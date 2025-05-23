Apple ва Tesla токенлари эндиликда Kraken орқали сотилади

·179·Иқтисодиёт
Apple ва Tesla токенлари эндиликда Kraken орқали сотилади
Kraken криптовалюта биржаси Apple ва Tesla каби оммабоп компанияларнинг токенлашган акциялари савдосини АҚШдан ташқари мижозлар учун бошлашни режалаштирмоқда, деб Happycoin.club ва Investing.com хабар берди.

Backed компанияси маълум қилишича, Kraken'да яқин ҳафталарда ишга туширилиши кутилаётган “xStocks” хизмати орқали 55 дан ортиқ акция ва ETF токенлари савдога чиқарилади. Ушбу хизмат Солана блокчейнидаги DeFi иловалари билан интеграция қилинган ҳолда ишлайди.

Савдо Европа, Лотин Америкаси, Африка ва Осиё мижозлари учун очиқ бўлади.

Бу янгилик Kraken бошқарувчиси Аржуна Сети токенлашган акциялар бозори стейблкоинлардан анча катта бўлиши ҳақида гапирганидан бир ой ўтиб чиқди. Унинг таъкидлашича, бир токенлашган акция Tether'га тенг ёки ундан қиммат бўлиши мумкин. “Энди сизда 50, 500, ҳатто 1000 токенлашган акция бўлиши мумкин. Бундан ташқари, улар билан фьючерс ва опционлар савдосини ҳам амалга ошириш мумкин бўлади. Бозор жуда катта ва тезкор бўлади,” — деган Сети.

Kraken биржасиТокенлашган акцияларСолана блокчейниЕвропада савдоHappycoin.club
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариBitcoin тармоғида янги давр: Ковенантс технологияси ва унинг имкониятлариКеча, 18:12Bitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиBitcoin нархи сентябргача 100 минг долларга етиши мумкин: Таҳлилчилар прогнозиКеча, 17:15Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниКеча, 16:13АҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаАҚШ криптовалюта соҳасидаги етакчиликни бой бериш хавфи остида қолмоқдаКеча, 14:35MicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиMicroStrategy ўз захираларини яна 1,5 мингдан ортиқ Bitcoin билан бойитдиКеча, 14:18Standard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаStandard Chartered: DeFi бозори 2030-йилга келиб 2,7 триллион долларгача ўсиши кутилмоқдаКеча, 14:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда