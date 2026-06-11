Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ берди

·0·Иқтисодиёт
Кешбэк пуллари нега кечикмоқда? Солиқ қўмитаси изоҳ берди

Солиқ қўмитаси фуқаролар орасида кўп муҳокама қилинаётган кешбэк тўловларининг кечикиши сабабларига ойдинлик киритди. Бу ҳақда жорий йилнинг 8 июнь куни блогерлик фаолиятида солиқ маъмуриятчилиги мавзусига бағишланган онлайн мулоқот давомида маълум қилинди.

Солиқ қўмитасининг Умумбелгиланган солиқ маъмурчилиги бошқармаси давлат солиқ бош инспектори Алишер Отажоновнинг таъкидлашича, кешбэк маблағлари ўз вақтида тушмаган ҳолатларда фуқаролар 1198 қисқа рақами орқали мурожаат қилишлари мумкин. Унинг айтишича, мурожаат келиб тушганидан сўнг солиқ органлари мутахассислари чек ҳолатини ўрганиб чиқади ва тўловнинг кечикишига нима сабаб бўлганини аниқлайди.

Иқтисодий таҳлил ва яширин иқтисодиёт мониторинги бошқармаси давлат солиқ бош инспектори Камола Аҳмеджонованинг маълум қилишича, кешбэк маблағлари кечикишининг асосий сабабларидан бири харид амалга оширилган юридик шахс томонидан солиқ ҳисоботи ҳали тақдим этилмагани бўлиши мумкин.

Шунингдек, яна бир эҳтимолий сабаб сифатида мазкур юридик шахснинг солиқ органлари олдида мавжуд қарздорлиги кўрсатилган. Мутахассиснинг қайд этишича, айнан шундай ҳолатларда фуқароларга тегишли пул маблағларини ўтказиб бериш жараёни маълум муддатга кечикиши мумкин.

Солиқ қўмитаси вакиллари фуқароларни бундай ҳолатларда хавотирга тушмасдан, масъул хизматлар билан боғланиб, чек ҳолати юзасидан маълумот олишга чақирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Банк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБанк оф Жапан қарори Bitcoin нархига таъсир қилиши мумкинБугун, 19:19Буюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБуюк Британияда крипто-фаоллар банк чекловларига қарши кампания бошладиБугун, 19:17Ethereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаEthereum экотизимида махфийлик масаласи яна диққат марказидаКеча, 18:18Анчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиАнчораге Дигитал АҚШ Ғазначилигининг янги АМЛ қоидаларини қўллаб-қувватладиКеча, 18:13ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?ДеФи тизимида муаммо юзага келса, тун ярмида ким ёрдамга келади?Кеча, 16:37Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Квант компьютерлари таҳдиди: Нима учун Bitcoin Ethereumга қараганда заифроқ?Кеча, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди