Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айланди

·0·Иқтисодиёт
Стабликоинлар молия тизимини ўзгартира олмади: Улар шунчаки рақамли нақд пулга айланди

Стабликоинлар криптовалюта оламидаги энг муваффақиятли лойиҳалардан бири бўлиб, улар савдо, гаров таъминоти ва ҳисоб-китоблар учун асосий доллар қатламига айланди. Бироқ, улар капитал сифатида эмас, балки фақат пул бирлиги сифатида кенгайди. Ҳозирда тахминан 315 миллиард доллар маблағ стабликоинларда сақланмоқда, лекин бу маблағларнинг аксарияти ҳали ҳам оддий рақамли нақд пул вазифасини бажармоқда. Бу ҳақда Coindesk.com хабар беради.

Ушбу активлар ҳамёнларда, биржаларда ва корпоратив ғазналарда ҳаракатсиз ётибди. Уларни кўчириш осон бўлса-да, улар иқтисодий жиҳатдан деярли ҳеч қандай фойда келтирмаяпти. Биз долларларни рақамлаштирдик, лекин уларни ишлашга мажбур қила олмадик. Самарадорликка интилаётган сектор учун бу ҳолат жиддий камчилик ҳисобланади.

Анъанавий молия тизимида бўш турган нақд пул вақтинчалик ҳолат бўлиб, узоқ муддатли стратегия ҳисобланмайди. Йирик институтлар даромад олиш ва капитал самарадорлигини ошириш учун ўз балансларини пул бозори фондларига ва кредит бозорларига йўналтиради. Крипто оламидаги юзлаб миллиард долларларнинг ҳаракатсизлиги эса тизимнинг устунлиги эмас, балки унинг хатоси (буг) сифатида кўрилмоқда.

СтабликоинКриптовалютаИнвестицияБлокчейнМолия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Michael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиMichael Saylor Bitcoin сотувини рақамли кредит бизнеси учун зарур деб атадиБугун, 14:17Морпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендМорпҳо лойиҳасининг 175 миллион долларлик сармояси крипто бозоридаги янги трендБугун, 12:11Тадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинТадбиркорлар энди солиқ жарималарига эътироз билдиришлари мумкинБугун, 11:09Йирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиЙирик криптобиржалар SpaceX IPO акцияларини бекор қилдиБугун, 03:14Bitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинBitcoin нархининг пастки чегараси кутилганидан юқори бўлиши мумкинБугун, 01:10Bitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаBitcoin 70 000 долларлик марра сари интилмоқда: Трейдерлар ишончи ортмоқдаБугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди