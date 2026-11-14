Тошкентда 15–16 ёшли 7 нафар қиз ҳомиладорлиги қайд этилди
1 дақиқа ўқиш32
Тошкентда тўққиз ой давомида 15–16 ёшли етти нафар қизда ҳомиладорлик ҳолати қайд этилган. Бу ҳақда халқ депутатлари Тошкент шаҳар Кенгашининг 13 ноябрдаги қарорида маълум қилинган.
Ҳужжатда келтирилишича, 2025 йилнинг шу даврида ҳам пойтахтда худди шу ёш тоифасидаги қизлар ўртасида еттита ҳомиладорлик ҳолати аниқланган. Демак, жорий даврдаги кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан бир хил бўлган.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…