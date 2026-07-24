ЖЧ–2026 финалидан кейинги жанжал: де ла Фуэнте кескин чиқиш қилди
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте Жаҳон чемпионати–2026 финалидан сўнг майдонда юз берган можарога муносабат билдирди. У Аргентина футболчиларининг айрим ҳаракатларини «қабул қилиб бўлмайдиган ва мутлақо номақбул» деб баҳолади.
Испания қўшимча дақиқаларда 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тарихида иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлганидан сўнг майдонда тортишувлар бошланган. Ҳозирда ФИФА ушбу эпизодларни ўрганмоқда.
Можаро финал ҳуштаги янграши билан бошланди
Ҳал қилувчи учрашув «Нью-Йорк Нью-Жерси» стадионида бўлиб ўтди. Испания қўшимча вақтда урилган ягона гол эвазига Аргентинани мағлуб этди.
Чемпионлик расман маълум бўлганидан сўнг икки жамоа футболчилари ўртасида кескин тортишув юзага келган.
Хабарларга кўра, можаронинг асосий иштирокчилари сифатида Науэль Молина ва Леандро Паредес тилга олинмоқда. Молина Родри томон ҳаракатланган, Паредес эса Эрик Гарсия билан тортишиб қолган. Шунингдек, унинг Гави билан ҳам оғзаки жанжалга киришгани айтилмоқда.
«Бундай нарсага майдонда ўрин йўқ»
Де ла Фуэнтенинг айтишича, у дастлаб майдоннинг бошқа қисмида ғалабани нишонлаётгани сабаб воқеа тафсилотларини кўрмаган.
«Ўша пайтда нима бўлаётганини тушунмаганман. Мен ғалабани нишонлар, жамоадошларимни қучоқлардим. Лекин қандай ҳолат бўлишидан қатъи назар, буни оқлаб бўлмайди. Бундай нарсага ўрин йўқ», — деди у испан телевидениесига.
Мутахассис Аргентина футболчиларини юқори савияли ижрочилар деб билишини, уларнинг ўзлари ҳам содир бўлган воқеани оғир қабул қилган бўлиши мумкинлигини таъкидлади.
Испания футболчилари провокацияга берилмагани айтилди
Де ла Фуэнте ўз шогирдларининг майдондаги хатти-ҳаракатларини алоҳида қайд этди.
Унинг сўзларига кўра, испаниялик футболчилар таҳқирлаш, тажовузкор ҳаракатлар ва турли провокацияларга дуч келган. Бироқ жамоа аъзолари вазиятни янада катта тўқнашувга айлантирмасликка ҳаракат қилган.
«Бу ҳолатлар анча жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин эди», — дея таъкидлади Испания бош мураббийи.
Видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди
Майдондаги тортишувлар турли ракурслардан видеога олинган ва қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган.
Кадрларда футболчиларнинг бир-бири билан тортишиб қолгани ва жамоа аъзолари уларни ажратишга урингани кўринади. Бироқ эпизодларнинг тўлиқ сабаблари ва можаро айнан қандай бошлангани ҳозирча расман баён этилмаган.
ФИФА текширув бошлади
Ҳозирча Аргентина терма жамоаси футболчиларига нисбатан расмий жазо чоралари эълон қилинмаган.
Маълум қилинишича, ФИФА финалдан кейинги эпизодлар юзасидан текширув бошлаган. Жаҳон футболи бош ташкилоти футболчиларнинг ҳаракатларида интизом кодекси талаблари бузилган-бузилмаганини аниқлайди.
Текширув якунида айрим футболчиларга жарима, дисквалификация ёки бошқа интизомий чоралар қўлланилиши эҳтимоли бор, аммо ҳозирча бу борада якуний қарор қабул қилинмаган.
Чемпионлик байрами жанжал соясида қолди
Испаниянинг тарихий ғалабаси финалдан кейинги можаро сабаб қисман иккинчи планга тушиб қолди. Энди асосий савол — ФИФА воқеага қандай ҳуқуқий баҳо беради ва иштирокчиларга нисбатан жазо қўлланиладими?
Сизнингча, финалдан кейинги жанжал учун футболчилар жазоланиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…