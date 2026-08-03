Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқда

·0·Техно
Сунъий интеллект бумсиз электр таъминотини издан чиқармоқда

Сунъий интеллект инфратузилмасининг жадал ўсиши Қўшма Штатларнинг энергетика тизимида миқёсли ўзгаришларни келтириб чиқармоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги маълумотлар марказларини қувват билан таъминлаш учун АҚШда юзлаб ер участкалари мусодара қилиниб, турар жой бинолари бузиб ташланиши режалаштирилмоқда. Ушбу жараён технологик гигантларнинг энергия истеъмоли кескин ошгани фонида бутун мамлакат бўйлаб ижтимоий ва иқтисодий кескинликни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хусусан, Георгиа Повер энергетика компанияси АҚШнинг Куета ва Феетт округларида 330 дан ортиқ ер участкасини мажбурий тартибда олиб қўйишга мажбур бўлмоқда. Қиймати 16 миллиард долларни ташкил этувчи Ванслей лойиҳаси доирасида узунлиги 56 километрлик юқори кучланишли электр узатиш линияси қурилади. Мазкур тармоқни ётқизиш ишлари 20–30 та турар жойнинг бузилишига олиб келади, янги генерация қувватларининг қарийб 80 фоизи эса айнан сунъий интеллект марказларига хизмат кўрсатишга йўналтирилади.

Технологик гигантлар ва миллиардлаб долларлик харажатлар

Энергетика тармоқларининг кенгайиши йирик IT-компанияларнинг сунъий интеллект соҳасига киритаётган улкан инвестициялари билан бевосита боғлиқ. Meta раҳбари Марк Зукерберг кварталлик ҳисобот тақдимоти чоғида яқин беш йил ичида миллиардлаб одамлар кундалик вазифаларни бажариш учун шахсий сунъий интеллект агентларига эга бўлишини маълум қилди. Шу билан бирга, компания 2026-йилги капитал харажатлар прогнозини 130–145 миллиард долларгача ошириб, маблағларнинг асосий қисмини тегишли инфратузилмани барпо этишга йўналтирмоқда.

Бироқ бундай улкан харажатлар молиявий кўрсаткичларга ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Meta компаниясининг соф пул оқими иккинчи чоракда даромадлар 28 фоизга, қарийб 61 миллиард долларгача ошганига қарамай, 91 фоизга қисқариб, 784 миллион долларни ташкил этди. Бу каби молиявий босимлар ва инфратузилма учун кетаётган харажатлар технологик бозорнинг энергия ресурсларига бўлган қарамлигини яққол кўрсатмоқда.

Тарифлар ошиши ва аҳолининг норозилиги

Маълумот марказлари энергия истеъмолйининг кескин кўпайиши оддий истеъмолчилар ва саноат корхоналари учун электр энергияси нархига жиддий таъсир кўрсатмоқда. Ню-Жерсидан Иллинойсгача бўлган ҳудудларга хизмат кўрсатувчи ПЖМ энергетика тизимида генерация қувватларини захиралаш қиймати биргина аукцион сиклида 10 мартадан зиёд қимматлашди. Бир йил ичида саноат тарификацияси Пенсилванияда 31 фоизга, Огаё штатида эса 26 фоизга ошди, мамлакат бўйича ўртача ўсиш кўрсаткичи 7 фоизни ташкил этди.

Энергетика инфратузилмасининг кенгайтирилиши маҳаллий аҳолининг кескин эътирозларига сабаб бўлмоқда. Ҳозирги кунга қадар АҚШнинг 42 та штатида маълумот марказлари қурилишига қарши норозилик намойишлари бўлиб ўтди. Жамоатчилик қаршилиги ўнлаб миллиард долларлик лойиҳаларнинг бекор қилинишига ёки бошқа муддатга кўчирилишига олиб келди. Янги электр узатиш линияси ўтадиган ҳудудлар аҳолиси Георгиа Повер таклиф этаётган компенсациялар кўчмас мулкнинг бозор қийматидан тахминан 100 минг долларга пастлигини даъво қилмоқда. Компания ўз навбатида ер сотиб олиш жараёнларининг 1 фоиздан камроғидагина мажбурий мусодара чораси қўлланилишини таъкидламоқда.

Суний интеллектДата марказАҚШ энергетикасиMetaТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиОлимлар инсон ДНКсида йўқолиб кетган номаълум тур изини топдиБугун, 12:54АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиАҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари Blue Origin билан юк ташиш шартномасини кенгайтирдиБугун, 06:51Квант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиКвант физикасида муҳим ютуқ: олимлар экзотик суперпозицияларни яратдиБугун, 05:56Онеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиОнеплус 16 флагмани 9000 мАч аккумулятор ва ўта кучли процессор билан чиқадиБугун, 03:26Хитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиХитой Ер ва коинот хавфсизлиги учун янги усулни таклиф қилдиБугун, 02:54Глобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиГлобал хотира етишмовчилиги MacBook Air таъминотига таъсир қила бошладиБугун, 02:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди