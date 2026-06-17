Bitcoin нархи Федерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушди

·16·Иқтисодиёт
Bitcoin нархи Федерал захира тизими қарори арафасида 65 000 доллардан пастга тушди

Дунёнинг энг йирик криптовалютаси ҳисобланган Bitcoin (BTC) чоршанба куни 65 000 долларлик психологик даражадан пастга шўнғиди. Бозор иштирокчилари АҚШ Федерал захира тизими (Fed) томонидан фоиз ставкалари бўйича қабул қилинадиган муҳим қарорни кутаётган бир пайтда, рақамли активлар бозорида сезиларли тебранишлар кузатилмоқда. ТрадингВиев маълумотларига кўра, Битстамп биржасида Bitcoin нархи кунлик энг паст нуқта — 64 782 долларгача тушган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Ушбу ҳафтанинг асосий иқтисодий воқеаси Федерал очиқ бозор қўмитасининг (FOMC) йиғилиши бўлиб, у фоиз ставкаларининг келгуси йўналишини белгилаб беради. Бу галги йиғилиш Fed янги раиси Кевин Варш бошчилигидаги биринчиси бўлгани сабабли, унинг матбуот анжуманидаги баёнотлари бозор учун ставка қарорининг ўзидан кўра муҳимроқ аҳамият касб этиши кутилмоқда.

Бозордаги хавотирлар ва прогнозлар

Коинтелеграпҳ нашрининг хабар беришича, Кевин Варш АҚШ ва Эрон ўртасидаги можаролар туфайли юзага келган инфляцион босимга қарамай, фоиз ставкаларини пасайтириш борасида кучли босим остида қолган. Крипто-трейдерлар орасида FOMC қарори Bitcoin учун жорий ойнинг қолган қисмидаги умумий тенденцияни белгилаб бериши ҳақида якдил фикр мавжуд.

Таниқли трейдер Килла ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Bitcoin нархи одатда Fed қарорлари арафасида заифлашишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, гарчи бозорда ижобий кутилмалар шаклланаётган бўлса-да, кўпинча янгилик эълон қилингунча унинг таъсири нархларда акс этиб бўлган бўлади. Бу эса кутилмаган "айиқча" (нархларнинг тушиши) реакциясига сабаб бўлиши мумкин.

Сешанба куни АҚШ фонд бозорлари Эрон билан боғлиқ вазият юmsҳаши фонида ўсиш кўрсатган бўлса-да, Bitcoin ўзининг ўсиш суръатини йўқотди. Таҳлилчилар талабнинг пастлиги сабабли нарх 67 000 доллардан юқорига кўтарила олмаслиги ҳақида аввалроқ огоҳлантиришган эди. Ҳозирги вазиятда криптовалюта учун 64 000 долларлик даражани сақлаб қолиш ўта муҳим ҳисобланади.

Сценарийлар ва эҳтимолий натижалар

Агар Bitcoin 64 000 долларлик қўллаб-қувватлаш даражасини ушлаб тура олмаса, бозор янада чуқурроқ пасайишга юз тутиши мумкин. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ҳолатда нархнинг 60 000 долларгача тушиб кетиш эҳтимоли юқори. Ўзбекистонлик инвесторлар учун ҳам ушбу глобал иқтисодий ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатади, чунки Bitcoin нархи маҳаллий крипто-дўконлардаги котировкаларга асос бўлиб хизмат қилади.

Хулоса қилиб айтганда, Fed қарори ва Кевин Варшнинг нутқи нафақат анъанавий молия бозори, балки крипто-активлар келажаги учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Инвесторлар ҳозирча эҳтиёткорлик позициясини эгаллаб, воқеалар ривожини кузатишда давом этмоқдалар.

BitcoinFedКриптовалютаFOMCИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаИрландия криптовалюта соҳасида назоратни кучайтирмоқда: Молиявий хатарлар диққат марказидаБугун, 20:40Канадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаКанадада янги давр: Веалтсимпле ва Kalshi ҳамкорлигида прогнозлар бозори ишга тушмоқдаБугун, 20:20Ethereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаEthereum Фоундатион таркибида кадрлар инқирози: Раҳбарият аъзолари кетма-кет тарк этмоқдаБугун, 19:56Bitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиBitcoin сунъий интеллект акцияларига нисбатан арзонлашди: Fed қарори бозорни ҳушёр қилдиБугун, 19:55Крипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКрипто бозорида ҳуқуқий кураш: CME Group АҚШ регуляторини судга бердиКеча, 17:57HIVE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиHIVE компанияси AI инфратузилмаси учун 220 миллион долларлик йирик шартнома имзоладиКеча, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
22 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда