АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинлади
АҚШ Товар фючерслари савдоси комиссияси (CFTC) рақамли активлар ва блокчейн технологиялари устидан назоратни янада кучайтириш мақсадида Доналд Баттлени маълумотлар инновациялари бўйича бош директор лавозимига тайинлади. Ушбу тайинлов регуляторнинг криптовалюта бозоридаги ноқонуний ҳаракатларни аниқлаш ва технологик инфратузилмани модернизация қилишга бўлган жиддий интилишини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Доналд Баттле ушбу лавозимга қадар АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) қошидаги крипто-ишчи гуруҳида маслаҳатчи сифатида фаолият юритган. Унинг блокчейн форенцикаси (крипто-транзакцияларни таҳлил қилиш ва тергов қилиш) соҳасидаги бой тажрибаси CFTC учун стратегик аҳамиятга эга. Маълумот ўрнида, Баттле аввалроқ АҚШ Ғазначилик департаментининг Молиявий жиноятларга қарши кураш тармоғида (ФинСEН) ҳам фаолият кўрсатган.
Технологик устунлик ва AI ечимлариCFTC раиси Майкл Селиг Доналд Баттленинг номзодини қўллаб-қувватлар экан, унинг маълумотлар илми, дастурлаш интерфейслари ва энг замонавий AI (сунъий интеллект) ечимлари бўйича билимларини алоҳида эътироф этди. Бу каби юқори малакали мутахассиснинг жамоага қўшилиши комиссияга Bitcoin ва бошқа крипто-активлар билан боғлиқ мураккаб операцияларни реал вақт режимида кузатиш имконини беради.
Ҳозирда АҚШ Конгресси рақамли активлар бозорини тартибга солиш тизимини қайта кўриб чиқишни кўзда тутувчи CLARITY Act қонун лойиҳаси устида ишламоқда. Ушбу ҳужжат CFTC ва SEC ўртасидаги ваколатларни аниқ тақсимлашни мақсад қилган. Доналд Баттленинг тайинланиши айнан ушбу ислоҳотлар арафасида юз бераётгани билан аҳамиятлидир.
Башорат бозорлари ва янги қоидаларСўнгги вақтларда CFTC Kalshi ва Polymarket каби башорат платформаларини тартибга солиш масаласида фаол позиция эгалламоқда. Комиссия ушбу платформалардаги айрим шартномаларни қимор ўйинларидан ажратиб кўрсатиш мақсадида янги қоидалар лойиҳасини ишлаб чиқди. Бу эса ўз навбатида спорт тадбирлари ва бошқа воқеалар бўйича тикилган гаровларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашда муҳим рол ўйнайди.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қоидалар лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамаси 45 кун давом этади. Бу вақт ичида молия институти штат ва федерал даражадаги спорт шартномалари ва гаровларни тартибга солиш бўйича якуний хулосага келиши кутилмоқда. Доналд Баттленинг тажрибаси айнан мана шундай мураккаб ҳуқуқий ва техник жараёнларни мувофиқлаштиришга йўналтирилади.
Умуман олганда, АҚШ молия регуляторларининг бундай қадамлари глобал криптовалюта бозорига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Назоратнинг кучайиши бир томондан инвесторлар хавфсизлигини таъминласа, иккинчи томондан бозор иштирокчилари учун янада шаффоф ва қатъий қоидаларни жорий этади.
…