Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқда

·0·Иқтисодиёт
Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқда

Криптовалюта бозорлари ҳозирда сезиларли босим остида қолмоқда. Bitcoin нархи 60,000 УСД атрофида тебранаётган бир пайтда, ETF фондларидан маблағларнинг чиқиб кетиши (оутфловс) давом этаётгани кузатилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Bloomberg таҳлилчиси Джеймс Сейффартнинг фикрича, кўплаб инвесторлар ETF редемпсияларига (маблағларни қайтариб олишга) нисбатан ҳаддан ташқари ҳиссий муносабатда бўлишмоқда. Унинг таъкидлашича, бозор иштирокчиларининг асосий қисми ҳали ҳам ўз активларини сотмасдан ушлаб турибди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, барча крипто-ETFлар ҳам бир хил динамикани намойиш этмаяпти. Айрим фондларда маблағ камайиши кузатилса-да, бошқа сегментларда инвесторлар хатти-ҳаракати барқарорлигича қолмоқда.

Ушбу ҳолат Bitcoin ва умумий крипто бозори учун ўзига хос синов даври ҳисобланади. Мутахассислар Fed фоиз ставкалари ва глобал иқтисодий ўзгаришлар фонида инвесторларни эҳтиёткорликка чақирмоқда.

BitcoinETFКриптовалютаBloombergИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиПолша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиБугун, 14:14Metaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиMetaпланет Сииибо Секуритиес компаниясини сотиб олиб ўз брокерлик бўлимини тузадиБугун, 13:19KuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаKuCoin биржаси инвесторга 2 миллион доллар тўлашдан бош тортмоқдаБугун, 13:15CoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиCoinDesk 20 индекси пасайди: Ethereum 1 фоизга арзонлашдиБугун, 13:14SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?SpaceX биржага чиқиши криптовалюта бозорига қандай таъсир қилади?Бугун, 11:39Bitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаBitcoin майнерлари қийин аҳволда: Бозор 2026-йилда тубига етиши кутилмоқдаБугун, 11:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди