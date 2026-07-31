OnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этди

·19·Техно
OnePlus 7000 мА·соат батареяли арзон смартфонини тақдим этди
Қисқача

Ҳиндистон бозорида 7000 мА·соат сиғимли аккумулятор ва қулай нархга ега OnePlus N6x смартфони расман намойиш етилди. Буджет даражасидаги мазкур қурилма 15 В қувватлаш мосламасини қўллаб-қувватлайди ва ўйин ишқибозлари учун Бйпасс Чаргинг режимини тақдим етади. Смартфон 120 Hz янгиланиш частотасига ега 6,8 дюймли ИПС екран, MediaTek Dimensity 6360 Apex процессори ҳамда Android 16 операцион тизими билан жиҳозланган.

Ҳиндистон бозорида 7000 мА·соат сиғимли улкан аккумулятор ва қулай нарх билан ажралиб турувчи янги OnePlus N6x смартфони расман намойиш этилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур бюджет қурилма узоқ вақт қувватсиз ишлай олиши ҳамда замонавий технологик хусусиятлари билан ўрта ва қуйи сегментдаги харидорлар эътиборини тортишни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартфоннинг асосий ўзига хос жиҳати сифатида айнан унинг аккумулятор қуввати эътироф этилмоқда. Бироқ катта ҳажмдаги батареяни тўлдириш бироз вақт талаб этади, чунки қурилма атиги 15 В қувватга эга қувватлаш мосламасини қўллаб-қувватлайди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар ўйин ишқибозлари учун Бйпасс Чаргинг режимини жорий этишган бўлиб, у энергия тўғридан-тўғри зарядлаш мосламасидан узатилишини таъминлайди ва батареянинг қизиб кетишини олдини олади.

Техник имкониятлар ва экран

OnePlus N6x модели с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с с

Қурилма 6,8 дюймли ИПС экран билан жиҳозланган бўлиб, ҲД+ пикселлар кенглигига ва 120 Hz янгиланиш частотасига эга. Экраннинг энг юқори ёрқинлиги 900 нитни ташкил қилади. Аппарат қисми MediaTek Dimensity 6360 Apex процессорига таянади. Дастурий таъминот сифатида эса замонавий Android 16 операцион тизими ва ОхйгенОС 16 махсус қобиғи ўрнатилган.

Нархи ва қўшимча функциялар

Смартфоннинг асосий камераси 13 мегапикселлик сенсорни ўз ичига олса, олд камера 5 мегапикселлик аниқликда суратга олади. Шунингдек, қурилма ичида 5300 мм² майдонга эга буғланиш камераси совутиш тизими мавжуд. Корпус IP64 стандартига кўра сув сачраши ва чангдан ҳимояланган.

Бошқа қулайликлар қаторига ён қисмга ўрнатилган бармоқ изи сканери, 3,5 мм наушник учун мўлжалланган сокет, Wi-Fi 5 ҳамда Bluetooth 5.3 симсиз тармоқ адаптерлари киради. Гаджетнинг ўлчамлари 166,38 × 78,13 × 8,65 мм, оғирлиги эса 214 граммни ташкил этади.

Ҳиндистонда таклиф этилаётган нархларга кўра, OnePlus N6x икки хил модификацияда сотувга чиқарилади:

  • 4/64 GB версияси — 200 доллар
  • 4/128 GB версияси — 220 доллар

OnePlusСмартфонAndroidТехнологияГаджетлар
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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