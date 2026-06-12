CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашди

·0·Иқтисодиёт
CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашди

CoinDesk Индисес ўзининг кундалик бозор ҳисоботини тақдим этиб, CoinDesk 20 индексидаги етакчи ва паст натижа кўрсатган активлар динамикасини эълон қилди. Ҳозирги вақтда CoinDesk 20 индекси 1711.6 даражасида савдо қилинмоқда, бу пайшанба кунги кўрсаткичга нисбатан 0.3 фоизга (-4.68 пункт) пастдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Бугунги савдоларда NEAR (+2.7%) ва ADA (+1.0%) криптовалюталари ўсиш бўйича етакчилик қилмоқда. Аксинча, КРО (-1.4%) ва Ethereum (-1.0%) каби активлар қиймат йўқотиб, лаггардлар қаторидан жой олди.

CoinDesk 20 индекси глобал миқёсда бир нечта минтақаларда ва турли платформаларда савдо қилинадиган кенг қамровли бозор кўрсаткичи ҳисобланади. Крипто бозордаги ушбу ўзгаришлар инвесторлар ва трейдерлар учун асосий йўналишларни белгилаб бермоқда.

BitcoinEthereumКриптовалютаБиржаИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаKuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаБугун, 13:15SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?Бугун, 11:39Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаBitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаБугун, 11:1315 июн учун валюта курслари эълон қилинди15 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04Крипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаКрипто-фирибгарлар Жаҳон чемпионати чипталарига бўлган талабдан фойдаланмоқдаБугун, 10:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди