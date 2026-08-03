Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат берди
Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Патрис Эвра Рим клуби ярим ҳимоячиси Ману Коне келажаги борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. унинг сўзларига кўра, футболчи Олд Траффордга эмас, балки Лондоннинг Арсенал клубига ўтиши унинг фаолияти учун фойдалироқ бўлади. Стаке нашрига берган интервюсида Эвра 25 ёшли хавбек Микел Артета қўл остида порлаш учун зарур жисмоний ва тактика хусусиятларига эга эканлигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинларидан сўнг Ману Коне трансфери Европанинг етакчи жамоалари эътиборини тортган. Хусусан, Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун аллақачон бевосита музокараларни бошлаб юборган эди. Қизил иблислар уни Юри Тилеманс ва Андрей Сантос трансферларидан кейинги муҳим куч сифатида кўраётган эди.
Рома клуби ўз етакчиси учун тахминан 51 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед афсонаси Патрис Эвра ўз ватандошига шимолий Лондон клубини танлашни маслаҳат берди. Унинг фикрича, Конеснинг ўйин услуби Англия Премер-лигаси шиддатига жуда мос келади.
Эвранинг Ману Коне ҳақидаги фикрлариЭвра ўз баёнотида франциялик футболчининг майдондаги фойдали жиҳатларига тўхталиб ўтди. унинг таъкидлашича, Коне юқори энергия сарфлайди, тўпни олдинга олиб боришни яхши кўради, яккакурашларда фаол ва жамоа учун тинимсиз меҳнат қилади.
«Мен Ману Коненинг профилини Премер-лигага мос деб биламан. Англияда буларнинг барчаси муҳим аҳамиятга эга. Бу ерда чемпионат жуда тезкор ва нафас олишга вақт қолмайди. Шунинг учун асосий нарса мослашишдир», — дейди Патрис Эвра.
Арсенал ва бошқа трансфер режалариЭвра франциялик футболчини Арсеналга ўтишга чақирган бўлса-да, ҳозирда "тўпчилар" бошқа трансферга устувор аҳамият қаратмоқда. Goal.com ва бошқа манбалар хабар беришича, Арсенал Нюокасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансфери устида ишламоқда ва футболчи шартнома шартлари бўйича келишиб олган.
Шу билан бирга, Челси афсонаси Клод Макелеле ҳам Бруно Гимараеснинг Микел Артета жамоасига мос келишини таъкидлаб, бразилиялик футболчининг амбициялари Чемпионлар лигаси ва еврокубоклардаги ғалабаларга қаратилганини қайд этди. Натижада, Ману Коне атрофидаги трансфер курашлари қандай якунланиши ва футболчи қайси гранд жамоани танлаши ёзги трансфер ойнасининг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлиб қолмоқда.
…