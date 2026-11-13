Болани телефондан чалғитишнинг 7 осон усули: ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?
Бугун болани телефондан узоқлаштириш кўплаб ота-оналар учун қийин вазифага айланган. Айрим болалар овқатланаётганда, дам олаётганда, ҳатто ухлаб қолиш олдидан ҳам телефон сўрайди. Уни бирданига олиб қўйиш эса йиғи ва норозиликка сабаб бўлиши мумкин. Мутахассислар болани гаджетлардан мажбуран маҳрум қилишдан кўра, унинг вақтини қизиқарли машғулотлар билан тўлдиришни тавсия қилади.
Қуйидаги оддий усуллар бу борада ёрдам бериши мумкин:
1. Телефон ўрнига қизиқарли машғулот таклиф қилинг
Болага шунчаки «телефонни қўй» дейиш етарли эмас. Унинг ёшига мос расм чизиш, конструктор йиғиш, пластилиндан шакллар ясаш ёки пазл териш каби машғулотларни таклиф қилинг. Муҳими, бола телефонсиз ҳам вақтини мароқли ўтказиши мумкинлигини ҳис қилсин.
2. Биргаликда кўпроқ вақт ўтказинг
Фарзандингиз билан суҳбатлашинг, эртак ўқинг, стол ўйинлари ўйнанг ёки биргаликда овқат тайёрланг. Ота-онанинг эътибори ва иштироки болага телефон ўрнини босадиган ижобий машғулот бўла олади.
3. Кўчага олиб чиқинг
Сайр, велосипед ҳайдаш, тўп ўйнаш ёки оддий қувлашмачоқ ҳам боланинг диққатини экрандан чалғитади. Жисмоний фаоллик унинг соғлом ривожланиши учун ҳам муҳим.
4. Телефон ишлатиш вақтини олдиндан белгиланг
Гаджетлардан фойдаланиш учун аниқ вақт ва қоидалар белгиланг. Масалан, овқатланиш пайтида, дарс тайёрлаётганда ва ухлашдан олдин телефон ишлатмасликка келишиб олинг. Қоидалар ҳар куни бир хил бўлиши муҳим.
5. Телефонни йиғи ёки инжиқликни тўхтатиш воситасига айлантирманг
Бола йиғлаганда ёки зерикканда дарҳол телефон бериш унга ҳар сафар шу йўл билан тинчланишни ўргатиши мумкин. Бунинг ўрнига ҳис-туйғуларини тушунишга ёрдам беринг, суҳбатлашинг ёки бошқа машғулот таклиф қилинг.
6. Ўзингиз ҳам телефондан камроқ фойдаланинг
Болалар кўпинча катталарнинг хатти-ҳаракатларига тақлид қилади. Ота-она овқатланаётганда ёки фарзанди билан гаплашаётганда доим телефонга қараб ўтирса, ундан бошқача муносабат кутиш қийин. Оилада телефонсиз вақтларни жорий қилиш фойдали.
7. Ухлашдан олдин телефонни четга қўйинг
Уйқудан камида бир соат олдин телефон, планшет ва телевизорни ўчиришга одатланинг. Бу вақтда эртак ўқиш, сокин суҳбатлашиш ёки тинчлантирувчи машғулотлар билан шуғулланиш мумкин.
Мутахассислар нима дейди?
Америка Педиатрия академияси тавсияларида ҳам оилада экрансиз вақт ва ҳудудлар белгилаш, болаларга ёшига мос контент танлаш, ота-оналарнинг ўзлари ҳам соғлом рақамли одатларга амал қилиши муҳимлиги таъкидланади.
Шуни унутмаслик керакки, болани телефондан узоқлаштириш бир кунда амалга ошмайди. Уни койиш ёки кескин тақиқлашдан кўра, аста-секин янги одатлар шакллантириш самаралироқ. Энг муҳими, бола телефонни қўйганида унинг ўрнида меҳр, эътибор ва қизиқарли машғулотлар борлигини ҳис қилиши керак.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…