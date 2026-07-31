Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирди
Италиялик яримҳимоячи Сандро Тонали 100 миллион фунт стерлинг миқдоридаги рекорд қиймат евазига Нюкасл Юнайтед клубини тарк етиб, Тоттенхем сафига қўшилди. Футболчининг сўзларига кўра, унинг нархи Италия клубларининг бюджет имкониятларидан анча юқори бўлгани сабабли А Серияга қайтиш еҳтимоли бошиданоқ йўққа чиққан.
Италиялик яримҳимоячи Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед клубини тарк этиб, Тоттенхем сафига қўшилиш қарори ва бу трансфер ортидан юзага келган тафсилотлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. 100 миллион фунт стерлинг миқдоридаги рекорд қийматга баҳоланган ушбу трансфер ёзги мавсумнинг энг муҳим воқеаларидан бирига айланди. 26 ёшли футболчи Британия матбуотига берган интервюсида собиқ жамоаси унинг фаолиятида улкан из қолдирганини ва кетиш вақтида клуб манфаатларини биринчи ўринга қўйганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Даилй Маил нашри маълумотига кўра, Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед сафида уч йил давомида муваффақиятли тўп суриб, жамоанинг асосий фигурасига айланганди. Бироқ, бош мураббий Эдди Хау лавозимини тарк этгач, футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди. Шунга қарамай, у клубнинг ўтган йиллардаги хизматларини ҳурмат қилган ҳолда, трансфер суммаси жамоа учун имкон қадар фойдали бўлишини таъминлашга ҳаракат қилган.
Трансфер тафсилотлари ва А Сериянинг молиявий имкониятсизлигиСандро Тоналининг таъкидлашича, унинг 100 миллион фунтлик нархи Италия клубларининг бюджет имкониятларидан анча юқори бўлган. Шу сабабли унинг А Серияга қайтиш эҳтимоли бошиданоқ йўққа чиққан. Футболчи ва унинг оиласи учун фаолиятини айнан Англияда давом эттириш энг мақбул ечим бўлиб чиққан, чунки бошқа топ-клублар ҳам унинг хизматларига қизиқиш билдирган эди.
Маълум бўлишича, Тоналига Манчестер Сити клуби ҳам жиддий даъвогарлик қилган. Бироқ якунда футболчи танловни Тоттенхем фойдасига ҳал қилган. Унга лондонликлар бош мураббийи Роберто Де Зерби билан бўлган суҳбат ва клуб раҳбариятининг ёндашуви кучли таъсир кўрсатган.
Роберто Де Зерби омили ва оилавий қарорФутболчининг сўзларига кўра, Роберто Де Зерби билан бўлган суҳбат атиги 15 дақиқада унинг келажагини белгилаб берган. Тоттенхем раҳбариятининг ўз ишига бўлган иштиёқи, жиддийлиги ва келажак режалари Тонали ва унинг оиласини дарҳол ишонтирган. Улар нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки оилавий ҳаёт ва шаҳар муҳитини ўзгартиришни ҳам мақсад қилишган эди.
Сандро Тонали ўзининг собиқ жамоасига миннатдорчилик билдириб, қуйидаги фикрларни айтиб ўтди:
- Нюкаслда футболни чин дилдан севувчи ажойиб инсонларни учратдим.
- Кетишга қарор қилганимда, агентимга ва Росс Уилсон билан суҳбатда Нюкасл учун энг яхши келишувни таъминлашни айтдим, чунки улар бунга муносиб.
- Ҳаётда беш дақиқа ичида ҳаммаси ўзгариб кетиши мумкин, шунинг учун ҳар доим тўғри ҳурматни сақлаш керак.
…