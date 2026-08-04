Челси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёр
Челси Жордан Пикфорд бошқа жамоага ўтиш истагини билдирса, уни сотиб олиш учун дарҳол музокараларга киришади. Шай Гивен 32 ёшли дарвозабоннинг йиллар давомида барқарор ўйин кўрсатганига қарамай, унинг трансфери атрофида миш-мишлар деярли йўқлигидан ҳайратда еканини билдирди. Пикфорд 2017 йилда Сандерленддан Евертонга ўтган ва клуб сафида 358 та учрашувда майдонга тушиб, 100 тасида дарвозаси дахлсизлигини сақлаган.
Англия терма жамоаси ва Эвертон дарвозабони Жордан Пикфорд Лондоннинг Челси клуби эътиборини тортмоқда. Собиқ дарвозабон Шай Гивен фикрича, агар футболчи томонидан озгина бўлса ҳам қизиқиш билдирилса, „аристократлар“ уни сотиб олиш имкониятини қўлдан бой бермайди ва дарҳол ҳаракатга киришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БОЙЛE Sportс нашри орқали фикр билдирган Шай Гивен Жордан Пикфорднинг йиллар давомидаги барқарор ўйинига қараммай, унинг трансфери атрофида миш-мишлар деярли йўқлигидан ҳайратда эканини яширмади. 32 ёшли посбон 2017 йилда Сандерленддан Эвертон клубига кўчиб ўтганидан буён Гудисон Паркда ўн мавсумни ўтказмоқда ва жамоанинг асосий таянч устунига айланган.
Тажрибали дарвозабоннинг фаолияти ва кўрсаткичлариТажрибали посбон ҳозирги кунга қадар Эвертон сафида жами 358 та учрашувда майдонга тушиб, уларнинг 100 тасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган. Шунингдек, у узоқ йиллардан бери Англия терма жамоасининг биринчи рақамли дарвозабони мақомини сақлаб келмоқда ва жаҳон чемпионатларидаги ўйинлар сони бўйича рекорд ўрнатган.
Пикфорднинг мерсисайдликлар билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг июнигача мўлжалланган. Шартноманинг узоқ муддатли эканлиги ва футболчининг клубдаги ўрнидан мамнунлиги унинг атрофидаги трансфер миш-мишларини жиловлаб келаётган бўлиши мумкин.
Челси вариантининг эҳтимоллигиШай Гивеннинг таъкидлашича, дарвозабонлар одатда ёши улғайган сари тажрибалироқ ва ишончлироқ ҳаракат қилишади. Ҳозирда 32 ёшда бўлган Пикфорд юқори савияда яна кўп йиллар тўп суришига шубҳа йўқ.
Экспертнинг фикрича, агар Жордан бошқа жамоага ўтиш истагини билдирса, Челси раҳбарияти дарҳол музокараларга киришади. Шунга қарамай, дарвозабон Эвертон сафида ўзини бахтли ҳис қилаётгани ва жамоага содиқлиги боис ҳозирча фаолиятида кескин ўзгаришлар содир бўлмагани тахмин қилинмоқда.
…