КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқда

·0·Иқтисодиёт
КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқда

КоинДеск Индисес ўзининг кундалик бозор ҳисоботини тақдим этиб, КоинДеск 20 индексидаги етакчи ва паст кўрсаткич қайд этган активлар динамикасини эълон қилди. Ҳозирги вақтда КоинДеск 20 индекси 1708.48 даражасида савдо қилинмоқда, бу душанба кунги кўрсаткичга нисбатан 1.4 фоизга ёки 23.82 пунктга пастдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Бозордаги умумий пасайиш тенденцияси фонида индекс таркибига кирувчи 20 та активнинг бирортаси ҳам ўсиш қайд этмади. Нисбатан камроқ йўқотиш билан ETH (-0.6%) ва SUI (-0.6%) етакчилик қилмоқда. Энг катта пасайиш эса УНИ (-2.9%) ва ААВE (-2.6%) активларида кузатилди.

КоинДеск 20 индекси глобал миқёсда бир нечта минтақаларда ва турли платформаларда савдо қилинадиган кенг қамровли индекс ҳисобланади. Криптовалюта бозоридаги ушбу тебранишлар инвесторлар орасида эҳтиёткорлик кайфиятини кучайтирмоқда.

КриптовалютаКоинДеск 20BitcoinEthereumБозор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимМиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимБугун, 13:19Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаBitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиBitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиБугун, 12:58OKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиOKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиБугун, 12:13Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиBitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиБугун, 11:16СБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиСБИ Шинсеи банк омонатлари учун криптовалюта мукофотларини жорий этадиБугун, 11:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди