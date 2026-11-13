Кондиционер қишда печкадан нега 3 баравар кам ток ейди? Фойдали сирлар

2 дақиқа ўқиш33
Кондиционер қишда печкадан нега 3 баравар кам ток ейди? Фойдали сирлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Замонавий кондиционерлар электр печкаларга қараганда 3–4 баравар кам электр энергияси сарфлаб, анча самаралироқ иситиш имконини беради.
  • Электр печкалар энергияни тўғридан тўғри иссиқликка айлантирса, кондиционерлар ташқи ҳаводан иссиқлик энергиясини ютиб, уни хона ичига «ташиб» берувчи насос вазифасини бажаради.
  • Инвертор кондиционерларнинг самарадорлик коеффициенти (КОП)
  • 3.0 дан 4.5 гача етиши мумкин, оддий электр печкаларда эса бу кўрсаткич доим 1.

Қиш мавсуми яқинлашиши билан хонадонларни иситиш масаласи ҳар бир оила учун долзарб аҳамият касб этади. Кўпчилик энг оддий ва арзон усул сифатида оддий электр печкалардан фойдаланишга одатланган. Бироқ замонавий кондиционерлар электр печкаларга нисбатан 3–4 баравар кам электр энергияси сарфлаши ва бир неча баробар самарали эканини кўпчилик билмайди.

Хўш, нима учун кондиционер иссиқлик беришда печкалардан шунчалик сезиларли даражада тежамкор? Келинг, бунинг физикаси ва асосий сабабларини кўриб чиқамиз.

Ишлаш принципидаги туб фарқ: Иссиқликни яратиш ва «ташиб» олиб кириш

Электр печкалар (спиралли, конвектор ёки масляний радиаторлар) ва кондиционерларнинг энергия истеъмоли бутунлай бошқача тамойилларга асосланган:

  • Электр печкалар: Бундай қурилмалар электр энергиясини тўғридан-тўғри иссиқликка айлантиради. Масалан, улар 1 кВт электр энергиясини сарфлаб, кўпи билан 1 кВт иссиқлик беради. Унинг фойдали иш коэффициенти (ФИК) ҳеч қачон 100% дан ошмайди.

  • Кондиционер (иссиқлик насоси): Кондиционер эса электр энергиясини ҳавони бевосита қиздиришга эмас, балки компрессор ва вентиляторни айлантиришга сарфлайди. Фреон гази ташқаридаги (ҳатто совуқ) ҳаводан иссиқлик энергиясини ютиб олади, компрессорда сиқилганда қизийди ва бу иссиқликни хона ичига чиқаради. Натижада у 1 кВт электр сарфлаб, хонага 3–4 кВт иссиқлик олиб киради.

Иситиш усуллари

Сарфланадиган энергия

Берадиган иссиқлик

Самарадорлик тамойили

Электр печка

1 кВт ток

Максимум 1 кВт иссиқлик

Электр қувватини тўғридан-тўғри иссиқликка айлантириш

Инвертор кондиционер

1 кВт ток

3–4 кВт иссиқлик

Ташқаридан иссиқлик энергиясини «ташиб» киритиш (Тепловой насос)

Самарадорлик кўрсаткичи (COP) нима?

Мутахассислар бундай қурилмаларнинг самарадорлигини COP (Coefficient of Performance) — иситиш коэффициенти орқали ўлчайди:

  • Замонавий инвертор кондиционерларда бу кўрсаткич 3.0 дан 4.5 гача етади.

  • Оддий электр печкаларда эса бу кўрсаткич доим 1.0 га тенг бўлиб қолади.

Муҳим чекловлар ва об-ҳаво шароити

Албатта, кондиционердан қишда фойдаланишда айрим муҳим жиҳатларга эътибор қаратиш лозим:

  • Ташқи ҳарорат таъсири: Ҳаво жуда совиб кетганда (масалан, -10°C ёки -15°C дан пастда), ташқаридан иссиқлик «тортиб» олиш жараёни қийинлашади ва кондиционернинг самарадорлиги пасаяди.

  • Инвертор технологияси: Оддий (On/Off) кондиционерлар -5°C дан паст ҳароратда ишлашга мўлжалланмаган. Қишда -15°C…-25°C гача совуқларда ҳам тежамкор ва ишончли ишлаши учун фақат махсус инвертор моделларни танлаш лозим.

Сиз қиш мавсумида уйингизни иситиш учун қандай қурилмалардан фойдаланишни маъқул кўрасиз — электр печкаларми ёки замонавий инвертор кондиционерлар? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Фойдали янгиликлари