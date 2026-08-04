5 август учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 5 август учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини еълон қилди. Доллар 47,25 сўмга арзонлаб, 11 942,21 сўмни ташкил етди. Евро 72,35 сўмга пасайиб, 13 743,10 сўм, Россия рубли еса 2,06 сўмга арзонлаб, 147,42 сўм бўлди. Фунт стерлинг, япон иенаси, Швейсария франки ва Хитой юани ҳам мос равишда 16 051,52 сўм, 75,63 сўм, 14 739,83 сўм ва 1 768,27 сўмгача тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 5 август куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 47,25 сўмга арзонлаб, 11 942,21 сўмга тушди.
• Евро 72,35 сўмга арзонлаб, 13 743,10 сўмга тушди.
• Россия рубли 2,06 сўмга арзонлаб, 147,42 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 74,3 сўмга арзонлаб, 16 051,52 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,69 сўмга арзонлаб, 75,63 сўмга тушди.
• Швейцария франки 82,1 сўмга арзонлаб, 14 739,83 сўмга тушди.
• Хитой юани 7,24 сўмга арзонлаб, 1 768,27 сўмга тушди.
…