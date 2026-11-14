Кокошка ва Барчин Ғофурова неча йилга қамалгани маълум бўлди

1 дақиқа ўқиш82
Кокошка ва Барчин Ғофурова неча йилга қамалгани маълум бўлди

Блогерлар Комила Абдуқодирова (Кокошка), Барчин Ғофурова ва Ниҳола Ражабова озодликдан маҳрум этилди. Уларга нисбатан Тошкент шаҳар судининг апелляция инстанцияси 13 ноябрь куни ҳукм эълон қилди. Бу ҳақда жабрланувчи Умид Аминовнинг адвокати маълум қилди.

Адвокатнинг билдиришича, суд қарорига кўра, Комила Абдуқодирова 3 йил 6 ой, Барчин Ғофурова 4 йил, Ниҳола Ражабова эса 4 йил 6 ой муддатга қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Уч нафар аёл Жиноят кодексининг товламачилик, туҳмат ва ҳақорат билан боғлиқ моддаларида назарда тутилган жиноятларни содир этганликда айбдор деб топилган.

Можаро 35 минг доллар талаб қилиниши билан боғлиқ

Адвокат келтирган маълумотларга кўра, айбланувчилар Умид Аминовдан 35 минг АҚШ доллари талаб қилган. Ушбу можаро ўтган йилнинг апрель ойида хусусий клиникалардан бирида ўтказилган жарроҳлик амалиётидан кейин юзага келган воқеалар ортидан кенг жамоатчилик эътиборига тушган эди.

Шунингдек, ҳимоячи шифокор ушбу низо сабабли 19 ой давомида тиббиёт соҳасидаги фаолиятини давом эттира олмаганини айтган. Энди эса у яна ўз касбига қайтиш ниятида экани билдирилган.

Мазкур иш бўйича ҳукм 13 ноябрь куни апелляция инстанцияси томонидан эълон қилинган. Маҳкумларга тайинланган жазо муддатлари адвокат томонидан маълум қилинган.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Маданият янгиликлари