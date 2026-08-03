Барселона Ферран Торресни Париж клубига сотмаслигини қатъий билдирди
Каталониянинг Барселона клуби ўз ҳужумчиси Ферран Торресни Париж Сен-Жермен жамоасига сотмаслигини ва ёзги трансферлар даврида уни таркибда сақлаб қолишини қатъий билдирди. Бош мураббий Ханси Флик 26 ёшли испаниялик футболчини жамоанинг келгуси мавсумдаги тактик режаларининг ажралмас қисми деб билмоқда.
Каталониянинг Барселона клуби ўз ҳужумчиси Ферран Торреснинг келажаги борасида юзага келган миш-мишларга қатъий нуқта қўйди. Мудо Депортиво нашри тарқатган маълумотларга кўра, жамоа раҳбарияти испаниялик футболчини ёзги трансферлар даврида сотиш нияти йўқлигини Париж Сен-Жермен клубига очиқ-ойдин маълум қилди. Ушбу қарор клубнинг келгуси мавсумдаги режалари учун муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Барселона бош мураббийи Ханси Флик Торресни ўзининг тактик режаларида марказий ўйинчилардан бири сифатида кўрмоқда. Германиялик мутахассис 26 ёшли ҳужумчини жамоанинг келгуси мавсумдаги ўйин услубининг ажралмас қисми деб билади. Шу боис клуб раҳбарияти футболчини трансфер ойнасига қўймасликка қарор қилди ва уни жамоада сақлаб қолиш учун барча чораларни кўрмоқда.
Янги шартнома ва молиявий шартларКаталония клубининг футболчига бўлган ишончи шунчаки оғзаки баёнотлар билан чекланиб қолмаяпти. Ёзги трансфер ойнаси ёпилгач, клуб расмийлари Ферран Торреснинг вакиллари билан учрашиб, янги шартнома имзолаш масаласини муҳокама қилишни режалаштирмоқда. Қизиғи шундаки, ушбу битим имзоланса, Барселона футболчининг олдинги трансфер шартномасидаги бандга кўра, Манчестер Сити клубига қўшимча равишда саккиз миллион евро атрофида маблағ тўлашига тўғри келади.
Сўнгги ҳафталарда Франция пойтахти клуби ҳужумчига қизиқиш билдираётгани ва футболчининг ўзи ҳам Парижга кўчиб ўтишни хоҳлаётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ Барселона ўз позициясида қатъий туриб, Париж Сен-Жермен томонидан ҳеч қандай расмий таклиф уларнинг қарорини ўзгартира олмаганини таъкидлади. Клуб расмийлари Торрес ҳозирча каталонияликлар сафида қолишини яна бир бор тасдиқлади.
Ҳужум чизиғидаги бошқа режалар ва таътилШу билан бирга, Барселона келажакда ҳужум чизиғини янада кучайтириш устида иш олиб бормоқда. Клуб Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес билан шартнома имзолашни ўзининг асосий мақсадларидан бири этиб белгилаган. Аргентиналик футболчи ҳам Каталония жамоасида ўйнаш истагини билдирган. Бироқ Атлетико раҳбарияти ўзининг асосий рақибларидан бирига ўйинчиларни сотишни истамаслиги сабабли музокаралар мураккаб кечиши кутилмоқда.
Айни пайтда Ферран Торреснинг ўзи бу миш-мишларга изоҳ беришдан ўзини тиймоқда. Испания терма жамоаси сафида мавсумни муваффақиятли якунлаган футболчи ҳозирда ҳордиқ чиқармоқда. Испания терма жамоасининг бошқа аъзолари қатори Торрес ҳам 12-август санасидан бошлаб жамоанинг умумий машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Унгача эса футболчининг мақоми ўзгаришсиз қолмоқда.
…