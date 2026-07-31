BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди

·24·Авто
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
Қисқача

Хитойнинг BYD компанияси Буюк Британия бозорига ўзининг енг йирик модели бўлган BYD Ti7 кроссоверини савдога чиқарди. Мазкур автомобилнинг бошланғич нархи 47 995 фунт стерлинг етиб белгиланган бўлиб, у Land Rover Дефендер, Mercedes-Benz GLC ҳамда BMW X3 каби рақобатчиларига нисбатан арзонроқ таклиф етилмоқда. Моделнинг умумий қуввати 402 от кучини ташкил етувчи “ДМ-п” плагин-гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган бўлиб, у 0 дан 100 км/соат тезликка 4.

Хитойнинг етакчи автомобилсозлик компанияларидан бири бўлган BYD ўзининг Буюк Британия бозоридаги энг йирик модели — BYD Ti7 кроссоверини савдога чиқарди. Autocar нашри хабар қилишича, мазкур янги моделнинг бошланғич нархи 47 995 фунт стерлинг этиб белгиланган бўлиб, у Land Rover Дефендер, шунингдек, Mercedes-Benz GLC ҳамда BMW X3 каби машҳур рақобатчиларига нисбатан арзонроқ нархда таклиф этилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Техник имкониятлар ва қувват

BYD Ti7 модели Британия бозорига етказиб бериладиган Хитой брендининг илк юқори унумдорликка ихтисослашган “ДМ-п” плагин-гибрид куч қурилмаси билан жиҳозланган. Ушбу тизим 1.5 литрли турбогенераторли бензин двигатели, ҳар бир ўққа биттадан ўрнатилган иккита электр мотори ҳамда 35.6 кВ/соат сиғимга эга литий-темир-фосфат аккумулятор батареясини ўз ичига олади.

Умумий қуввати 402 от кучини ташкил этувчи мазкур гибрид тизим автомобилга 0 дан 62 мил/соат (100 км/соат) тезликка 4.8 сонияда эришиш имконини беради. Шунингдек, модел фақат электр энергиясининг ўзида 74 мил масофани босиб ўта олади. Бу эса кундалик шаҳар шароитидаги қатновлар учун етарли самарадорликни таъминлайди.

Ташқи кўриниш ва дизайн концепцияси

Автомобилнинг ташқи қиёфаси Land Rover Дефендер ва Toyota Land Cruiser каби классик йўлдан ташқари юришга мўлжалланган 4x4 автомобилларни эслатувчи кескин қиррали ва бақувват дизайнда ишланган. Багаж қопқоғида захира ғилдирак тиркагичининг мавжудлиги унинг жиддий қиёфасини янада очиб беради.

Гарчи Буюк Британияда ушбу машина асосий BYD бренди остида сотилса-да, у шу йил охирида мамлакатга келиши кутилаётган Денза Бао 5 моделининг каттароқ қариндоши ҳисобланади. Хитойда ҳамма иккала модел ҳам BYD'нинг ёшларга мўлжалланган юқори синвдаги Фангченгбао бренди остида сотилади.

BYD УК вакилларининг тушунтиришича, кузов ромига эга Бао 5 тоза йўлдан ташқари юришга мўлжалланган бўлса, монокок кузовли Ti7 модели айниқса мустаҳкам дизайнни хоҳлайдиган, бироқ ҳар доим ҳам оғир офф-роад имкониятларига муҳтож бўлмаган харидорларга мўлжалланган.

Хитой бозорида BYD Ti7, шунингдек, 1500 кВ гача қувват беришга қодир бўлган BYD'нинг “Флаш” зарядлаш мосламалари билан ишлайдиган тўлиқ электр қувватида ҳам тақдим этилади. Жорий йилда Денза Z9 GT тақдимоти доирасида Буюк Британияда 300 та шундай зарядлаш станцияларидан иборат тармоқ қурилиши режалаштирилган, бироқ тўлиқ электр қувватидаги Ti7 бозори бу ерга келиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Харидорларга BYD Ti7 автомобилларини етказиб бериш ишлари келгуси йилнинг январ ойидан бошланиши режалаштирилган.

BYD Ti7Плагин-гибридКроссоверАвтомобил бозориЯнги моделлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиXiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиБугун, 15:22Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиБугун, 14:53ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиБугун, 11:22BYD твердотел батареялар учун янги патент олдиBYD твердотел батареялар учун янги патент олдиБугун, 08:21BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиBMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиБугун, 00:55Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиРосатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиКеча, 22:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси