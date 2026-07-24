Hubble телескопи коинотда соатига 32 миллион километр тезликда учаётган «ўқлар»ни топди

·78·Техно
Hubble телескопи коинотда соатига 32 миллион километр тезликда учаётган «ўқлар»ни топди

Коинотни тадқиқ этаётган Hubble космик телескопи Сомон йўли галактикасидаги энг камёб ва сирли объектлардан бири — V445 Пуппис гелий новасида ғайритабиий ҳодисани қайд этди. Астрономлар ушбу тизимдан соатига тахминан 32 миллион километр тезликда отилиб чиқаётган зич газ булутларини аниқлашди. Тадқиқотчилар томонидан «космик ўқлар» деб номланган ушбу модда оқимлари ўзининг мислсиз тезлиги ва табиати билан илм-фан оламини ҳайратга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

V445 Пуппис тизими бизнинг галактикамизда маълум бўлган ягона гелий новаси ҳисобланади. Одатдаги нова юлдузларида оқ митти юлдуз ўз шеригидан водород тўпласа, бу тизимда у водород қобиғидан маҳрум бўлган ғайриоддий юлдуздан гелий моддасини ўзига тортиб олади. Гелийни тўплаш жараёни критик нуқтага етганда, кучли термоядровий портлаш содир бўлади. Айнан мана шу жараён коинотда ноёб ҳодисаларни келтириб чиқаради.

Чорак асрлик танаффусдан кейинги кашфиёт

Мазкур объектда охирги марта 2000-йилда кучли чақнаш кузатилган эди. Шундан сўнг тизим қарийб чорак аср давомида қалин чанг булути ортига яширинди ва уни кузатиш имконсиз бўлиб қолди. Фақат яқин вақтларга келибгина чанг қатлами тарқала бошлади, бу эса Hubble, ТEСС ва Европа жанубий обсерваториясининг Верй Ларге Телескопе (ВЛТ) каби йирик қурилмаларига объектни қайта ўрганиш имконини берди.

Янги кузатувлар тизим ҳақиқатдан ҳам оқ митти ва ўта камёб гелий юлдузидан иборат эканини тасдиқлади. Бироқ энг катта сюрприз тизимдан улкан тезликда отилиб чиқаётган зич газ бўлаклари бўлди. Ixbt.com нашрининг ёзишича, бундай ҳодиса шу пайтгача маълум бўлган бирорта нова юлдузида кузатилмаган.

Номаълум келиб чиқиш тарихи

Уорик университети тадқиқотчиси Жон Миллснинг таъкидлашича, ушбу «ўқлар»нинг келиб чиқиши ҳозирча жумбоқлигича қолмоқда. Олимларнинг тахминига кўра, улар портлашдан кейин шаклланган бўлиши мумкин, аммо уларнинг бундай юқори динамикаси ва зичлиги физик қонуниятлар нуқтаи назаридан қўшимча ўрганишни талаб қилади. Ҳозирда оқ митти юлдуз ўз шеригидан яна модда тортиб олишни бошлаган, бу эса келажакда янги портлашлар содир бўлишидан далолат беради.

Ушбу кашфиётнинг аҳамияти шундаки, гелий новалари Иа туридаги ўта янги (супернова) юлдузлар пайдо бўлишидан олдинги муҳим босқич бўлиши мумкин. Астрономияда «стандарт шамлар» деб аталадиган бундай объектлар узоқ галактикаларгача бўлган масофани ўлчаш ва коинотнинг кенгайиш тезлигини аниқлашда асосий восита бўлиб хизмат қилади. V445 Пуппис мисолида олимлар коинот эволюциясининг энг мураккаб жараёнларини яқиндан ўрганиш имконига эга бўлмоқдалар.

HubbleАстрономияКоинотNASAТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб