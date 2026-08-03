Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат берди

·0·Спорт
Патрис Эвра Ману Коне учун Манчестер Юнайтед ўрнига Арсенални маслаҳат берди

Франция терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Патрис Эвра Рим клуби ярим ҳимоячиси Ману Коне келажаги борасида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. унинг сўзларига кўра, футболчи Олд Траффордга эмас, балки Лондоннинг Арсенал клубига ўтиши унинг фаолияти учун фойдалироқ бўлади. Стаке нашрига берган интервюсида Эвра 25 ёшли хавбек Микел Артета қўл остида порлаш учун зарур жисмоний ва тактика хусусиятларига эга эканлигини алоҳида таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 2026 йилги Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятли ўйинларидан сўнг Ману Коне трансфери Европанинг етакчи жамоалари эътиборини тортган. Хусусан, Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун аллақачон бевосита музокараларни бошлаб юборган эди. Қизил иблислар уни Юри Тилеманс ва Андрей Сантос трансферларидан кейинги муҳим куч сифатида кўраётган эди.

Рома клуби ўз етакчиси учун тахминан 51 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. Шунга қарамай, Манчестер Юнайтед афсонаси Патрис Эвра ўз ватандошига шимолий Лондон клубини танлашни маслаҳат берди. Унинг фикрича, Конеснинг ўйин услуби Англия Премер-лигаси шиддатига жуда мос келади.

Эвранинг Ману Коне ҳақидаги фикрлари

Эвра ўз баёнотида франциялик футболчининг майдондаги фойдали жиҳатларига тўхталиб ўтди. унинг таъкидлашича, Коне юқори энергия сарфлайди, тўпни олдинга олиб боришни яхши кўради, яккакурашларда фаол ва жамоа учун тинимсиз меҳнат қилади.

«Мен Ману Коненинг профилини Премер-лигага мос деб биламан. Англияда буларнинг барчаси муҳим аҳамиятга эга. Бу ерда чемпионат жуда тезкор ва нафас олишга вақт қолмайди. Шунинг учун асосий нарса мослашишдир», — дейди Патрис Эвра.

Арсенал ва бошқа трансфер режалари

Эвра франциялик футболчини Арсеналга ўтишга чақирган бўлса-да, ҳозирда "тўпчилар" бошқа трансферга устувор аҳамият қаратмоқда. Goal.com ва бошқа манбалар хабар беришича, Арсенал Нюокасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансфери устида ишламоқда ва футболчи шартнома шартлари бўйича келишиб олган.

Шу билан бирга, Челси афсонаси Клод Макелеле ҳам Бруно Гимараеснинг Микел Артета жамоасига мос келишини таъкидлаб, бразилиялик футболчининг амбициялари Чемпионлар лигаси ва еврокубоклардаги ғалабаларга қаратилганини қайд этди. Натижада, Ману Коне атрофидаги трансфер курашлари қандай якунланиши ва футболчи қайси гранд жамоани танлаши ёзги трансфер ойнасининг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ману КонеПатрис ЭвраМанчестер ЮнайтедАрсеналТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиРеал Мадрид собиқ футболчиси трансферлар ва Винисиус Жуниор келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 13:19Эмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиЭмил Ҳески Манчестер Юнайтедга Энзо Фернандесни сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 12:30Жозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиЖозе Моуринью Родрини Реал Мадрид сафига қўшилишини кутяптиБугун, 12:11Антуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиАнтуан Семенё Энтсо Маресканинг тактикасидан мамнунлигини билдирдиБугун, 12:11Александро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиАлександро Гарначо Астон Витадаги дебютидан кейин Челсига кескин ишора қилдиБугун, 11:57Хаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиХаби Алонсо Реал Мадрид давридаги шиорларни қандай даволаганини айтдиБугун, 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда