Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий алоқалар янги босқичга кўтарилмоқда
Иқтисодий интеграция ва халқаро ҳамкорлик ривожланиб бораётган замонда, Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари ўртасидаги икки томонлама муносабатлар бугунги кунга келиб мутлақо янги ва сифатли даражага кўтарилди. Мамлакатимизнинг хорижий шериклар билан олиб бораётган очиқлик сиёсати доирасида АҚШ Савдо вазири ўринбосари Дэвид Фогель билан ўтказилган олий даражадаги учрашув ўзаро иқтисодий ҳамкорликни кучайтиришга хизмат қилди. Ушбу мулоқот нафақат йиллар давомида шаклланган анъанавий йўналишларни ривожлантириш, балки икки давлат шериклигининг янги ва истиқболли қирраларини белгилаб олишда ҳам муҳим стратегик аҳамият касб этди.
Расмий музокаралар давомида томонлар савдо-сотиқ ва инвестиция соҳаларидаги мавжуд катта имкониятларни синчиклаб ва атрофлича таҳлил қилдилар. Таъкидлаш жоизки, бугунги кунда океан ортининг йирик Америка бизнес доиралари ва трансмиллий компаниялари Ўзбекистон ҳудудида фаол амалга оширилаётган йирик инвестициявий, саноат ҳамда инфратузилмавий лойиҳаларга тобора ортиб бораётган юқори қизиқиш намойиш этмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай юксак эътибор бежиз эмас, чунки юртимизда тизимли равишда олиб борилаётган кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар халқаро инвесторлар ва капитал эгалари учун хавфсиз ҳамда ишончли замин яратиб бермоқда.
Бўлиб ўтган учрашув давомида томонлар мазкур ҳамкорлик шунчаки қоғоздаги расмий битимлар ва қуруқ декларациялар билан чекланиб қолмаслиги кераклигини алоҳида қайд этишди. Аксинча, ушбу келишувлар яқин истиқболда реал ҳаётда аниқ ва ижобий иқтисодий натижаларни бериши лозим. Энг асосийси, бу саъй-ҳаракатлар натижасида юртимизда минглаб янги иш ўринлари яратилиши ва миллий иқтисодиётимизни ривожлантириш учун кенг кўламли имкониятлар эшиги очилиши зарурлиги икки томонлама қатъий маъқулланди.
Шунингдек, икки мамлакатнинг етакчи тадбиркорлари ва ишбилармонлари ўртасида мустаҳкам ва ишончли кўприк вазифасини ўтаб келаётган машҳур Америка–Ўзбекистон ишбилармонлик ва инвестиция кенгашининг самарали фаолияти учрашувда алоҳида эътироф этилди. Мазкур нуфузли тузилма ўзаро манфаатли конструктив мулоқотни тизимли йўлга қўйиш ва икки давлат бизнес субъектлари ўртасидаги амалий алоқаларни мустаҳкамлашда энг муҳим ва қулай восита бўлиб хизмат қилмоқда.
Бўлиб ўтган ушбу олий даражадаги учрашув Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий муносабатлар узоқ муддатли стратегик шериклик руҳида изчил ва жадал суръатларда ривожланаётганини яқин келажакда бизнес ҳамжамиятлари ўртасидаги ҳамкорлик янада қулай, хавфсиз ва самарали бўлишини яққол тасдиқлайди.
Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги иқтисодий ютуқлари, хорижий инвесторлар билан тузилаётган йирик миллиардлик шартномалар ва мамлакатимиз иқтисодиётига оид энг сўнгги эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…