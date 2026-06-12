Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқда
Криптовалюта бозорлари ҳозирда сезиларли босим остида қолмоқда. Bitcoin нархи 60,000 УСД атрофида тебранаётган бир пайтда, ETF фондларидан маблағларнинг чиқиб кетиши (оутфловс) давом этаётгани кузатилмоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Bloomberg таҳлилчиси Джеймс Сейффартнинг фикрича, кўплаб инвесторлар ETF редемпсияларига (маблағларни қайтариб олишга) нисбатан ҳаддан ташқари ҳиссий муносабатда бўлишмоқда. Унинг таъкидлашича, бозор иштирокчиларининг асосий қисми ҳали ҳам ўз активларини сотмасдан ушлаб турибди.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, барча крипто-ETFлар ҳам бир хил динамикани намойиш этмаяпти. Айрим фондларда маблағ камайиши кузатилса-да, бошқа сегментларда инвесторлар хатти-ҳаракати барқарорлигича қолмоқда.
Ушбу ҳолат Bitcoin ва умумий крипто бозори учун ўзига хос синов даври ҳисобланади. Мутахассислар Fed фоиз ставкалари ва глобал иқтисодий ўзгаришлар фонида инвесторларни эҳтиёткорликка чақирмоқда.
…