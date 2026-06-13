Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олди

·0·Иқтисодиёт
Blockворкс компанияси Мессари таҳлил платформасини сотиб олди

Криптовалюта соҳасидаги йирик медиа ва маълумотлар провайдери Blockворкс таҳлилий тадқиқотлар билан шуғулланувчи Мессари фирмасини сотиб олганини эълон қилди. Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, битим қиймати 10 миллион доллардан ошиқроқни ташкил этган. Мессари ўз вақтида Бреван Ҳовард Дигитал ва Поинт72 Вентурес каби йирик инвесторлар томонидан қўллаб-қувватланган эди. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

2022-йилда Мессари Б серияли инвестиция раундида 35 миллион доллар жалб қилган ва ўшанда компания 300 миллион долларга баҳоланган эди. Ҳозирги сотув нархининг кескин пасайиши Мессари дуч келган ички қийинчиликлар ва крипто секторидаги умумий пасайиш билан изоҳланмоқда. Жорий йил бошида компания раҳбариятни янгилаб, сунъий интеллект (AI) йўналишига ўтиш мақсадида ходимлар сонини қисқартирган эди.

2018-йилда ташкил этилган Blockворкс дастлаб медиа ва тадбирлар компанияси сифатида фаолият бошлаган, кейинчалик тадқиқот ва маълумотлар маҳсулотлари бозорига кириб келган. Апрел ойида компания 192 миллион доллар қиймат билан ўз капиталини кенгайтирганини маълум қилган эди. Blockворкс вакилларининг сўзларига кўра, Мессари билан бирлашиш бозор маълумотлари, мувофиқлик (комплиансе) ва инвесторлар билан алоқалар хизматларини янада кучайтиради.

Ушбу келашув крипто маълумотлар ва тадқиқот платформалари ўртасидаги кенг кўламли консолидация жараёнининг бир қисмидир. Яқинда Парижда жойлашган Кайко фирмаси Амбердата компаниясини сотиб олган бўлса, январ ойида РедСтоне лойиҳаси Секуритй Токен Маркет платформасини ўз таркибига қўшиб олган эди. Бу каби бирлашувлар институционал инвесторлар учун янада мукаммал таҳлилий воситалар яратишга хизмат қилади.

BlockворксМессариКриптоИнвестицияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиBitcoin SpaceX IPO фонида 64 000 долларга етдиКеча, 17:18Эходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиЭходус ва Ондо ҳамкорлигида токенизация қилинган акциялар бозори ишга тушдиКеча, 17:18SpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиSpaceX акциялари токенизация қилинмоқда: Kraken янги имконият тақдим этдиКеча, 17:15ВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаВанEкк компанияси BNB криптовалютасининг амалий салоҳиятига тикиш тикмоқдаКеча, 16:13Bloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаBloomberg таҳлилчиси: Bitcoin ETF инвесторларининг аксарияти ўз позициясини сақлаб қолмоқдаКеча, 15:57Полша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиПолша президенти криптовалюта қонунига учинчи бор вето қўйдиКеча, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди