AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилинди
AvtoVAZ янги авлод бензинли двигателларининг кафолатланган ҳисобий ресурси камида 220 минг километр еканини маълум қилди. Компания вакили Григорий Лйчевнинг таъкидлашича, барча учта мотор ўз вақтида техник хизмат кўрсатилса, белгиланган масофани босиб ўтади, амалиётда еса айримлари 400 минг ва ҳатто 450 минг километргача хизмат қилган.
Россиянинг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси AvtoVAZ компанияси ўзининг янги авлод бензинли двигателлари учун минимал хизмат муддатини расман маълум қилди. «Автоновости дня» нашрининг хабар беришича, компаниянинг куч агрегатларини лойиҳалаш бошқармаси раҳбари Григорий Лйчев янги моторларнинг ҳисобий ресурси камида 220 минг километр масофани ташкил этишини таъкидлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассиснинг сўзларига кўра, мазкур кўрсаткич барча учта янги авлод двигателига тааллуқли бўлиб, белгиланган ресурсга эришиш учун ҳайдовчилар фақатгина ўз вақтида техник хизмат кўрсатиш қоидаларига ва ишлаб чиқарувчининг тавсияларига амал қилишлари керак бўлади. Амалиётда эса бу агрегатлар анча узоқроқ хизмат қилиши мумкинлиги қайд этилган.
Янги моторларнинг конструктив ўзгаришлариЭслатиб ўтамиз, бензинли двигателларнинг янги линияси жорий йилнинг июль ойида кенг жамоатчиликка таништирилган эди. Улар Lada Azimut янги кроссовер лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, 1,6 ва 1,8 литр ҳажмли вариантларни ўз ичига олади. AvtoVAZ муҳандислари агрегат конструкциясини тубдан қайта ишлаб чиқиб, жами 37 та янги ёки модернизация қилинган деталларни жорий этишган.
Жумладан, энг муҳим яхшиланишлардан бири сифатида газ тақсимлаш механизми (ГРМ) тасманинг узилиши ҳолатида пистонларнинг клапанлар билан урилиб кетмаслиги таъминланганини кўрсатиш мумкин. Бу эса келгусида автомобил эгасини жуда қимматга тушадиган капитал таъмирлаш харажатларидан сезиларли даражада ҳимоя қилади ва хавфсизликни оширади.
Техник янгиланишлар ва келгусидаги режаларКомпания мутахассислари амалга оширган асосий яхшиланишлар қаторига янги мой пуркагичлари ўрнатилган модернизация қилинган блок, янги бош қисми, қайта ишланган кириш модули киради. Шунингдек, ишқаланиши камайтирилган ҳалқаларга эга янги шатун-поршен гуруҳи ҳамда янги профилдаги тақсимот валлари қўлланилгани моторларнинг қуввати ва айланиш моментини ошириш имконини берди.
Григорий Лйчевнинг сўзларига кўра, реал шароитларда синовдан ўтказилганда баъзи моторлар ҳеч қандай жиддий муаммосиз 400 минг ва ҳатто 450 минг километр масофани босиб ўтгани кузатилган. Ушбу янги двигателлар босқичма-босқич AvtoVAZ моделлар қаторига жорий этилмоқда.
Жумладан, йил охиригача қуввати 120 от кучига эга бўлган янги 1,6 литрли двигател Iskra моделларига ўрнатила бошланади. Шунингдек, 135 от кучи ишлаб чиқарадиган 1,8 литрли мотор Vesta автомашиналарида пайдо бўлади. Бундан ташқари, оиладан 90 от кучига эга 1,8 литрли янги атмосферали двигател ҳам жой олиб, у янгиланган Niva Travel ҳамда июль ойида серияли ишлаб чиқарилиши бошланган Niva Legend моделларига ўрнатилмоқда.
…