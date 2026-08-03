Барселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирди

·36·Спорт
Барселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирди
Қисқача

Каталониянинг Барселона клуби ўз ҳужумчиси Ферран Торресни Париж Сен-Жермен жамоасига сотмаслигини ва ёзги трансферлар даврида уни таркибда сақлаб қолишини қатъий билдирди. Бош мураббий Ханси Флик 26 ёшли испаниялик футболчини жамоанинг келгуси мавсумдаги тактик режаларининг ажралмас қисми деб билмоқда.

Каталониянинг Барселона клуби ўз ҳужумчиси Ферран Торреснинг келажаги борасида юзага келган миш-мишларга қатъий нуқта қўйди. Мудо Депортиво нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа раҳбарияти испаниялик футболчини ёзги трансферлар даврида сотиш нияти йўқлигини Париж Сен-Жермен клубига очиқ-ойдин маълум қилди. Ушбу қарор клубнинг келгуси мавсумдаги режалари учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Барселона бош мураббийи Ханси Флик Торресни ўзининг тактик режаларида марказий ўйинчилардан бири сифатида кўрмоқда. Германиялик мутахассис 26 ёшли ҳужумчини жамоанинг келгуси мавсумдаги ўйин услубининг ажралмас қисми деб билади. Шу боис клуб раҳбарияти футболчини трансфер ойнасига қўймасликка қарор қилди ва уни жамоада сақлаб қолиш учун барча чораларни кўрмоқда.

Янги шартнома ва молиявий шартлар

Каталония клубининг футболчига бўлган ишончи шунчаки оғзаки баёнотлар билан чекланиб қолмаяпти. Ёзги трансфер ойнаси ёпилгач, клуб расмийлари Ферран Торреснинг вакиллари билан учрашиб, янги шартнома имзолаш масаласини муҳокама қилишни режалаштирмоқда. Қизиғи шундаки, ушбу битим имзоланса, Барселона футболчининг олдинги трансфер шартномасидаги бандга кўра, Манчестер Сити клубига қўшимча равишда саккиз миллион евро атрофида маблағ тўлашига тўғри келади.

Сўнгги ҳафталарда Франция пойтахти клуби ҳужумчига қизиқиш билдираётгани ва футболчининг ўзи ҳам Парижга кўчиб ўтишни хоҳлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Барселона ўз позициясида қатъий туриб, Париж Сен-Жермен томонидан ҳеч қандай расмий таклиф уларнинг қарорини ўзгартира олмаганини таъкидлади. Клуб расмийлари Торрес ҳозирча каталонияликлар сафида қолишини яна бир бор тасдиқлади.

Ҳужум чизиғидаги бошқа режалар ва таътил

Шу билан бирга, Барселона келажакда ҳужум чизиғини янада кучайтириш устида иш олиб бормоқда. Клуб Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес билан шартнома имзолашни ўзининг асосий мақсадларидан бири этиб белгилаган. Аргентиналик футболчи ҳам Каталония жамоасида ўйнаш истагини билдирган. Бироқ Атлетико раҳбарияти ўзининг асосий рақибларидан бирига ўйинчиларни сотишни истамаслиги сабабли музокаралар мураккаб кечиши кутилмоқда.

Айни пайтда Ферран Торреснинг ўзи бу миш-мишларга изоҳ беришдан ўзини тиймоқда. Испания терма жамоаси сафида мавсумни муваффақиятли якунлаган футболчи ҳозирда ҳордиқ чиқармоқда. Испания терма жамоасининг бошқа аъзолари қатори Торрес ҳам 12-август санасидан бошлаб жамоанинг умумий машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Унгача эса футболчининг мақоми ўзгаришсиз қолмоқда.

БарселонаФерран ТорресПариж Сен-ЖерменХанси ФликЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиАндони Ираола Жереми Фримпонинг ҳолати бўйича маълумот бердиБугун, 14:14Арсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошладиАрсенал Микел Артета ва Винисиус Жуниор трансфери учун музокара бошладиБугун, 13:36Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиПатрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат бердиБугун, 13:15Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда