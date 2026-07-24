«Ливерпул» сотилса неча млрд долларга баҳоланиши мумкин?
«Ливерпул»нинг миноритар улушини сотиш бўйича музокаралар бошланган. Агар битим амалга ошса, Англия клубининг умумий қиймати 6 миллиард доллардан ошиши ва футбол тарихидаги энг йирик баҳолашлардан бири қайд этилиши мумкин.
Бироқ ҳозирча клуб тўлиқ сотилаётгани йўқ. Гап Fenway Sports Group тасарруфидаги улушнинг муайян қисмини инвесторларга бериш ҳақида кетмоқда.
FSG инвесторлар билан музокара олиб бормоқда
The Financial Times маълумотига кўра, «Ливерпул»га эгалик қилувчи Американинг Fenway Sports Group сармоя компанияси клубнинг миноритар улушини сотиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
FSG музокаралар бўлганини тасдиқлаган, аммо ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишувга эришилмаганини билдирган.
Шу сабаб эҳтимолий битим ҳали дастлабки босқичда бўлиб, унинг ҳажми, улуш миқдори ва шартлари очиқланмаган.
Харидор ким бўлиши мумкин?
Манбага кўра, миноритар улушни британиялик-ҳиндистонлик тадбиркор Амит Бхатия бошчилигидаги инвесторлар консорциуми харид қилиши мумкин.
Бхатия Англиянинг «Куинз Парк Рейнжерс» клуби эгаларидан бири сифатида ҳам танилган.
Лойиҳани дунёдаги йирик пўлат ишлаб чиқарувчилардан бири ArcelorMittal билан боғлиқ Миттал оиласи қўллаб-қувватлаётгани айтилмоқда. Бироқ консорциум таркиби ва ҳар бир инвесторнинг эҳтимолий улуши ҳозирча маълум эмас.
Клуб қиймати 6 миллиард доллардан ошиши мумкин
Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, «Ливерпул»нинг умумий бозор қиймати 6 миллиард доллардан, яъни тахминан 5,25 миллиард евродан юқори баҳоланиши мумкин.
Бу клубнинг барча акциялари шу суммага сотилади, дегани эмас. Миноритар улуш бўйича таклиф асосида «Ливерпул»нинг умумий қиймати ҳисоблаб чиқилиши назарда тутилмоқда.
Битимга оид маълумот
Ҳолат
Сотилиши мумкин бўлган қисм
Миноритар улуш
Эҳтимолий баҳолаш
6 млрд доллардан ортиқ
Эҳтимолий инвестор
Амит Бхатия бошчилигидаги консорциум
Музокаралар ҳолати
Келишув ҳали йўқ
FSG клуб устидан назоратни сақлаб қолиши мумкин
Миноритар улуш сотилган тақдирда ҳам FSG «Ливерпул»нинг асосий эгаси ва назорат қилувчи томони бўлиб қолиши мумкин.
Бундай келишув клубга қўшимча сармоя жалб қилиш, инфратузилмани ривожлантириш ва трансфер имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши эҳтимолдан холи эмас.
Бироқ янги инвесторлар клуб бошқаруви ёки спорт сиёсатига қай даражада таъсир кўрсатиши битим шартларига боғлиқ бўлади.
«Ливерпул» учун муҳим давр
Ўтган мавсумда «Ливерпул» Англия Премьер-лигаси турнир жадвалида бешинчи ўринни эгаллади. Клуб янги мавсум олдидан нафақат спорт натижаларини яхшилаш, балки молиявий имкониятларини ҳам кенгайтириш йўлларини изламоқда.
Энди асосий савол — FSG инвесторлар таклифини қабул қиладими ва клубнинг миноритар улуши қандай шартларда сотилади?
Сизнингча, янги инвесторларнинг кириб келиши «Ливерпул»ни янада кучайтирадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…