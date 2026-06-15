АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга берди
АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) Ню-Мексико штати расмийларига нисбатан федерал судга даъво киритди. Ушбу низо прогноз бозорлари (предиктион маркетс) устидан назорат ўрнатиш ва штат қонунчилигининг федерал тартибга солиш органлари ваколатига аралашуви билан боғлиқ. Мазкур ҳолат молия дунёсида рақамли активлар ва деривативлар устидан ким ҳукмронлик қилиши борасидаги йирик ҳуқуқий курашнинг навбатдаги босқичидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Низо марказида Kalshi платформаси турибди. Ню-Мексико расмийлари ушбу платформани лицензиясиз спорт гаровларини ташкил этишда айблаб, унга қарши чора кўришга ҳаракат қилган эди. Бироқ CFTC федерал даражадаги регулятор сифатида Kalshi каби платформалар таклиф қилаётган шартномалар федерал қонунчиликка мувофиқ "своплар" (свапс) ҳисобланишини ва улар фақат федерал назорат остида бўлиши кераклигини таъкидламоқда.
Fedерал ва штат қонунчилиги ўртасидаги тўқнашувНю-Мексико штати жорий йилнинг июн ойида Kalshi устидан шикоят қилиб, компания штат резидентларига ноқонуний қимор хизматларини кўрсатаётганини иддао қилган эди. Шунингдек, штат расмийлари платформада 18 ёшдан 20 ёшгача бўлган ёшларга рухсат берилганини, ваҳоланки штат қонунларига кўра қимор ўйинлари учун минимал ёш 21 эканини танқид остига олган.
CFTC эса ўз навбатида штат губернатори Мичелле Лужан Гришам ва прокурор Раул Торрезга нисбатан даъво қўзғатиб, штатнинг қимор ўйинларига оид қонунларини федерал даражада рўйхатдан ўтган шартнома бозорларига нисбатан қўллашни тўхтатишни талаб қилмоқда. Регуляторнинг фикрича, Конгресс томонидан ишлаб чиқилган федерал тизим АҚШнинг деривативлар бозорини назорат қилишда мутлақ ваколатга эга.
Ню-Мексико ушбу масалада CFTC билан тўқнаш келган саккизинчи штатга айланди. Бунгача қуйидаги штатлар ҳам шунга ўхшаш ҳуқуқий жараёнларга тортилган эди:
- Род-Айленд ва Висконсин;
- Миннесота ва Нью-Йорк;
- Аризона ва Коннектикут;
- Иллинойс штати.
Экспертлар ва собиқ раҳбарларнинг муносабатиCFTC раиси Мике Селиг ўз баёнотида штатларнинг ҳаракатларини ўн йиллик суд прецедентларини инкор этиш деб атади. Унинг сўзларига кўра, комиссия ўзининг эксклюзив юрисдикциясини ҳимоя қилишда давом этади. Бироқ, ҳамма ҳам ушбу позицияни қўллаб-қувватлаётгани йўқ.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясининг (SEC) собиқ раҳбари Гари Генслер ушбу масалада кутилмаган чиқиш қилди. У 2010-йилда қабул қилинган Додд-Франк Акт қонуни спорт тадбирлари билан боғлиқ шартномаларни ўз ичига олиши кўзда тутилмаганини таъкидлаб, CFTCнинг ушбу соҳадаги мутлақ ваколатига шубҳа билдирди.
Ушбу суд жараёни натижаси нафақат АҚШ ички бозори, балки глобал молия ва крипто-активлар соҳаси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Агар суд CFTC фойдасига қарор чиқарса, прогноз бозорлари ва деривативлар савдоси штат даражасидаги чекловлардан холи бўлиб, янада кенгроқ оммалашиши мумкин. Акс ҳолда, ҳар бир штат ўз ҳудудида бундай молиявий маҳсулотларни тақиқлаш ҳуқуқини сақлаб қолади.
…