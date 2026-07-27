Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойиши

·28·Авто
Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойиши

Буюк Британиянинг Линколншир графлигидаги Гриmsторпе қасрида ўтказилган анъанавий Ҳагертй Фестивал оф те Унехсептионал тадбири ўзининг энг яхши ва эсда қоларли мавсумларидан бирини якунлади. Ixbt.com маълумотига кўра, жорий йилдаги фестивал оддийлик ва кундалик ҳаётда ўз аҳамиятини йўқотмаган ретро автомобилларга бағишлангани ҳамда ўзига хос автомобилсозлик тарихини ёритгани билан барча иштирокчилар ва томошабинларда катта таассурот қолдирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ғолибликни қўлга киритган Volkswagen Поло К

Тадбирнинг энг ёрқин воқеаси сифатида 25 йиллик тарихга эга бўлган ва 176 000 миля масофани босиб ўтган Volkswagen Поло К автомобилининг бош мукофотни қўлга киритгани эътироф этилди. 999 куб сантиметр ҳажмли двигател ва 49 от кучи қувватига эга ушбу модел нафақат техник ҳолати, балки ўзига хос ҳаётий ҳикояси билан ҳам ҳакамлар эътиборини тортди.

Мазкур ихчам ва оддий хатчбек автомобилининг эгаси Гордон Макнеилл учун бу машина шунчаки транспорт воситаси эмас. Маълум бўлишича, мазкур Volkswagen Поло К бир вақтлар унинг тўй кортежини безатган ва эгаси уни сотиб олганидан бери ўтган 20 йил давомида кундалик ҳаётда доимий равишда фойдаланиб келинмоқда.

Ноодатий шоунинг аҳамияти

Бугунги кунда замонавий электромобил ва кроссоверлар бозори ҳукмронлик қилаётган бир пайтда, бундай фестивал оддий, кундалик ва кўпчилик эътиборидан четда қолган машиналарнинг қадрини яна бир бор намойиш этди. Тадбир оддий автомобиллар ҳам тўғри парвариш ва меҳр билан ўнлаб йиллар давомида хизмат қилиши мумкинлигини амалда кўрсатиб берди.

Фестивал доирасида намойиш этилган бошқа транспорт воситалари ҳам ўз даврининг автомобилсозлик тенденцияларини акс эттириб, ташриф буюрувчиларга ўзига хос носталгия туҳфа этди. Мутахассислар бу каби тадбирлар автомобил ихлосмандлари ўртасида маданий меросни сақлаб қолиш ва соддаликни қадрлаш муҳитини шакллантиришда муҳим ўрин тутишини таъкидламоқда.

Фестивал оф те УнехсептионалVolkswagenРетро автомобилларАвтомобиллар тарихиБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиКеча, 16:52Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиMercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиКеча, 15:27Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКомпания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан