12 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Инфинбанк — 12 050 сўм.
• Ҳаётбанк — 12 080 сўм.
12 июн куни амал қиладиган доллар курси 33–34 сўм атрофида пасайиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инфинбанк — 12 050 сўм.
• Анорбанк — 12 045 сўм.
• Асакабанк — 12 040 сўм.
• НБУ — 12 040 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Ҳаётбанк — 12 080 сўм.
• Халқ банки — 12 080 сўм.
• Даврбанк — 12 080 сўм.
• Октобанк — 12 090 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…