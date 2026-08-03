Арсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошлади

·35·Спорт
Арсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошлади
Қисқача

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шахсан мулоқот ўтказиб, футболчини трансфер қилиш пойгасида асосий даъвогарга айланди. Goal.com хабарига кўра, Мадрид шаҳридаги шартнома борасидаги тушунмовчиликлар Англия Премер-лигасига еҳтимолий ўтиш ешикларини очиб юборган, бироқ тўпчилар бу трансфер учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашига тўғри келади.

Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шахсан мулоқот ўтказиб, футболчини трансфер қилиш пойгасида асосий даъвогарга айланди. Goal.com хабар беришича, Мадрид шаҳридаги шартнома борасидаги тушунмовчиликлар Англия Премер-лигасига эҳтимолий ўтиш эшикларини очиб юборган, бироқ «тўпчилар» бу трансферни амалга ошириш учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашига тўғри келади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Винисиус Жуниорнинг келажаги унинг амалдаги шартномаси атроолидаги вазият сабабли мавҳум бўлиб қолмоқда. Бразилиялик футболчининг келишуви 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, манбаларга кўра, агар у янги таклифни қабул қилмаса, Реал Мадрид клуби шартнома муддати тугагач текинга қочириб юбормаслик учун уни ёзги трансфер ойнасида сотишга тайёрлигини билдирган.

Микел Артета ва клубнинг узоқ муддатли режаси

АС нашри маълумотига кўра, Микел Артета трансфер жараёнини ўз назоратига олиб, бевосита футболчининг ўзига клубнинг узоқ муддатли стратегиясини тушунтирган. Испаниялик мутахассис қанот ҳужумчисига Европанинг етакчи кучига айланишни мақсад қилган жамоада унинг ўрни қанчалик муҳимлигини батафсил баён қилган.

Арсенал лойиҳаси 2026-27 йилги мавсумда асосан Винисиус Жуниор атрофида қурилиши ва унга Реал Мадриддагига қараганда анча марказий ҳамда етакчи рол берилиши таъкидланмоқда. Испаниялик журналист Сергио Валентин ҳам бу музокараларни тасдиқлаб, Артета футболчига клуб ўсишидаги аҳамиятини тушунтирганини ижтимоий тармоқларда маълум қилган.

Трансфер қиймати ва Жозе Моуринью муносабати

Бироқ қироллик клуби ўз юлдузини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Лос Бланкос раҳбарияти 26 ёшли футболчи учун 150 миллион евро (тахминан 128.4 миллион фунт стерлинг) миқдорида нарх белгилаган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат харидга айланиб, аввалги рекордни янгилайди.

Юзага келган шов-шувлар фонида, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам Флорентинага қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг вазиятга изоҳ берди. Португалиялик мутахассис таркиб тўлиқ эмаслигидан ташвишда эканини яширмаган бўлса-да, трансфер миш-мишларига қарамай, Винисиус яқин кунларда машғулотларга қўшилишини кутаётганини таъкидлади.

АрсеналВинисиус ЖуниорМикел АртетаРеал МадридТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиАндони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиБугун, 14:14Барселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирдиБарселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 13:37Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда