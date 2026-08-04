Челси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёр

·40·Спорт
Челси Жордан Пикфордни ўз сафига қўшиб олишга тайёр
Қисқача

Челси Жордан Пикфорд бошқа жамоага ўтиш истагини билдирса, уни сотиб олиш учун дарҳол музокараларга киришади. Шай Гивен 32 ёшли дарвозабоннинг йиллар давомида барқарор ўйин кўрсатганига қарамай, унинг трансфери атрофида миш-мишлар деярли йўқлигидан ҳайратда еканини билдирди. Пикфорд 2017 йилда Сандерленддан Евертонга ўтган ва клуб сафида 358 та учрашувда майдонга тушиб, 100 тасида дарвозаси дахлсизлигини сақлаган.

Англия терма жамоаси ва Эвертон дарвозабони Жордан Пикфорд Лондоннинг Челси клуби эътиборини тортмоқда. Собиқ дарвозабон Шай Гивен фикрича, агар футболчи томонидан озгина бўлса ҳам қизиқиш билдирилса, „аристократлар“ уни сотиб олиш имкониятини қўлдан бой бермайди ва дарҳол ҳаракатга киришади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БОЙЛE Sportс нашри орқали фикр билдирган Шай Гивен Жордан Пикфорднинг йиллар давомидаги барқарор ўйинига қараммай, унинг трансфери атрофида миш-мишлар деярли йўқлигидан ҳайратда эканини яширмади. 32 ёшли посбон 2017 йилда Сандерленддан Эвертон клубига кўчиб ўтганидан буён Гудисон Паркда ўн мавсумни ўтказмоқда ва жамоанинг асосий таянч устунига айланган.

Тажрибали дарвозабоннинг фаолияти ва кўрсаткичлари

Тажрибали посбон ҳозирги кунга қадар Эвертон сафида жами 358 та учрашувда майдонга тушиб, уларнинг 100 тасида ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган. Шунингдек, у узоқ йиллардан бери Англия терма жамоасининг биринчи рақамли дарвозабони мақомини сақлаб келмоқда ва жаҳон чемпионатларидаги ўйинлар сони бўйича рекорд ўрнатган.

Пикфорднинг мерсисайдликлар билан амалдаги шартномаси 2029 йилнинг июнигача мўлжалланган. Шартноманинг узоқ муддатли эканлиги ва футболчининг клубдаги ўрнидан мамнунлиги унинг атрофидаги трансфер миш-мишларини жиловлаб келаётган бўлиши мумкин.

Челси вариантининг эҳтимоллиги

Шай Гивеннинг таъкидлашича, дарвозабонлар одатда ёши улғайган сари тажрибалироқ ва ишончлироқ ҳаракат қилишади. Ҳозирда 32 ёшда бўлган Пикфорд юқори савияда яна кўп йиллар тўп суришига шубҳа йўқ.

Экспертнинг фикрича, агар Жордан бошқа жамоага ўтиш истагини билдирса, Челси раҳбарияти дарҳол музокараларга киришади. Шунга қарамай, дарвозабон Эвертон сафида ўзини бахтли ҳис қилаётгани ва жамоага содиқлиги боис ҳозирча фаолиятида кескин ўзгаришлар содир бўлмагани тахмин қилинмоқда.

Жордан ПикфордЧелсиЭвертонШай ГивенАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда