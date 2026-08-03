PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилди

·20·Спорт
PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилди
Қисқача

Париж Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони ва Япония терма жамоаси аъзоси Зион Suzukiни трансфер қилиш учун расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Ушбу таклиф франсуз клубини дастлабки асосий даъвогар бўлган Ювентусни ортда қолдириб, трансфер пойгасида яққол фаворитга айлантирди. Ҳозирда 23 ёшли дарвозабоннинг Пармадаги амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, томонлар унинг келажаги бўйича тезкор қарор қабул қилиши лозим.

Франциянинг Париж Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони ва Япония терма жамоаси аъзоси Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш учун расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Goal.com хабар қилишича, Лига 1 чемпионлари мазкур трансфер пойгасида дастлаб асосий даъвогар бўлиб турган Ювентусни ортда қолдириб, кескин ҳаракатга ўтган ва трансфер бозорида устунликни қўлга киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 23 ёшли дарвозабоннинг Пармадаги амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган. У 2024-йилда Синт-Труиден жамоасидан 8,2 миллион евро эвазига Италия клубига кўчиб ўтган эди. Ёш посбон А Серияда ўтказган 57 та учрашувда ўзини кўрсатишга улгурди ва шу вақт ичида мамлакатининг асосий дарвозабонига айланди.

Трансфер пойгаси ва кутилмаган бурилиш

ТуттоМеркатоВеб ва таниқли журналист Fabrizio Romano маълумотларига кўра, PSJнинг расмий таклифи парижликларни трансфер пойгасида яққол фаворитга айлантирди. Ювентус ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш учун айнан сузукилик дарвозабонни асосий нишон сифатида белгилаганди. Бироқ француз клубининг кутилмаган ва тезкор аралашуви Турин жамоасини қийин аҳволдан чиқариб қўйди ва уларни бошқа муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилиши мумкин.

Мазкур қадам мутахассислар учун бироз кутилмаган ҳолат бўлди, негаки PSJ сафида Матвей Сафонов асосий дарвозабон вазифасини бажариб келмоқда, шунингдек, ўтган ёзда Лукас Шевале учун ҳам катта маблағ сарфланган эди. Манбаларга кўра, PSJ футболчига доимий ўйин амалиётини таъминлаб бериш мақсадида уни дарҳол Парма жамоасига мавсум охиригача ижарага бериши ҳам мумкин.

Келажакдаги режалар

Нью-Йоркда туғилган япониялик дарвозабон ўтган мавсумда Парма сафида барқарор ўйин намойиш этиб, 20 та А Серия учрашувининг 5 тасида ўз дарвозасини қўриқлаб қолди ва жамоасининг 12-ўринни эгалашига ўз ҳиссасини қўшди. Халқаро майдонда эса у Япония терма жамоаси сафида 28 та ўйин ўтказиб, ўз мақомини мустаҳкамлаб олди.

Ҳозирги кунда Парма раҳбарияти 2026/27-йилги мавсум бошланишидан олдин футболчининг тақдири бўйича тезкор қарор қабул қилиши лозим. А Сериянинг 1-турида Парма 22-август куни Каляри жамоасини қабул қилади. Ўз навбатида, PSJ ҳам Лига 1dagi чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни Парк дес Принсес стадионида Реннга қарши ўйин билан бошлайди.

PSJЮвентусПармаЗион SuzukiТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиКонрад Лаймер Бавария сафида қолишини маълум қилдиБугун, 11:11Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)Бугун, 10:52Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Царукян ҳиндистонлик блогерни икки дақиқада таслим қилди (видео)Бугун, 10:52Моуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаМоуринью «Реал»нинг уч юлдузини танлади: асосий интрига ВинисиусдаБугун, 10:5112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 10:51Кай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилдиКай Ҳаверц Арсеналнинг янги мавсумдаги улкан мақсадларини эълон қилдиБугун, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда