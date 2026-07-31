BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Хитойнинг BYD компанияси Буюк Британия бозорига ўзининг енг йирик модели бўлган BYD Ti7 кроссоверини савдога чиқарди. Мазкур автомобилнинг бошланғич нархи 47 995 фунт стерлинг етиб белгиланган бўлиб, у Land Rover Дефендер, Mercedes-Benz GLC ҳамда BMW X3 каби рақобатчиларига нисбатан арзонроқ таклиф етилмоқда. Моделнинг умумий қуввати 402 от кучини ташкил етувчи “ДМ-п” плагин-гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган бўлиб, у 0 дан 100 км/соат тезликка 4.
Хитойнинг етакчи автомобилсозлик компанияларидан бири бўлган BYD ўзининг Буюк Британия бозоридаги энг йирик модели — BYD Ti7 кроссоверини савдога чиқарди. Autocar нашри хабар қилишича, мазкур янги моделнинг бошланғич нархи 47 995 фунт стерлинг этиб белгиланган бўлиб, у Land Rover Дефендер, шунингдек, Mercedes-Benz GLC ҳамда BMW X3 каби машҳур рақобатчиларига нисбатан арзонроқ нархда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Техник имкониятлар ва қувватBYD Ti7 модели Британия бозорига етказиб бериладиган Хитой брендининг илк юқори унумдорликка ихтисослашган “ДМ-п” плагин-гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган. Ушбу тизим 1.5 литрли турбогенераторли бензин двигатели, ҳар бир ўққа биттадан ўрнатилган иккита электр мотори ҳамда 35.6 кВ/соат сиғимга эга литий-темир-фосфат аккумулятор батареясини ўз ичига олади.
Умумий қуввати 402 от кучини ташкил этувчи мазкур гибрид тизим автомобилга 0 дан 62 мил/соат (100 км/соат) тезликка 4.8 сонияда эришиш имконини беради. Шунингдек, модел фақат электр энергиясининг ўзида 74 мил масофани босиб ўта олади. Бу эса кундалик шаҳар шароитидаги қатновлар учун етарли самарадорликни таъминлайди.
Ташқи кўриниш ва дизайн концепциясиАвтомобилнинг ташқи қиёфаси Land Rover Дефендер ва Toyota Land Cruiser каби классик йўлдан ташқари юришга мўлжалланган 4x4 автомобилларни эслатувчи кескин қиррали ва бақувват дизайнда ишланган. Багаж қопқоғида захира ғилдирак тиркагичининг мавжудлиги унинг жиддий қиёфасини янада очиб беради.
Гарчи Буюк Британияда ушбу машина асосий BYD бренди остида сотилса-да, у шу йил охирида мамлакатга келиши кутилаётган Денза Бао 5 моделининг каттароқ қариндоши ҳисобланади. Хитойда ҳамма иккала модел ҳам BYD'нинг ёшларга мўлжалланган юқори синвдаги Фангченгбао бренди остида сотилади.
BYD УК вакилларининг тушунтиришича, кузов ромига эга Бао 5 тоза йўлдан ташқари юришга мўлжалланган бўлса, монокок кузовли Ti7 модели айниқса мустаҳкам дизайнни хоҳлайдиган, бироқ ҳар доим ҳам оғир офф-роад имкониятларига муҳтож бўлмаган харидорларга мўлжалланган.
Хитой бозорида BYD Ti7, шунингдек, 1500 кВ гача қувват беришга қодир бўлган BYD'нинг “Флаш” зарядлаш мосламалари билан ишлайдиган тўлиқ электр қувватида ҳам тақдим этилади. Жорий йилда Денза Z9 GT тақдимоти доирасида Буюк Британияда 300 та шундай зарядлаш станцияларидан иборат тармоқ қурилиши режалаштирилган, бироқ тўлиқ электр қувватидаги Ti7 бозори бу ерга келиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Харидорларга BYD Ti7 автомобилларини етказиб бериш ишлари келгуси йилнинг январ ойидан бошланиши режалаштирилган.
…