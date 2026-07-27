Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойиши
Буюк Британиянинг Линколншир графлигидаги Гриmsторпе қасрида ўтказилган анъанавий Ҳагертй Фестивал оф те Унехсептионал тадбири ўзининг энг яхши ва эсда қоларли мавсумларидан бирини якунлади. Ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилдаги фестивал оддийлик ва кундалик ҳаётда ўз аҳамиятини йўқотмаган ретро автомобилларга бағишлангани ҳамда ўзига хос автомобилсозлик тарихини ёритгани билан барча иштирокчилар ва томошабинларда катта таассурот қолдирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ғолибликни қўлга киритган Volkswagen Поло КТадбирнинг энг ёрқин воқеаси сифатида 25 йиллик тарихга эга бўлган ва 176 000 миля масофани босиб ўтган Volkswagen Поло К автомобилининг бош мукофотни қўлга киритгани эътироф этилди. 999 куб сантиметр ҳажмли двигател ва 49 от кучи қувватига эга ушбу модел нафақат техник ҳолати, балки ўзига хос ҳаётий ҳикояси билан ҳам ҳакамлар эътиборини тортди.
Мазкур ихчам ва оддий хатчбек автомобилининг эгаси Гордон Макнеилл учун бу машина шунчаки транспорт воситаси эмас. Маълум бўлишича, мазкур Volkswagen Поло К бир вақтлар унинг тўй кортежини безатган ва эгаси уни сотиб олганидан бери ўтган 20 йил давомида кундалик ҳаётда доимий равишда фойдаланиб келинмоқда.
Ноодатий шоунинг аҳамиятиБугунги кунда замонавий электромобил ва кроссоверлар бозори ҳукмронлик қилаётган бир пайтда, бундай фестивал оддий, кундалик ва кўпчилик эътиборидан четда қолган машиналарнинг қадрини яна бир бор намойиш этди. Тадбир оддий автомобиллар ҳам тўғри парвариш ва меҳр билан ўнлаб йиллар давомида хизмат қилиши мумкинлигини амалда кўрсатиб берди.
Фестивал доирасида намойиш этилган бошқа транспорт воситалари ҳам ўз даврининг автомобилсозлик тенденцияларини акс эттириб, ташриф буюрувчиларга ўзига хос носталгия туҳфа этди. Мутахассислар бу каби тадбирлар автомобил ихлосмандлари ўртасида маданий меросни сақлаб қолиш ва соддаликни қадрлаш муҳитини шакллантиришда муҳим ўрин тутишини таъкидламоқда.
…