АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинлади

·12·Иқтисодиёт
АҚШнинг CFTC комиссияси криптовалюталар назоратини кучайтириш учун янги мутахассисни тайинлади

АҚШ Товар фючерслари савдоси комиссияси (CFTC) рақамли активлар ва блокчейн технологиялари устидан назоратни янада кучайтириш мақсадида Доналд Баттлени маълумотлар инновациялари бўйича бош директор лавозимига тайинлади. Ушбу тайинлов регуляторнинг криптовалюта бозоридаги ноқонуний ҳаракатларни аниқлаш ва технологик инфратузилмани модернизация қилишга бўлган жиддий интилишини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Доналд Баттле ушбу лавозимга қадар АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) қошидаги крипто-ишчи гуруҳида маслаҳатчи сифатида фаолият юритган. Унинг блокчейн форенцикаси (крипто-транзакцияларни таҳлил қилиш ва тергов қилиш) соҳасидаги бой тажрибаси CFTC учун стратегик аҳамиятга эга. Маълумот ўрнида, Баттле аввалроқ АҚШ Ғазначилик департаментининг Молиявий жиноятларга қарши кураш тармоғида (ФинСEН) ҳам фаолият кўрсатган.

Технологик устунлик ва AI ечимлари

CFTC раиси Майкл Селиг Доналд Баттленинг номзодини қўллаб-қувватлар экан, унинг маълумотлар илми, дастурлаш интерфейслари ва энг замонавий AI (сунъий интеллект) ечимлари бўйича билимларини алоҳида эътироф этди. Бу каби юқори малакали мутахассиснинг жамоага қўшилиши комиссияга Bitcoin ва бошқа крипто-активлар билан боғлиқ мураккаб операцияларни реал вақт режимида кузатиш имконини беради.

Ҳозирда АҚШ Конгресси рақамли активлар бозорини тартибга солиш тизимини қайта кўриб чиқишни кўзда тутувчи CLARITY Act қонун лойиҳаси устида ишламоқда. Ушбу ҳужжат CFTC ва SEC ўртасидаги ваколатларни аниқ тақсимлашни мақсад қилган. Доналд Баттленинг тайинланиши айнан ушбу ислоҳотлар арафасида юз бераётгани билан аҳамиятлидир.

Башорат бозорлари ва янги қоидалар

Сўнгги вақтларда CFTC Kalshi ва Polymarket каби башорат платформаларини тартибга солиш масаласида фаол позиция эгалламоқда. Комиссия ушбу платформалардаги айрим шартномаларни қимор ўйинларидан ажратиб кўрсатиш мақсадида янги қоидалар лойиҳасини ишлаб чиқди. Бу эса ўз навбатида спорт тадбирлари ва бошқа воқеалар бўйича тикилган гаровларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашда муҳим рол ўйнайди.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қоидалар лойиҳаси бўйича жамоатчилик муҳокамаси 45 кун давом этади. Бу вақт ичида молия институти штат ва федерал даражадаги спорт шартномалари ва гаровларни тартибга солиш бўйича якуний хулосага келиши кутилмоқда. Доналд Баттленинг тажрибаси айнан мана шундай мураккаб ҳуқуқий ва техник жараёнларни мувофиқлаштиришга йўналтирилади.

Умуман олганда, АҚШ молия регуляторларининг бундай қадамлари глобал криптовалюта бозорига ҳам ўз таъсирини ўтказмай қолмайди. Назоратнинг кучайиши бир томондан инвесторлар хавфсизлигини таъминласа, иккинчи томондан бозор иштирокчилари учун янада шаффоф ва қатъий қоидаларни жорий этади.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнАҚШИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниBitcoin нархи 67 000 доллар остонасида: Криптовалюта бозорида янги ўсиш тўлқиниБугун, 09:58Bitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинBitcoin нархи сентябрга қадар 100 минг долларлик маррани забт этиши мумкинБугун, 09:54Kraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиKraken АҚШда тартибга солинадиган крипто-фючерслар савдосини йўлга қўйдиБугун, 09:51Доналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиДоналд Трумпнинг криптокомпанияси UFC жангчилари учун бонусларни USD1 стабилкоинида тўлайдиБугун, 09:39NVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаNVIDIA қарз бозорига чиқди: Bitcoin майнерлари сунъий интеллектга ўтмоқдаБугун, 09:39АҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиАҚШ давлат назорати органи FDICни криптовалюта хатарларини жиловлашга чақирдиБугун, 09:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда