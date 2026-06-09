СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этади
Япониянинг СБИ Шинсеи Банк мижози бўлган омонатчилар эндиликда ўз ҳисоб рақамларидаги қолдиқ миқдорига қараб криптовалюта ваучерларини қўлга киритишлари мумкин. Никкеи нашрининг хабар беришича, банк мижозларга иенадаги анъанавий фоиз тўловларига қўшимча равишда, ушбу фоизларнинг 20 фоизига тенг миқдорда махсус ваучерлар тақдим этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Ушбу ваучерларни белгиланган муддат ичида Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ёки ХРП каби рақамли активларга алмаштириш имконияти мавжуд. Мукофотни фаоллаштириш учун фойдаланувчилар СБИ гуруҳининг крипто биржаси ҳисобланган СБИ ВК Траде платформасида ҳисоб рақами очишлари талаб этилади. Бу тизим оддий банк мижозларига крипто активларни тўғридан-тўғри сотиб олмасдан туриб, рақамли бозорга кириш имконини беради.
Хизматнинг доимий ишга туширилиши олдидан СБИ Шинсеи уч ойлик махсус кампания бошламоқда. Мазкур акция оддий омонатлар ҳамда уч ойдан беш йилгача бўлган муддатли депозитларни қамраб олади. Бу қадам СБИ Груп компаниясининг Японияда рақамли активларни оммалаштириш борасидаги кенг кўламли стратегиясининг бир қисмидир.
Шунингдек, СБИ ВК Траде яқинда чакана USDC лизинг хизматини ҳам йўлга қўйди. Бу фойдаланувчиларга ўз стаблекоин активларини маълум муддатга платформага қарзга бериш ва эвазига даромад олиш имконини беради. Шу билан бирга, СБИ Секуритиес бўлинмаси Bitcoin ва Ethereum каби крипто активларга асосланган инвестиция фондлари ва ETF маҳсулотларини сотишни режалаштирмоқда.
СБИ Груп ўзининг биржа бозоридаги мавқеини ҳам мустаҳкамламоқда. Компания Битбанк савдо платформаси акцияларини сотиб олиш ва уни ўзининг шоъба корхонасига айлантириш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу саъй-ҳаракатлар гуруҳнинг банк депозитларидан тортиб қимматли қоғозларгача бўлган барча тартибга солинадиган каналлар орқали крипто экотизимини яратиш ниятида эканлигини кўрсатади.
…