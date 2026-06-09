КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқда
КоинДеск Индисес ўзининг кундалик бозор ҳисоботини тақдим этиб, КоинДеск 20 индексидаги етакчи ва паст кўрсаткич қайд этган активлар динамикасини эълон қилди. Ҳозирги вақтда КоинДеск 20 индекси 1708.48 даражасида савдо қилинмоқда, бу душанба кунги кўрсаткичга нисбатан 1.4 фоизга ёки 23.82 пунктга пастдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Бозордаги умумий пасайиш тенденцияси фонида индекс таркибига кирувчи 20 та активнинг бирортаси ҳам ўсиш қайд этмади. Нисбатан камроқ йўқотиш билан ETH (-0.6%) ва SUI (-0.6%) етакчилик қилмоқда. Энг катта пасайиш эса УНИ (-2.9%) ва ААВE (-2.6%) активларида кузатилди.
КоинДеск 20 индекси глобал миқёсда бир нечта минтақаларда ва турли платформаларда савдо қилинадиган кенг қамровли индекс ҳисобланади. Криптовалюта бозоридаги ушбу тебранишлар инвесторлар орасида эҳтиёткорлик кайфиятини кучайтирмоқда.
…