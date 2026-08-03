PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki учун курашга қўшилди
Париж Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони ва Япония терма жамоаси аъзоси Зион Suzukiни трансфер қилиш учун расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Ушбу таклиф франсуз клубини дастлабки асосий даъвогар бўлган Ювентусни ортда қолдириб, трансфер пойгасида яққол фаворитга айлантирди. Ҳозирда 23 ёшли дарвозабоннинг Пармадаги амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, томонлар унинг келажаги бўйича тезкор қарор қабул қилиши лозим.
Франциянинг Париж Сен-Жермен клуби Парма дарвозабони ва Япония терма жамоаси аъзоси Зион Suzukiни ўз сафига қўшиб олиш учун расман 33 миллион евро миқдорида таклиф юборди. Goal.com хабар қилишича, Лига 1 чемпионлари мазкур трансфер пойгасида дастлаб асосий даъвогар бўлиб турган Ювентусни ортда қолдириб, кескин ҳаракатга ўтган ва трансфер бозорида устунликни қўлга киритган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 23 ёшли дарвозабоннинг Пармадаги амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган. У 2024-йилда Синт-Труиден жамоасидан 8,2 миллион евро эвазига Италия клубига кўчиб ўтган эди. Ёш посбон А Серияда ўтказган 57 та учрашувда ўзини кўрсатишга улгурди ва шу вақт ичида мамлакатининг асосий дарвозабонига айланди.
Трансфер пойгаси ва кутилмаган бурилишТуттоМеркатоВеб ва таниқли журналист Fabrizio Romano маълумотларига кўра, PSJнинг расмий таклифи парижликларни трансфер пойгасида яққол фаворитга айлантирди. Ювентус ўз ҳимоя чизиғини кучайтириш учун айнан сузукилик дарвозабонни асосий нишон сифатида белгилаганди. Бироқ француз клубининг кутилмаган ва тезкор аралашуви Турин жамоасини қийин аҳволдан чиқариб қўйди ва уларни бошқа муқобил вариантларни қидиришга мажбур қилиши мумкин.
Мазкур қадам мутахассислар учун бироз кутилмаган ҳолат бўлди, негаки PSJ сафида Матвей Сафонов асосий дарвозабон вазифасини бажариб келмоқда, шунингдек, ўтган ёзда Лукас Шевале учун ҳам катта маблағ сарфланган эди. Манбаларга кўра, PSJ футболчига доимий ўйин амалиётини таъминлаб бериш мақсадида уни дарҳол Парма жамоасига мавсум охиригача ижарага бериши ҳам мумкин.
Келажакдаги режаларНью-Йоркда туғилган япониялик дарвозабон ўтган мавсумда Парма сафида барқарор ўйин намойиш этиб, 20 та А Серия учрашувининг 5 тасида ўз дарвозасини қўриқлаб қолди ва жамоасининг 12-ўринни эгалашига ўз ҳиссасини қўшди. Халқаро майдонда эса у Япония терма жамоаси сафида 28 та ўйин ўтказиб, ўз мақомини мустаҳкамлаб олди.
Ҳозирги кунда Парма раҳбарияти 2026/27-йилги мавсум бошланишидан олдин футболчининг тақдири бўйича тезкор қарор қабул қилиши лозим. А Сериянинг 1-турида Парма 22-август куни Каляри жамоасини қабул қилади. Ўз навбатида, PSJ ҳам Лига 1dagi чемпионлик унвонини ҳимоя қилишни Парк дес Принсес стадионида Реннга қарши ўйин билан бошлайди.
…