Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айланди
Стабликоинлар криптовалюта оламидаги энг муваффақиятли лойиҳалардан бири бўлиб, улар савдо, гаров таъминоти ва ҳисоб-китоблар учун асосий доллар қатламига айланди. Бироқ, улар капитал сифатида эмас, балки фақат пул бирлиги сифатида кенгайди. Ҳозирда тахминан 315 миллиард доллар маблағ стабликоинларда сақланмоқда, лекин бу маблағларнинг аксарияти ҳали ҳам оддий рақамли нақд пул вазифасини бажармоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.
Ушбу активлар ҳамёнларда, биржаларда ва корпоратив ғазналарда ҳаракатсиз ётибди. Уларни кўчириш осон бўлса-да, улар иқтисодий жиҳатдан деярли ҳеч қандай фойда келтирмаяпти. Биз долларларни рақамлаштирдик, лекин уларни ишлашга мажбур қила олмадик. Самарадорликка интилаётган сектор учун бу ҳолат жиддий камчилик ҳисобланади.
Анъанавий молия тизимида бўш турган нақд пул вақтинчалик ҳолат бўлиб, узоқ муддатли стратегия ҳисобланмайди. Йирик институтлар даромад олиш ва капитал самарадорлигини ошириш учун ўз балансларини пул бозори фондларига ва кредит бозорларига йўналтиради. Крипто оламидаги юзлаб миллиард долларларнинг ҳаракатсизлиги эса тизимнинг устунлиги эмас, балки унинг хатоси (буг) сифатида кўрилмоқда.
…