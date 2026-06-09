СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этади

·0·Иқтисодиёт
СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этади

Япониянинг СБИ Шинсеи Банк мижози бўлган омонатчилар эндиликда ўз ҳисоб рақамларидаги қолдиқ миқдорига қараб криптовалюта ваучерларини қўлга киритишлари мумкин. Никкеи нашрининг хабар беришича, банк мижозларга иенадаги анъанавий фоиз тўловларига қўшимча равишда, ушбу фоизларнинг 20 фоизига тенг миқдорда махсус ваучерлар тақдим этади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ваучерларни белгиланган муддат ичида Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ёки ХРП каби рақамли активларга алмаштириш имконияти мавжуд. Мукофотни фаоллаштириш учун фойдаланувчилар СБИ гуруҳининг крипто биржаси ҳисобланган СБИ ВК Траде платформасида ҳисоб рақами очишлари талаб этилади. Бу тизим оддий банк мижозларига крипто активларни тўғридан-тўғри сотиб олмасдан туриб, рақамли бозорга кириш имконини беради.

Хизматнинг доимий ишга туширилиши олдидан СБИ Шинсеи уч ойлик махсус кампания бошламоқда. Мазкур акция оддий омонатлар ҳамда уч ойдан беш йилгача бўлган муддатли депозитларни қамраб олади. Бу қадам СБИ Груп компаниясининг Японияда рақамли активларни оммалаштириш борасидаги кенг кўламли стратегиясининг бир қисмидир.

Шунингдек, СБИ ВК Траде яқинда чакана USDC лизинг хизматини ҳам йўлга қўйди. Бу фойдаланувчиларга ўз стаблекоин активларини маълум муддатга платформага қарзга бериш ва эвазига даромад олиш имконини беради. Шу билан бирга, СБИ Секуритиес бўлинмаси Bitcoin ва Ethereum каби крипто активларга асосланган инвестиция фондлари ва ETF маҳсулотларини сотишни режалаштирмоқда.

СБИ Груп ўзининг биржа бозоридаги мавқеини ҳам мустаҳкамламоқда. Компания Битбанк савдо платформаси акцияларини сотиб олиш ва уни ўзининг шоъба корхонасига айлантириш масаласини кўриб чиқмоқда. Ушбу саъй-ҳаракатлар гуруҳнинг банк депозитларидан тортиб қимматли қоғозларгача бўлган барча тартибга солинадиган каналлар орқали крипто экотизимини яратиш ниятида эканлигини кўрсатади.

BitcoinEthereumКриптовалютаЯпонияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиBitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиБугун, 11:1610 июнь учун валюта курслари эълон қилинди10 июнь учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:07Bitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаBitcoin тикланмоқда: 162 миллион долларлик ликвидлик пасайиш хавфини кўрсатмоқдаБугун, 07:19Крипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинКрипто ҳамёнли AI агентлари тўхтатиб бўлмас хавфга айланиши мумкинБугун, 07:14200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирди200 дан ортиқ крипто компанияси АҚШ Сенатини КЛАРITЙ Актни қабул қилишга чақирдиБугун, 07:1210 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда10 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди