CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашди
CoinDesk Индисес ўзининг кундалик бозор ҳисоботини тақдим этиб, CoinDesk 20 индексидаги етакчи ва паст натижа кўрсатган активлар динамикасини эълон қилди. Ҳозирги вақтда CoinDesk 20 индекси 1711.6 даражасида савдо қилинмоқда, бу пайшанба кунги кўрсаткичга нисбатан 0.3 фоизга (-4.68 пункт) пастдир. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Бугунги савдоларда NEAR (+2.7%) ва ADA (+1.0%) криптовалюталари ўсиш бўйича етакчилик қилмоқда. Аксинча, КРО (-1.4%) ва Ethereum (-1.0%) каби активлар қиймат йўқотиб, лаггардлар қаторидан жой олди.
CoinDesk 20 индекси глобал миқёсда бир нечта минтақаларда ва турли платформаларда савдо қилинадиган кенг қамровли бозор кўрсаткичи ҳисобланади. Крипто бозордаги ушбу ўзгаришлар инвесторлар ва трейдерлар учун асосий йўналишларни белгилаб бермоқда.
…