БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлди
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур БелкаКар каршеринг хизмати автомобилни бошқариш ҳуқуқини иккинчи шахсга ҳам бериш имконини берувчи «Совместнйе поездки» (Қўшма сафарлар) функциясини синовдан ўтказа бошлади. Мазкур янги опсия узоқ масофали сафарларда ҳайдовчилар бир-бирини алмаштириши учун қулай шароит яратиш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирча фақат илованинг iOS версиясида ишламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда янги хизмат фақатгина «Соат ва кунлар» тарифи доирасида амал қилади. Бунда асосий шартлардан бири — автомобил учун кенгайтирилган суғуртани улаш талаб этилади. Компаниянинг тушунтиришича, функция ҳайдовчиларнинг йўлда чарчашининг олдини олиш ва узоқ сафарларни хавфсизроқ ташкил этишга йўналтирилган.
Иккинчи ҳайдовчини қўшиш тартиби ва шартлариИловадаги янги имкониятдан фойдаланиш жараёни маълум тартиб-қоидаларга асосланган. Автомобилни кўздан кечириш жараёни якунлангач, асосий фойдаланувчи иловадаги тегишли бандни танлайди. Шундан сўнг махсус QR-код ҳосил бўлади ва таклиф этилган иккинчи ҳайдовчи уни ўз смартфони орқали сканерлаши керак.
Бироқ иккинчи ҳайдовчига қўйиладиган талаблар ҳам етарлича қатъий:
- Ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлиши шарт;
- БелкаКар тизимида рўйхатдан ўтган шахсий аккаунти бўлиши керак;
- Хизмат олдида ҳеч қандай қарздорлиги бўлмаслиги лозим.
Масъулият ва хавфсизлик масалалариХизмат қоидаларига кўра, автомобил ижараси тўлиқлигича асосий фойдаланувчи номида қолади. Барча молиявий мажбуриятлар, жумладан, сафар учун тўловлар, жарималар, пуллик йўллардан фойдаланиш ҳамда ижара шартларига риоя этиш учун фақатгина асосий ҳайдовчи жавобгар ҳисобланади.
Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш мақсадида автомобилни асосий ҳайдовчининг иштирокисиз бошқа шахсга топшириш қатъиян тақиқланади. Ҳайдовчилар сафар давомида фақатгина ўзаро навбатма-навбат рулга ўтишлари мумкин, бу эса айниқса йирик шаҳарлараро қатновларда қулайлик туғдиради.
…