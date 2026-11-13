Кондиционер қишда печкадан нега 3 баравар кам ток ейди? Фойдали сирлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Замонавий кондиционерлар электр печкаларга қараганда 3–4 баравар кам электр энергияси сарфлаб, анча самаралироқ иситиш имконини беради.
- Электр печкалар энергияни тўғридан тўғри иссиқликка айлантирса, кондиционерлар ташқи ҳаводан иссиқлик энергиясини ютиб, уни хона ичига «ташиб» берувчи насос вазифасини бажаради.
- Инвертор кондиционерларнинг самарадорлик коеффициенти (КОП)
- 3.0 дан 4.5 гача етиши мумкин, оддий электр печкаларда эса бу кўрсаткич доим 1.
Қиш мавсуми яқинлашиши билан хонадонларни иситиш масаласи ҳар бир оила учун долзарб аҳамият касб этади. Кўпчилик энг оддий ва арзон усул сифатида оддий электр печкалардан фойдаланишга одатланган. Бироқ замонавий кондиционерлар электр печкаларга нисбатан 3–4 баравар кам электр энергияси сарфлаши ва бир неча баробар самарали эканини кўпчилик билмайди.
Хўш, нима учун кондиционер иссиқлик беришда печкалардан шунчалик сезиларли даражада тежамкор? Келинг, бунинг физикаси ва асосий сабабларини кўриб чиқамиз.
Ишлаш принципидаги туб фарқ: Иссиқликни яратиш ва «ташиб» олиб кириш
Электр печкалар (спиралли, конвектор ёки масляний радиаторлар) ва кондиционерларнинг энергия истеъмоли бутунлай бошқача тамойилларга асосланган:
Электр печкалар: Бундай қурилмалар электр энергиясини тўғридан-тўғри иссиқликка айлантиради. Масалан, улар 1 кВт электр энергиясини сарфлаб, кўпи билан 1 кВт иссиқлик беради. Унинг фойдали иш коэффициенти (ФИК) ҳеч қачон 100% дан ошмайди.
Кондиционер (иссиқлик насоси): Кондиционер эса электр энергиясини ҳавони бевосита қиздиришга эмас, балки компрессор ва вентиляторни айлантиришга сарфлайди. Фреон гази ташқаридаги (ҳатто совуқ) ҳаводан иссиқлик энергиясини ютиб олади, компрессорда сиқилганда қизийди ва бу иссиқликни хона ичига чиқаради. Натижада у 1 кВт электр сарфлаб, хонага 3–4 кВт иссиқлик олиб киради.
Иситиш усуллари
Сарфланадиган энергия
Берадиган иссиқлик
Самарадорлик тамойили
Электр печка
1 кВт ток
Максимум 1 кВт иссиқлик
Электр қувватини тўғридан-тўғри иссиқликка айлантириш
Инвертор кондиционер
1 кВт ток
3–4 кВт иссиқлик
Ташқаридан иссиқлик энергиясини «ташиб» киритиш (Тепловой насос)
Самарадорлик кўрсаткичи (COP) нима?
Мутахассислар бундай қурилмаларнинг самарадорлигини COP (Coefficient of Performance) — иситиш коэффициенти орқали ўлчайди:
Замонавий инвертор кондиционерларда бу кўрсаткич 3.0 дан 4.5 гача етади.
Оддий электр печкаларда эса бу кўрсаткич доим 1.0 га тенг бўлиб қолади.
Муҳим чекловлар ва об-ҳаво шароити
Албатта, кондиционердан қишда фойдаланишда айрим муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:
Ташқи ҳарорат таъсири: Ҳаво жуда совиб кетганда (масалан, -10°C ёки -15°C дан пастда), ташқаридан иссиқлик «тортиб» олиш жараёни қийинлашади ва кондиционернинг самарадорлиги пасаяди.
Инвертор технологияси: Оддий (On/Off) кондиционерлар -5°C дан паст ҳароратда ишлашга мўлжалланмаган. Қишда -15°C…-25°C гача совуқларда ҳам тежамкор ва ишончли ишлаши учун фақат махсус инвертор моделларни танлаш лозим.
Сиз қиш мавсумида уйингизни иситиш учун қандай қурилмалардан фойдаланишни маъқул кўрасиз — электр печкаларми ёки замонавий инвертор кондиционерлар? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…