Болани телефондан чалғитишнинг 7 осон усули: ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

2 дақиқа ўқиш23
Болани телефондан чалғитишнинг 7 осон усули: ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

Бугун болани телефондан узоқлаштириш кўплаб ота-оналар учун қийин вазифага айланган. Айрим болалар овқатланаётганда, дам олаётганда, ҳатто ухлаб қолиш олдидан ҳам телефон сўрайди. Уни бирданига олиб қўйиш эса йиғи ва норозиликка сабаб бўлиши мумкин. Мутахассислар болани гаджетлардан мажбуран маҳрум қилишдан кўра, унинг вақтини қизиқарли машғулотлар билан тўлдиришни тавсия қилади.

Қуйидаги оддий усуллар бу борада ёрдам бериши мумкин:

1. Телефон ўрнига қизиқарли машғулот таклиф қилинг

Болага шунчаки «телефонни қўй» дейиш етарли эмас. Унинг ёшига мос расм чизиш, конструктор йиғиш, пластилиндан шакллар ясаш ёки пазл териш каби машғулотларни таклиф қилинг. Муҳими, бола телефонсиз ҳам вақтини мароқли ўтказиши мумкинлигини ҳис қилсин.

2. Биргаликда кўпроқ вақт ўтказинг

Фарзандингиз билан суҳбатлашинг, эртак ўқинг, стол ўйинлари ўйнанг ёки биргаликда овқат тайёрланг. Ота-онанинг эътибори ва иштироки болага телефон ўрнини босадиган ижобий машғулот бўла олади.

Болани телефондан чалғитишнинг 7 осон усули: ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

3. Кўчага олиб чиқинг

Сайр, велосипед ҳайдаш, тўп ўйнаш ёки оддий қувлашмачоқ ҳам боланинг диққатини экрандан чалғитади. Жисмоний фаоллик унинг соғлом ривожланиши учун ҳам муҳим.

4. Телефон ишлатиш вақтини олдиндан белгиланг

Гаджетлардан фойдаланиш учун аниқ вақт ва қоидалар белгиланг. Масалан, овқатланиш пайтида, дарс тайёрлаётганда ва ухлашдан олдин телефон ишлатмасликка келишиб олинг. Қоидалар ҳар куни бир хил бўлиши муҳим.

5. Телефонни йиғи ёки инжиқликни тўхтатиш воситасига айлантирманг

Бола йиғлаганда ёки зерикканда дарҳол телефон бериш унга ҳар сафар шу йўл билан тинчланишни ўргатиши мумкин. Бунинг ўрнига ҳис-туйғуларини тушунишга ёрдам беринг, суҳбатлашинг ёки бошқа машғулот таклиф қилинг.

Болани телефондан чалғитишнинг 7 осон усули: ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

6. Ўзингиз ҳам телефондан камроқ фойдаланинг

Болалар кўпинча катталарнинг хатти-ҳаракатларига тақлид қилади. Ота-она овқатланаётганда ёки фарзанди билан гаплашаётганда доим телефонга қараб ўтирса, ундан бошқача муносабат кутиш қийин. Оилада телефонсиз вақтларни жорий қилиш фойдали.

7. Ухлашдан олдин телефонни четга қўйинг

Уйқудан камида бир соат олдин телефон, планшет ва телевизорни ўчиришга одатланинг. Бу вақтда эртак ўқиш, сокин суҳбатлашиш ёки тинчлантирувчи машғулотлар билан шуғулланиш мумкин.

Болани телефондан чалғитишнинг 7 осон усули: ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

Мутахассислар нима дейди?

Америка Педиатрия академияси тавсияларида ҳам оилада экрансиз вақт ва ҳудудлар белгилаш, болаларга ёшига мос контент танлаш, ота-оналарнинг ўзлари ҳам соғлом рақамли одатларга амал қилиши муҳимлиги таъкидланади.

Шуни унутмаслик керакки, болани телефондан узоқлаштириш бир кунда амалга ошмайди. Уни койиш ёки кескин тақиқлашдан кўра, аста-секин янги одатлар шакллантириш самаралироқ. Энг муҳими, бола телефонни қўйганида унинг ўрнида меҳр, эътибор ва қизиқарли машғулотлар борлигини ҳис қилиши керак.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Фойдали янгиликлари