Ростех 2 километр масофадан объектларни таний оладиган янги тепловизорни тақдим этди

·54·Техно
Ростех 2 километр масофадан объектларни таний оладиган янги тепловизорни тақдим этди

Россиянинг “Росел” холдинги (“Ростех” таркибига киради) тунги кўрув ва иссиқликни аниқлаш технологиялари соҳасида янги қадам ташлади. Компания мутлақо қоронғулик, қуюқ туман ва тутун шароитида ҳам юқори аниқликда ишловчи “Сич-3K” тепловизион монокулярини намойиш этди. Мазкур қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг рекорд даражадаги кузатув масофасидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчининг маъумотига кўра, янги қурилма икки километргача бўлган масофада объектларни нафақат пайқаш, балки уларни аниқ идентификация қилиш имконини беради. Бу шунчаки иссиқлик доғини кўриш эмас, балки узоқдаги жисмнинг нима эканлигини — одам, ҳайвон ёки техника эканини фарқлаш даражасидаги аниқликни англатади.

Фуқаролик мақсадлари учун кенг имкониятлар

“Росел” вакилларининг таъкидлашича, икки километрлик масофа маркетинг учун ўйлаб топилган рақам эмас, балки реал ишчи кўрсаткичдир. “Сич-3K” асосан фуқаролик соҳалари учун мўжалланган бўлиб, у қидирув-қутқарув операцияларида бебаҳо ёрдамчига айланиши кутилмоқда. Масалан, ўрмонлар ёки тоғли ҳудудларда йўқолган одамларни қидиришда ушбу мослама вақтни тежаш ва самарадорликни оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, қурилма саноат ва энергетика соҳаларида ҳам қўлланилиши мумкин. Унинг ёрдамида йирик объектлардаги иссиқлик изоляцияси нуқсонларини, электр ускуналарининг ҳаддан ташқари қизиб кетишини ёки қувурлардаги сизиб чиқишларни авария ҳолати юзага келмасидан олдин аниқлаш мумкин. Бу эса йирик саноат корхоналари учун хавфсизликни таъминлашда муҳим омил ҳисобланади.

Техник хусусиятлар ва чидамлилик

Янги тепловизор замонавий технологик ечимлар билан бойитилган. Қурилма қуйидаги техник имкониятларга эга:

  • 1x, 2x ва 4x режимларига эга рақамли яқинлаштириш (зоом) тизими;
  • Тасвирни юқори сифатда кўрсатувчи рангли OLED-дисплей;
  • Намлик ва ташқи таъирлардан ҳимояланган мустаҳкам корпус;
  • -20 дан +50 даражагача бўлган ҳарорат оралиғида барқарор ишлаш қобилияти.
Қурилманинг автоном ишлаш вақти битта аккумуляторлар жамланмаси билан тахминан тўрт соатни ташкил этади. Бу кўрсаткич тезкор вазифаларни бажариш учун етарли ҳисобланади. ixbt.com хабарига кўра, қурилма нафақат мутахассислар, балки сайёҳлар, овчилар ва экстремал дам олиш ишқибозлари учун ҳам қулай қилиб ишланган.

Хулоса қилиб айтганда, “Сич-3K” модели замонавий оптика ва иссиқлик датчиклари уйғунлигини ўзида мужассам этган. Унинг ёрдамида объектларни узоқ масофадан аниқлаш имконияти хавфсизлик ва қутқарув хизматлари ишини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Ҳозирда қурилманинг оммавий сотувга чиқиш муддатлари ва нархи бўйича қўшимча маъумотлар кутилмоқда.

РостехТепловизорТехнологияСич-3KРосел
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб