АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга берди

·0·Иқтисодиёт
АҚШда йирик ҳуқуқий низо: CFTC прогноз бозорлари бўйича Ню-Мексико штатини судга берди

АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) Ню-Мексико штати расмийларига нисбатан федерал судга даъво киритди. Ушбу низо прогноз бозорлари (предиктион маркетс) устидан назорат ўрнатиш ва штат қонунчилигининг федерал тартибга солиш органлари ваколатига аралашуви билан боғлиқ. Мазкур ҳолат молия дунёсида рақамли активлар ва деривативлар устидан ким ҳукмронлик қилиши борасидаги йирик ҳуқуқий курашнинг навбатдаги босқичидир. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Низо марказида Kalshi платформаси турибди. Ню-Мексико расмийлари ушбу платформани лицензиясиз спорт гаровларини ташкил этишда айблаб, унга қарши чора кўришга ҳаракат қилган эди. Бироқ CFTC федерал даражадаги регулятор сифатида Kalshi каби платформалар таклиф қилаётган шартномалар федерал қонунчиликка мувофиқ "своплар" (свапс) ҳисобланишини ва улар фақат федерал назорат остида бўлиши кераклигини таъкидламоқда.

Fedерал ва штат қонунчилиги ўртасидаги тўқнашув

Ню-Мексико штати жорий йилнинг июн ойида Kalshi устидан шикоят қилиб, компания штат резидентларига ноқонуний қимор хизматларини кўрсатаётганини иддао қилган эди. Шунингдек, штат расмийлари платформада 18 ёшдан 20 ёшгача бўлган ёшларга рухсат берилганини, ваҳоланки штат қонунларига кўра қимор ўйинлари учун минимал ёш 21 эканини танқид остига олган.

CFTC эса ўз навбатида штат губернатори Мичелле Лужан Гришам ва прокурор Раул Торрезга нисбатан даъво қўзғатиб, штатнинг қимор ўйинларига оид қонунларини федерал даражада рўйхатдан ўтган шартнома бозорларига нисбатан қўллашни тўхтатишни талаб қилмоқда. Регуляторнинг фикрича, Конгресс томонидан ишлаб чиқилган федерал тизим АҚШнинг деривативлар бозорини назорат қилишда мутлақ ваколатга эга.

Ню-Мексико ушбу масалада CFTC билан тўқнаш келган саккизинчи штатга айланди. Бунгача қуйидаги штатлар ҳам шунга ўхшаш ҳуқуқий жараёнларга тортилган эди:

  • Род-Айленд ва Висконсин;
  • Миннесота ва Нью-Йорк;
  • Аризона ва Коннектикут;
  • Иллинойс штати.

Экспертлар ва собиқ раҳбарларнинг муносабати

CFTC раиси Мике Селиг ўз баёнотида штатларнинг ҳаракатларини ўн йиллик суд прецедентларини инкор этиш деб атади. Унинг сўзларига кўра, комиссия ўзининг эксклюзив юрисдикциясини ҳимоя қилишда давом этади. Бироқ, ҳамма ҳам ушбу позицияни қўллаб-қувватлаётгани йўқ.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясининг (SEC) собиқ раҳбари Гари Генслер ушбу масалада кутилмаган чиқиш қилди. У 2010-йилда қабул қилинган Додд-Франк Акт қонуни спорт тадбирлари билан боғлиқ шартномаларни ўз ичига олиши кўзда тутилмаганини таъкидлаб, CFTCнинг ушбу соҳадаги мутлақ ваколатига шубҳа билдирди.

Ушбу суд жараёни натижаси нафақат АҚШ ички бозори, балки глобал молия ва крипто-активлар соҳаси учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Агар суд CFTC фойдасига қарор чиқарса, прогноз бозорлари ва деривативлар савдоси штат даражасидаги чекловлардан холи бўлиб, янада кенгроқ оммалашиши мумкин. Акс ҳолда, ҳар бир штат ўз ҳудудида бундай молиявий маҳсулотларни тақиқлаш ҳуқуқини сақлаб қолади.

CFTCKalshiИқтисодиётАҚШМолия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиBitcoin нархи 66 минг долларга яқинлашди: АҚШ ва Эрон ўртасидаги битим бозорни жонлантирдиБугун, 08:3416 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда16 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиАҚШ ва Эрон ўртасидаги келишув Bitcoin ва жаҳон молия бозорларини ҳаракатга келтирдиБугун, 00:10Standard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиStandard Chartered: Bitcoin нархи ўзининг энг қуйи нуқтасига етдиБугун, 20:16Криптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКриптовалюталар оламида "иссиқ" мавсум: АҚШда тартибга солиш жараёнлари кескинлашдиКеча, 18:39Ethereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиEthereum квант компьютерлари таҳдидидан ҳимояланишнинг арзон йўлини топдиКеча, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди