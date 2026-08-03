Арсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошлади
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шахсан мулоқот ўтказиб, футболчини трансфер қилиш пойгасида асосий даъвогарга айланди. Goal.com хабарига кўра, Мадрид шаҳридаги шартнома борасидаги тушунмовчиликлар Англия Премер-лигасига еҳтимолий ўтиш ешикларини очиб юборган, бироқ тўпчилар бу трансфер учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашига тўғри келади.
Лондоннинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета Реал Мадрид ҳужумчиси Винисиус Жуниор билан шахсан мулоқот ўтказиб, футболчини трансфер қилиш пойгасида асосий даъвогарга айланди. Goal.com хабар беришича, Мадрид шаҳридаги шартнома борасидаги тушунмовчиликлар Англия Премер-лигасига эҳтимолий ўтиш эшикларини очиб юборган, бироқ «тўпчилар» бу трансферни амалга ошириш учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашига тўғри келади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Винисиус Жуниорнинг келажаги унинг амалдаги шартномаси атроолидаги вазият сабабли мавҳум бўлиб қолмоқда. Бразилиялик футболчининг келишуви 2027-йилгача мўлжалланган бўлса-да, манбаларга кўра, агар у янги таклифни қабул қилмаса, Реал Мадрид клуби шартнома муддати тугагач текинга қочириб юбормаслик учун уни ёзги трансфер ойнасида сотишга тайёрлигини билдирган.
Микел Артета ва клубнинг узоқ муддатли режасиАС нашри маълумотига кўра, Микел Артета трансфер жараёнини ўз назоратига олиб, бевосита футболчининг ўзига клубнинг узоқ муддатли стратегиясини тушунтирган. Испаниялик мутахассис қанот ҳужумчисига Европанинг етакчи кучига айланишни мақсад қилган жамоада унинг ўрни қанчалик муҳимлигини батафсил баён қилган.
Арсенал лойиҳаси 2026-27 йилги мавсумда асосан Винисиус Жуниор атрофида қурилиши ва унга Реал Мадриддагига қараганда анча марказий ҳамда етакчи рол берилиши таъкидланмоқда. Испаниялик журналист Сергио Валентин ҳам бу музокараларни тасдиқлаб, Артета футболчига клуб ўсишидаги аҳамиятини тушунтирганини ижтимоий тармоқларда маълум қилган.
Трансфер қиймати ва Жозе Моуринью муносабатиБироқ қироллик клуби ўз юлдузини арзон нархда қўйиб юбормоқчи эмас. Лос Бланкос раҳбарияти 26 ёшли футболчи учун 150 миллион евро (тахминан 128.4 миллион фунт стерлинг) миқдорида нарх белгилаган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Англия Премер-лигаси тарихидаги энг қиммат харидга айланиб, аввалги рекордни янгилайди.
Юзага келган шов-шувлар фонида, Реал Мадрид бош мураббийи Жозе Моуринью ҳам Флорентинага қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг вазиятга изоҳ берди. Португалиялик мутахассис таркиб тўлиқ эмаслигидан ташвишда эканини яширмаган бўлса-да, трансфер миш-мишларига қарамай, Винисиус яқин кунларда машғулотларга қўшилишини кутаётганини таъкидлади.
…