Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олди
Криптовалюта соҳасидаги йирик медиа ва маълумотлар провайдери Blockворкс таҳлилий тадқиқотлар билан шуғулланувчи Мессари фирмасини сотиб олганини эълон қилди. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, битим қиймати 10 миллион доллардан ошиқроқни ташкил этган. Мессари ўз вақтида Бреван Ҳовард Дигитал ва Поинт72 Вентурес каби йирик инвесторлар томонидан қўллаб-қувватланган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
2022-йилда Мессари Б серияли инвестиция раундида 35 миллион доллар жалб қилган ва ўшанда компания 300 миллион долларга баҳоланган эди. Ҳозирги сотув нархининг кескин пасайиши Мессари дуч келган ички қийинчиликлар ва крипто секторидаги умумий пасайиш билан изоҳланмоқда. Жорий йил бошида компания раҳбариятни янгилаб, сунъий интеллект (AI) йўналишига ўтиш мақсадида ходимлар сонини қисқартирган эди.
2018-йилда ташкил этилган Blockворкс дастлаб медиа ва тадбирлар компанияси сифатида фаолият бошлаган, кейинчалик тадқиқот ва маълумотлар маҳсулотлари бозорига кириб келган. Апрел ойида компания 192 миллион доллар қиймат билан ўз капиталини кенгайтирганини маълум қилган эди. Blockворкс вакилларининг сўзларига кўра, Мессари билан бирлашиш бозор маълумотлари, мувофиқлик (комплиансе) ва инвесторлар билан алоқалар хизматларини янада кучайтиради.
Ушбу келашув крипто маълумотлар ва тадқиқот платформалари ўртасидаги кенг кўламли консолидация жараёнининг бир қисмидир. Яқинда Парижда жойлашган Кайко фирмаси Амбердата компаниясини сотиб олган бўлса, январ ойида РедСтоне лойиҳаси Секуритй Токен Маркет платформасини ўз таркибига қўшиб олган эди. Бу каби бирлашувлар институционал инвесторлар учун янада мукаммал таҳлилий воситалар яратишга хизмат қилади.
…