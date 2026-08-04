5 август учун валюта курслари эълон қилинди

·0·Иқтисодиёт
5 август учун валюта курслари эълон қилинди
Қисқача

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 5 август учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини еълон қилди. Доллар 47,25 сўмга арзонлаб, 11 942,21 сўмни ташкил етди. Евро 72,35 сўмга пасайиб, 13 743,10 сўм, Россия рубли еса 2,06 сўмга арзонлаб, 147,42 сўм бўлди. Фунт стерлинг, япон иенаси, Швейсария франки ва Хитой юани ҳам мос равишда 16 051,52 сўм, 75,63 сўм, 14 739,83 сўм ва 1 768,27 сўмгача тушди.

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 5 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 47,25 сўмга арзонлаб, 11 942,21 сўмга тушди.

• Евро 72,35 сўмга арзонлаб, 13 743,10 сўмга тушди.
• Россия рубли 2,06 сўмга арзонлаб, 147,42 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 74,3 сўмга арзонлаб, 16 051,52 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,69 сўмга арзонлаб, 75,63 сўмга тушди.
• Швейцария франки 82,1 сўмга арзонлаб, 14 739,83 сўмга тушди.
• Хитой юани 7,24 сўмга арзонлаб, 1 768,27 сўмга тушди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда5 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:164 август учун валюта курслари эълон қилинди4 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:534 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда4 август куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:47Аквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошдиАквариум бозорида Таиланд устун: импорт 44 фоизга ошди02.08, 20:46Ўзбекистонда ярим йилда 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилдиЎзбекистонда ярим йилда 192 трлн сўмлик қурилиш ишлари бажарилди02.08, 20:19Ярим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайдиЯрим йилда 41 млрд долларлик савдо: импорт ўсди, экспорт пасайди02.08, 17:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
Паррандачиликка 10 фоизли кредит: янги тартиб жорий этилади
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда