялтираб, улкан жонли тўлқин каби ҳаракатланаётгани акс этган.
«Мурмурация» нима ва нега у айнан тунда содир бўлди?
Орнитология ва табиатшуносликда қушларнинг бундай бир маромдаги ҳаракати «мурмурация» деб номланади:
Синхрон ҳаракат санъати: Мурмурация — минглаб қушларнинг бир лаҳзада, бир-бирига урилмасдан, гўёки ягона организм сифатида мукаммал уйғунликда парвоз қилишидир;
Ноёб тунги манзара: Одатда бундай ноёб кўриниш қуёш ботиши (шафақ) пайтида юз беради. Бироқ бу сафар ҳодиса қоронғи тунда, замонавий иссиқхоналарнинг қудратли фитоёритгичлари туфайли юзага келди;
Олтинранг жилва: Пастдан таралаётган кучли сариқ нур қушлар галасини ёрқин ёритиб, уларнинг ҳаракатини қора осмонда сузиб юрган улкан оловранг булут ёки тўлқинга ўхшатиб кўрсатди.
Қушларни нима ўзига тортди?
Мутахассисларнинг фикрича, қушлар тўдасининг айнан мазкур ҳудуд узра бундай фаоллик кўрсатиши тасодифий эмас:
Иссиқлик ва ёруғлик омили: Иссиқхоналардан чиқаётган илиқ ҳаво оқими ва кучли ёруғлик тунги салқинда қушларни ўзига жалб қилган бўлиши мумкин;
Ҳимоя инстинкти: Қушлар тунашга жой қидириш ёки тунги йиртқичлардан мудофаа мақсадида бирлашиб, мураккаб аэродинамик манёврларни амалга оширади.
Маҳаллий аҳоли ва тармоқ кузатувчиларини лол қолдирган ушбу табиий томоша Ўзбекистон табиатининг ўзига хос гўзалликларидан яна бири сифатида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…