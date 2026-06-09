Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда

·0·Иқтисодиёт
Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда

Иқтисодий интеграция ва халқаро ҳамкорлик ривожланиб бораётган замонда, Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари ўртасидаги икки томонлама муносабатлар бугунги кунга келиб мутлақо янги ва сифатли даражага кўтарилди. Мамлакатимизнинг хорижий шериклар билан олиб бораётган очиқлик сиёсати доирасида АҚШ Савдо вазири ўринбосари Дэвид Фогель билан ўтказилган олий даражадаги учрашув ўзаро иқтисодий ҳамкорликни кучайтиришга хизмат қилди. Ушбу мулоқот нафақат йиллар давомида шаклланган анъанавий йўналишларни ривожлантириш, балки икки давлат шериклигининг янги ва истиқболли қирраларини белгилаб олишда ҳам муҳим стратегик аҳамият касб этди.

Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда

Расмий музокаралар давомида томонлар савдо-сотиқ ва инвестиция соҳаларидаги мавжуд катта имкониятларни синчиклаб ва атрофлича таҳлил қилдилар. Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда океан ортининг йирик Америка бизнес доиралари ва трансмиллий компаниялари Ўзбекистон ҳудудида фаол амалга оширилаётган йирик инвестициявий, саноат ҳамда инфратузилмавий лойиҳаларга тобора ортиб бораётган юқори қизиқиш намойиш этмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай юксак эътибор бежиз эмас, чунки юртимизда тизимли равишда олиб борилаётган кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар халқаро инвесторлар ва капитал эгалари учун хавфсиз ҳамда ишончли замин яратиб бермоқда.

Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда

Бўлиб ўтган учрашув давомида томонлар мазкур ҳамкорлик шунчаки қоғоздаги расмий битимлар ва қуруқ декларациялар билан чекланиб қолмаслиги кераклигини алоҳида қайд этишди. Аксинча, ушбу келишувлар яқин истиқболда реал ҳаётда аниқ ва ижобий иқтисодий натижаларни бериши лозим. Энг асосийси, бу саъй-ҳаракатлар натижасида юртимизда минглаб янги иш ўринлари яратилиши ва миллий иқтисодиётимизни ривожлантириш учун кенг кўламли имкониятлар эшиги очилиши зарурлиги икки томонлама қатъий маъқулланди.

Шунингдек, икки мамлакатнинг етакчи тадбиркорлари ва ишбилармонлари ўртасида мустаҳкам ва ишончли кўприк вазифасини ўтаб келаётган машҳур Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг самарали фаолияти учрашувда алоҳида эътироф этилди. Мазкур нуфузли тузилма ўзаро манфаатли конструктив мулоқотни тизимли йўлга қўйиш ва икки давлат бизнес субъектлари ўртасидаги амалий алоқаларни мустаҳкамлашда энг муҳим ва қулай восита бўлиб хизмат қилмоқда.

Бўлиб ўтган ушбу олий даражадаги учрашув Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий муносабатлар узоқ муддатли стратегик шериклик руҳида изчил ва жадал суръатларда ривожланаётганини яқин келажакда бизнес ҳамжамиятлари ўртасидаги ҳамкорлик янада қулай, хавфсиз ва самарали бўлишини яққол тасдиқлайди.

Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги иқтисодий ютуқлари, хорижий инвесторлар билан тузилаётган йирик миллиардлик шартномалар ва мамлакатимиз иқтисодиётига оид энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимМиКА меъмори: Европа Иттифоқи ДеФи ўрнига токенизацияга эътибор қаратиши лозимБугун, 13:19КоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаКоинДеск 20 индекси пасайди: ААВE ва бошқа активлар қиймат йўқотмоқдаБугун, 13:11Bitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаBitcoin 4 йиллик сикли 2028-йилда янги рекордларни вада қилмоқдаБугун, 13:10Bitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиBitcoin нархи 62,500 долларгача пасайиб, ўсиш суръатини йўқотдиБугун, 12:58OKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиOKX Европада Магнифисент 7, олтин ва нефт фючерсларини ишга туширдиБугун, 12:13Bitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиBitcoin нархининг кўтарилиши ҳали буқа бозорининг қайтишини англатмайдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди