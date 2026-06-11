12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

·12·Иқтисодиёт
12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда

12 июн куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Инфинбанк — 12 050 сўм.
• Анорбанк — 12 045 сўм.
• Асакабанк — 12 040 сўм.
• НБУ — 12 040 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Ҳаётбанк — 12 080 сўм.
• Халқ банки — 12 080 сўм.
• Даврбанк — 12 080 сўм.
• Октобанк — 12 090 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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