Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирди

·26·Спорт
Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирди
Қисқача

Италиялик яримҳимоячи Сандро Тонали 100 миллион фунт стерлинг миқдоридаги рекорд қиймат евазига Нюкасл Юнайтед клубини тарк етиб, Тоттенхем сафига қўшилди. Футболчининг сўзларига кўра, унинг нархи Италия клубларининг бюджет имкониятларидан анча юқори бўлгани сабабли А Серияга қайтиш еҳтимоли бошиданоқ йўққа чиққан.

Италиялик яримҳимоячи Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед клубини тарк этиб, Тоттенхем сафига қўшилиш қарори ва бу трансфер ортидан юзага келган тафсилотлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. 100 миллион фунт стерлинг миқдоридаги рекорд қийматга баҳоланган ушбу трансфер ёзги мавсумнинг энг муҳим воқеаларидан бирига айланди. 26 ёшли футболчи Британия матбуотига берган интервюсида собиқ жамоаси унинг фаолиятида улкан из қолдирганини ва кетиш вақтида клуб манфаатларини биринчи ўринга қўйганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Даилй Маил нашри маълумотига кўра, Сандро Тонали Нюкасл Юнайтед сафида уч йил давомида муваффақиятли тўп суриб, жамоанинг асосий фигурасига айланганди. Бироқ, бош мураббий Эдди Хау лавозимини тарк этгач, футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга қарор қилди. Шунга қарамай, у клубнинг ўтган йиллардаги хизматларини ҳурмат қилган ҳолда, трансфер суммаси жамоа учун имкон қадар фойдали бўлишини таъминлашга ҳаракат қилган.

Трансфер тафсилотлари ва А Сериянинг молиявий имкониятсизлиги

Сандро Тоналининг таъкидлашича, унинг 100 миллион фунтлик нархи Италия клубларининг бюджет имкониятларидан анча юқори бўлган. Шу сабабли унинг А Серияга қайтиш эҳтимоли бошиданоқ йўққа чиққан. Футболчи ва унинг оиласи учун фаолиятини айнан Англияда давом эттириш энг мақбул ечим бўлиб чиққан, чунки бошқа топ-клублар ҳам унинг хизматларига қизиқиш билдирган эди.

Маълум бўлишича, Тоналига Манчестер Сити клуби ҳам жиддий даъвогарлик қилган. Бироқ якунда футболчи танловни Тоттенхем фойдасига ҳал қилган. Унга лондонликлар бош мураббийи Роберто Де Зерби билан бўлган суҳбат ва клуб раҳбариятининг ёндашуви кучли таъсир кўрсатган.

Роберто Де Зерби омили ва оилавий қарор

Футболчининг сўзларига кўра, Роберто Де Зерби билан бўлган суҳбат атиги 15 дақиқада унинг келажагини белгилаб берган. Тоттенхем раҳбариятининг ўз ишига бўлган иштиёқи, жиддийлиги ва келажак режалари Тонали ва унинг оиласини дарҳол ишонтирган. Улар нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки оилавий ҳаёт ва шаҳар муҳитини ўзгартиришни ҳам мақсад қилишган эди.

Сандро Тонали ўзининг собиқ жамоасига миннатдорчилик билдириб, қуйидаги фикрларни айтиб ўтди:

  • Нюкаслда футболни чин дилдан севувчи ажойиб инсонларни учратдим.
  • Кетишга қарор қилганимда, агентимга ва Росс Уилсон билан суҳбатда Нюкасл учун энг яхши келишувни таъминлашни айтдим, чунки улар бунга муносиб.
  • Ҳаётда беш дақиқа ичида ҳаммаси ўзгариб кетиши мумкин, шунинг учун ҳар доим тўғри ҳурматни сақлаш керак.
Янги жамоасида ўзини бахтли ҳис қилаётган италянча яримҳимоячи эндиликда Лондон клубининг олдига қўйилган улкан вазифаларни бажаришга ва Роберто Де Зерби қўл остида ўз салоҳиятини янада тўлиқроқ намоён этишга эътибор қаратмоқда.

Сандро ТоналиТоттенхемНюкасл ЮнайтедРоберто Де ЗербиAPЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиРеал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:13Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаФерран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаБугун, 15:12Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)Бугун, 14:24Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Анчелотти Италия терма жамоасини рад этди: У нима учун Бразилияда қолишни танлади?Бугун, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда