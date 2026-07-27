БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлди

·25·Авто
БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлди

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, машҳур БелкаКар каршеринг хизмати автомобилни бошқариш ҳуқуқини иккинчи шахсга ҳам бериш имконини берувчи «Совместнйе поездки» (Қўшма сафарлар) функциясини синовдан ўтказа бошлади. Мазкур янги опсия узоқ масофали сафарларда ҳайдовчилар бир-бирини алмаштириши учун қулай шароит яратиш мақсадида ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирча фақат илованинг iOS версиясида ишламоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда янги хизмат фақатгина «Соат ва кунлар» тарифи доирасида амал қилади. Бунда асосий шартлардан бири — автомобил учун кенгайтирилган суғуртани улаш талаб этилади. Компаниянинг тушунтиришича, функция ҳайдовчиларнинг йўлда чарчашининг олдини олиш ва узоқ сафарларни хавфсизроқ ташкил этишга йўналтирилган.

Иккинчи ҳайдовчини қўшиш тартиби ва шартлари

Иловадаги янги имкониятдан фойдаланиш жараёни маълум тартиб-қоидаларга асосланган. Автомобилни кўздан кечириш жараёни якунлангач, асосий фойдаланувчи иловадаги тегишли бандни танлайди. Шундан сўнг махсус QR-код ҳосил бўлади ва таклиф этилган иккинчи ҳайдовчи уни ўз смартфони орқали сканерлаши керак.

Бироқ иккинчи ҳайдовчига қўйиладиган талаблар ҳам етарлича қатъий:

  • Ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлиши шарт;
  • БелкаКар тизимида рўйхатдан ўтган шахсий аккаунти бўлиши керак;
  • Хизмат олдида ҳеч қандай қарздорлиги бўлмаслиги лозим.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, битта ижара доирасида фақат битта қўшимча ҳайдовчини қўшиш мумкин. Сафар давомида қўшилган иштирокчининг иштирокини бекор қилиш имконияти эса кўзда тутилмаган.

Масъулият ва хавфсизлик масалалари

Хизмат қоидаларига кўра, автомобил ижараси тўлиқлигича асосий фойдаланувчи номида қолади. Барча молиявий мажбуриятлар, жумладан, сафар учун тўловлар, жарималар, пуллик йўллардан фойдаланиш ҳамда ижара шартларига риоя этиш учун фақатгина асосий ҳайдовчи жавобгар ҳисобланади.

Шунингдек, хавфсизликни таъминлаш мақсадида автомобилни асосий ҳайдовчининг иштирокисиз бошқа шахсга топшириш қатъиян тақиқланади. Ҳайдовчилар сафар давомида фақатгина ўзаро навбатма-навбат рулга ўтишлари мумкин, бу эса айниқса йирик шаҳарлараро қатновларда қулайлик туғдиради.

БелкаКарКаршерингАвтомобилТехнологияларҲайдовчи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиФестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиКеча, 16:28Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиMercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиКеча, 15:27Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКомпания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан