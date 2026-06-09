БББ ташкилоти Kalshi платформасини реклама қоидаларини бузишда айбламоқда
Беттер Бусинесс Буреау (БББ) таркибидаги Миллий реклама бўлими (НАД) Kalshi прогнозлар бозори платформаси устидан штат тартибга солувчи органларига мурожаат қилди. Бунга компаниянинг ижтимоий тармоқлардаги реклама амалиёти бўйича текширувда иштирок этишдан бош тортгани сабаб бўлган. НАД ушбу масалани тегишли штат Бош прокурорларига қонуний чоралар кўриш учун йўналтирганини маълум қилди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Текширув доирасида Kalshi платформасининг инфлуенсерлари ва ҳамкорлари ижтимоий тармоқлардаги реклама постларида пуллик алоқаларни аниқ кўрсатганлиги ҳамда компания Fedерал Траде Коммиссион (ФТК) кўрсатмаларига риоя қилганлиги ўрганилиши керак эди. БББ маълумотларига кўра, Kalshi ихтиёрий ўз-ўзини тартибга солиш жараёнида қатнашишни рад этган, бу эса реклама жойлаштирилган ижтимоий платформаларни ҳам огоҳлантиришга асос бўлган.
Kalshi платформасининг реклама фаолияти аввалроқ Медиа Маттерс фор Америка нотижорат ташкилоти томонидан ҳам танқид қилинган эди. Хусусан, TikTok ва Instagram тармоқларида прогнозлар савдосини гўёки қўшимча даромад манбаи сифатида тарғиб қилувчи вирусли маркетинг кампаниялари шубҳа остига олинган. Шунга қарамай, ижтимоий тармоқлардаги фаол маркетинг компанияга фойдаланувчилар сонини ва савдо ҳажмини кескин оширишга ёрдам берди.
Bloomberg хабарига кўра, Kalshi ҳозирда йиллик 1,5 миллиард УСД даромад олиш даражасига етган ва 22 миллиард УСД қийматида баҳоланган 1 миллиард УСДлик инвестиция раундини якунлаш арафасида турибди. Kalshi ҳозирда марказлашмаган Polymarket платформаси билан бир қаторда прогнозлар бозорида етакчилик қилмоқда.
Ҳозирда штат регуляторлари ва Коммодитй Футурес Традинг Коммиссион (CFTC) ўртасида юзага келган юрисдикция низолари ҳамда инсайдерлик савдоси ҳақидаги айбловларга қарамай, прогнозлар бозори чакана ва институционал инвесторлар орасида оммалашишда давом этмоқда. Bitcoin ва бошқа крипто активлар билан боғлиқ бўлмаган реал воқеалар бўйича гаровлар ушбу платформаларнинг асосий драйверига айланди.
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