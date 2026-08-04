AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилинди

·30·Авто
AvtoVAZ янги двигателларининг кафолатланган ресурси эълон қилинди
Қисқача

AvtoVAZ янги авлод бензинли двигателларининг кафолатланган ҳисобий ресурси камида 220 минг километр еканини маълум қилди. Компания вакили Григорий Лйчевнинг таъкидлашича, барча учта мотор ўз вақтида техник хизмат кўрсатилса, белгиланган масофани босиб ўтади, амалиётда еса айримлари 400 минг ва ҳатто 450 минг километргача хизмат қилган.

Россиянинг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси AvtoVAZ компанияси ўзининг янги авлод бензинли двигателлари учун минимал хизмат муддатини расман маълум қилди. «Автоновости дня» нашрининг хабар беришича, компаниянинг куч агрегатларини лойиҳалаш бошқармаси раҳбари Григорий Лйчев янги моторларнинг ҳисобий ресурси камида 220 минг километр масофани ташкил этишини таъкидлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассиснинг сўзларига кўра, мазкур кўрсаткич барча учта янги авлод двигателига тааллуқли бўлиб, белгиланган ресурсга эришиш учун ҳайдовчилар фақатгина ўз вақтида техник хизмат кўрсатиш қоидаларига ва ишлаб чиқарувчининг тавсияларига амал қилишлари керак бўлади. Амалиётда эса бу агрегатлар анча узоқроқ хизмат қилиши мумкинлиги қайд этилган.

Янги моторларнинг конструктив ўзгаришлари

Эслатиб ўтамиз, бензинли двигателларнинг янги линияси жорий йилнинг июль ойида кенг жамоатчиликка таништирилган эди. Улар Lada Azimut янги кроссовер лойиҳаси доирасида ишлаб чиқилган бўлиб, 1,6 ва 1,8 литр ҳажмли вариантларни ўз ичига олади. AvtoVAZ муҳандислари агрегат конструкциясини тубдан қайта ишлаб чиқиб, жами 37 та янги ёки модернизация қилинган деталларни жорий этишган.

Жумладан, энг муҳим яхшиланишлардан бири сифатида газ тақсимлаш механизми (ГРМ) тасманинг узилиши ҳолатида пистонларнинг клапанлар билан урилиб кетмаслиги таъминланганини кўрсатиш мумкин. Бу эса келгусида автомобил эгасини жуда қимматга тушадиган капитал таъмирлаш харажатларидан сезиларли даражада ҳимоя қилади ва хавфсизликни оширади.

Техник янгиланишлар ва келгусидаги режалар

Компания мутахассислари амалга оширган асосий яхшиланишлар қаторига янги мой пуркагичлари ўрнатилган модернизация қилинган блок, янги бош қисми, қайта ишланган кириш модули киради. Шунингдек, ишқаланиши камайтирилган ҳалқаларга эга янги шатун-поршен гуруҳи ҳамда янги профилдаги тақсимот валлари қўлланилгани моторларнинг қуввати ва айланиш моментини ошириш имконини берди.

Григорий Лйчевнинг сўзларига кўра, реал шароитларда синовдан ўтказилганда баъзи моторлар ҳеч қандай жиддий муаммосиз 400 минг ва ҳатто 450 минг километр масофани босиб ўтгани кузатилган. Ушбу янги двигателлар босқичма-босқич AvtoVAZ моделлар қаторига жорий этилмоқда.

Жумладан, йил охиригача қуввати 120 от кучига эга бўлган янги 1,6 литрли двигател Iskra моделларига ўрнатила бошланади. Шунингдек, 135 от кучи ишлаб чиқарадиган 1,8 литрли мотор Vesta автомашиналарида пайдо бўлади. Бундан ташқари, оиладан 90 от кучига эга 1,8 литрли янги атмосферали двигател ҳам жой олиб, у янгиланган Niva Travel ҳамда июль ойида серияли ишлаб чиқарилиши бошланган Niva Legend моделларига ўрнатилмоқда.

AvtoVAZLada AzimutДвигател ресурсиАвтомобил янгиликлариLada
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиBMW янги авлод X5 автомобилининг чиқиндиларини 40 фоизга камайтирдиБугун, 18:29«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?«Чиройли» автомобиль рақамини сақлаш энди қанча туради?Бугун, 17:07Триумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариТриумпҳ TR7: Британия автосаноатининг унутиб юборилган спорткариБугун, 16:27Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Бугун, 16:18Смарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиСмарт компанияси афсонавий Фортво моделининг давомчисини намойиш этдиБугун, 15:21Афсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаАфсонавий Audi A2 электромобил сифатида қайтмоқдаБугун, 10:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади