ЖЧ–2026 финалидан кейинги жанжал: де ла Фуэнте кескин чиқиш қилди

·119·Спорт
ЖЧ–2026 финалидан кейинги жанжал: де ла Фуэнте кескин чиқиш қилди

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуэнте Жаҳон чемпионати–2026 финалидан сўнг майдонда юз берган можарога муносабат билдирди. У Аргентина футболчиларининг айрим ҳаракатларини «қабул қилиб бўлмайдиган ва мутлақо номақбул» деб баҳолади.

Испания қўшимча дақиқаларда 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, тарихида иккинчи бор жаҳон чемпиони бўлганидан сўнг майдонда тортишувлар бошланган. Ҳозирда ФИФА ушбу эпизодларни ўрганмоқда.

Можаро финал ҳуштаги янграши билан бошланди

Ҳал қилувчи учрашув «Нью-Йорк Нью-Жерси» стадионида бўлиб ўтди. Испания қўшимча вақтда урилган ягона гол эвазига Аргентинани мағлуб этди.

Чемпионлик расман маълум бўлганидан сўнг икки жамоа футболчилари ўртасида кескин тортишув юзага келган.

Хабарларга кўра, можаронинг асосий иштирокчилари сифатида Науэль Молина ва Леандро Паредес тилга олинмоқда. Молина Родри томон ҳаракатланган, Паредес эса Эрик Гарсия билан тортишиб қолган. Шунингдек, унинг Гави билан ҳам оғзаки жанжалга киришгани айтилмоқда.

«Бундай нарсага майдонда ўрин йўқ»

Де ла Фуэнтенинг айтишича, у дастлаб майдоннинг бошқа қисмида ғалабани нишонлаётгани сабаб воқеа тафсилотларини кўрмаган.

«Ўша пайтда нима бўлаётганини тушунмаганман. Мен ғалабани нишонлар, жамоадошларимни қучоқлардим. Лекин қандай ҳолат бўлишидан қатъи назар, буни оқлаб бўлмайди. Бундай нарсага ўрин йўқ», — деди у испан телевидениесига.

Мутахассис Аргентина футболчиларини юқори савияли ижрочилар деб билишини, уларнинг ўзлари ҳам содир бўлган воқеани оғир қабул қилган бўлиши мумкинлигини таъкидлади.

Испания футболчилари провокацияга берилмагани айтилди

Де ла Фуэнте ўз шогирдларининг майдондаги хатти-ҳаракатларини алоҳида қайд этди.

Унинг сўзларига кўра, испаниялик футболчилар таҳқирлаш, тажовузкор ҳаракатлар ва турли провокацияларга дуч келган. Бироқ жамоа аъзолари вазиятни янада катта тўқнашувга айлантирмасликка ҳаракат қилган.

«Бу ҳолатлар анча жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин эди», — дея таъкидлади Испания бош мураббийи.

Видеолар ижтимоий тармоқларда тарқалди

Майдондаги тортишувлар турли ракурслардан видеога олинган ва қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинган.

Кадрларда футболчиларнинг бир-бири билан тортишиб қолгани ва жамоа аъзолари уларни ажратишга урингани кўринади. Бироқ эпизодларнинг тўлиқ сабаблари ва можаро айнан қандай бошлангани ҳозирча расман баён этилмаган.

ФИФА текширув бошлади

Ҳозирча Аргентина терма жамоаси футболчиларига нисбатан расмий жазо чоралари эълон қилинмаган.

Маълум қилинишича, ФИФА финалдан кейинги эпизодлар юзасидан текширув бошлаган. Жаҳон футболи бош ташкилоти футболчиларнинг ҳаракатларида интизом кодекси талаблари бузилган-бузилмаганини аниқлайди.

Текширув якунида айрим футболчиларга жарима, дисквалификация ёки бошқа интизомий чоралар қўлланилиши эҳтимоли бор, аммо ҳозирча бу борада якуний қарор қабул қилинмаган.

Чемпионлик байрами жанжал соясида қолди

Испаниянинг тарихий ғалабаси финалдан кейинги можаро сабаб қисман иккинчи планга тушиб қолди. Энди асосий савол — ФИФА воқеага қандай ҳуқуқий баҳо беради ва иштирокчиларга нисбатан жазо қўлланиладими?

Сизнингча, финалдан кейинги жанжал учун футболчилар жазоланиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Луис де ла ФуэнтеИспанияАргентинаФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди