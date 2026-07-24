«Ливерпул» сотилса неча млрд долларга баҳоланиши мумкин?

·68·Спорт
«Ливерпул» сотилса неча млрд долларга баҳоланиши мумкин?

«Ливерпул»нинг миноритар улушини сотиш бўйича музокаралар бошланган. Агар битим амалга ошса, Англия клубининг умумий қиймати 6 миллиард доллардан ошиши ва футбол тарихидаги энг йирик баҳолашлардан бири қайд этилиши мумкин.

Бироқ ҳозирча клуб тўлиқ сотилаётгани йўқ. Гап Fenway Sports Group тасарруфидаги улушнинг муайян қисмини инвесторларга бериш ҳақида кетмоқда.

FSG инвесторлар билан музокара олиб бормоқда

The Financial Times маълумотига кўра, «Ливерпул»га эгалик қилувчи Американинг Fenway Sports Group сармоя компанияси клубнинг миноритар улушини сотиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

FSG музокаралар бўлганини тасдиқлаган, аммо ҳозирча томонлар ўртасида якуний келишувга эришилмаганини билдирган.

Шу сабаб эҳтимолий битим ҳали дастлабки босқичда бўлиб, унинг ҳажми, улуш миқдори ва шартлари очиқланмаган.

Харидор ким бўлиши мумкин?

Манбага кўра, миноритар улушни британиялик-ҳиндистонлик тадбиркор Амит Бхатия бошчилигидаги инвесторлар консорциуми харид қилиши мумкин.

Бхатия Англиянинг «Куинз Парк Рейнжерс» клуби эгаларидан бири сифатида ҳам танилган.

Лойиҳани дунёдаги йирик пўлат ишлаб чиқарувчилардан бири ArcelorMittal билан боғлиқ Миттал оиласи қўллаб-қувватлаётгани айтилмоқда. Бироқ консорциум таркиби ва ҳар бир инвесторнинг эҳтимолий улуши ҳозирча маълум эмас.

Клуб қиймати 6 миллиард доллардан ошиши мумкин

Агар музокаралар муваффақиятли якунланса, «Ливерпул»нинг умумий бозор қиймати 6 миллиард доллардан, яъни тахминан 5,25 миллиард евродан юқори баҳоланиши мумкин.

Бу клубнинг барча акциялари шу суммага сотилади, дегани эмас. Миноритар улуш бўйича таклиф асосида «Ливерпул»нинг умумий қиймати ҳисоблаб чиқилиши назарда тутилмоқда.

Битимга оид маълумот

Ҳолат

Сотилиши мумкин бўлган қисм

Миноритар улуш

Эҳтимолий баҳолаш

6 млрд доллардан ортиқ

Эҳтимолий инвестор

Амит Бхатия бошчилигидаги консорциум

Музокаралар ҳолати

Келишув ҳали йўқ

FSG клуб устидан назоратни сақлаб қолиши мумкин

Миноритар улуш сотилган тақдирда ҳам FSG «Ливерпул»нинг асосий эгаси ва назорат қилувчи томони бўлиб қолиши мумкин.

Бундай келишув клубга қўшимча сармоя жалб қилиш, инфратузилмани ривожлантириш ва трансфер имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилиши эҳтимолдан холи эмас.

Бироқ янги инвесторлар клуб бошқаруви ёки спорт сиёсатига қай даражада таъсир кўрсатиши битим шартларига боғлиқ бўлади.

«Ливерпул» учун муҳим давр

Ўтган мавсумда «Ливерпул» Англия Премьер-лигаси турнир жадвалида бешинчи ўринни эгаллади. Клуб янги мавсум олдидан нафақат спорт натижаларини яхшилаш, балки молиявий имкониятларини ҳам кенгайтириш йўлларини изламоқда.

Энди асосий савол — FSG инвесторлар таклифини қабул қиладими ва клубнинг миноритар улуши қандай шартларда сотилади?

Сизнингча, янги инвесторларнинг кириб келиши «Ливерпул»ни янада кучайтирадими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди